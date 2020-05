Professores municipais voltam a partir desta segunda (4) por teletrabalho

A partir desta segunda-feira (4), os professores municipais de Jacareí retornam às aulas por teletrabalho, já com atividades do mês de maio para os alunos. Segue o link para os pais e responsáveis: bit.ly/smeatividades2020 e http://soseducacao.rds.land/jacareiapostila1.

A SOS Educação é uma parceira da Secretaria Municipal de Educação e está auxiliando com dicas.

“CIENTIFICANDO EM CASA”

Com o tema “CIENTIFICANDO EM CASA”, os professores estão sendo orientados em seu período de aula, para que acessem o link pela página da prefeitura www.jacarei.sp.gov.br, ou pelo aplicativo “CONECTA Família Escola”.

A Secretaria Municipal de Educação, para apoiar a aprendizagem dos estudantes e a formação dos professores, disponibilizou materiais aos alunos, via este aplicativo e no site da prefeitura, para realização das atividades remotas.

Confira os horários:

a) CRECHE/EMEI – manhã (das 8h30 às 10h30) ou tarde (das 13h30 às 15h30);

b) EMEF/EMEIF – manhã (das 8h30 às 11h00) ou tarde (das 13h00 às 15h30);

c) EJA – manhã (das 8h30 às 10h30) ou noturno (das 18h às 20h00).

Equipe gestora – Estão à disposição dos professores, a diretora-técnica pedagógica Marta Amorim, a assessora jurídica Bruna Mafili e as supervisoras de Unidade de Ensino, Flavia Abrahão, e do pedagógico, Olívia Fernanda. O acolhimento fica por conta da secretária Maria Thereza Cyrino Ferreira e das professoras Roberta e Tais Bento.

Os professores estão recebendo orientações sobre os recursos tecnológicos disponíveis, o tutorial da sala de aula e todas as Atividades Complementares, além de sugestões.

“Nessa singularidade da ocasião, por conta da situação da pandemia, contamos com a colaboração, empatia e comprometimento de cada um, de cada uma, neste novo desafio. A Educação deve continuar pulsando nos lares para, em breve, pulsar nas nossas escolas. Vamos juntos minimizar as implicações negativas deste vírus”, destaca a secretária Maria Thereza.

Como funcionam as atividades – Desde o início de março de 2020, a Secretaria Municipal de Educação desenvolveu um conjunto de ações para prevenir a disseminação do Coronavírus (COVID-19). A secretária Maria Thereza explica que foi necessário instituir o Programa “Cientificando em Casa”, cujo o calendário escolar e as atividades pedagógicas foram reorganizados, devido à suspensão das atividades escolares presenciais, e as atividades remotas estendidas para prevenir o contágio do Coronavírus.

“Para apoiar a continuidade da aprendizagem dos alunos durante o período de distanciamento social, foi necessária a retomada da rotina de vivências, mas de forma não presencial. Dessa forma, o Departamento Técnico Pedagógico elaborou um documento orientador para o período de atividades não presenciais”, esclarece a secretária.

Segundo ela, as estratégias para realização dessas atividades, propostas e vivências não presenciais foram planejadas considerando todas as especificidades de cada segmento, bem como os documentos norteadores: Base Nacional Comum Curricular, Currículo Paulista, Eixos Estruturantes; Interações e Brincadeiras, os Direitos de Aprendizagem das crianças (Brincar, Participar, Conviver, Explorar, Expressar e Conhecer-se) e os Campos de Experiência (Eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, corpo, gesto e movimentos e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações).

“Essas premissas estão sendo consideradas também pela Equipe Gestora no planejamento, a fim de favorecer a aprendizagem de todos, bem como pautar-se com foco no desenvolvimento da aprendizagem, equidade, colaboração, inovação, ética e transparência”, destacou Maria Thereza.

Materiais impressos e livros – Os alunos que não possuírem acesso à internet, poderão retirar as atividades disponibilizadas de forma impressa na unidade escolar, conforme cronograma a ser definido pela equipe gestora.

Teletrabalho

Foto: Creche e Pré-Escola Professora Geraldina de Oliveira. Essa e outras unidades escolares de Jacareí, encontram-se fechadas durante a quarentena.