Produtos de higiene pessoal são decisivos na prevenção de doenças

Os cuidados de higiene pessoal são fundamentais para os seres humanos. Isso porque evitam que micróbios e possíveis vermes tenham contato direto com nosso organismo e provoquem doenças. Por isso, o uso de sabonetes bactericidas, álcool em gel, creme dental e demais produtos de higiene pessoal é essencial para manter uma boa saúde.



Áreas da saúde, como faculdade de enfermagem, medicina e odontologia, por exemplo, compreendem fortemente a importância de ter uma boa higiene pessoal para manter a saúde em dia e prevenir doenças. Com a sociedade como um todo compreendendo essas questões, a transmissão de doenças pode ser ainda mais reduzida. De acordo com relatório da OMS (Organização Mundial da Saúde), lavar as mãos corretamente e com frequência evita em até 40% as chances de contrair doenças infectocontagiosas, como conjuntivite, diarreias, gripes e resfriados.



Água com sabão ou álcool em gel?

Para a higiene cotidiana, a água com sabão já é o suficiente. No entanto, para ter mais praticidade, ao estar na rua, por exemplo, o álcool em gel se torna muito eficaz, mas não deve substituir a higiene com água, segundo a infectologista Valéria Cassettari, do Hospital Universitário da USP. Isso porque o sabonete comum não mata bactérias nem vírus, no entanto, é capaz de removê-los ao emulsionar e suspender pequenas partículas sólidas que estão presentes na pele.



Sendo assim, quando a sujeira está visível, lavar com água e sabonete continua sendo essencial. Já o álcool em gel atua como um microbicida, sendo capaz de acabar com microrganismos rapidamente. Lembre-se: o álcool em gel se difere do álcool líquido, pois possui substâncias capazes de evitar o ressecamento da pele.



Higiene muito além das mãos

Apesar das mãos serem os principais focos de contaminação, é importante manter o corpo todo protegido. Para isso, o recomendado é reforçar o uso de repelentes contra agentes externos, como mosquitos transmissores de doenças.



Além disso, a higiene bucal também diz muito a respeito da saúde das pessoas. De acordo com pesquisadores da Universidade de Columbia, em Nova York, pessoas que não escovam os dentes constantemente podem facilitar o contágio com 700 tipos de bactérias. Por isso, muito além da estética dos dentes, manter uma boa escovação com creme dental apropriado e uso de fio dental é uma forma de prevenção contra problemas sérios. Uma leve infecção bucal pode resultar em doenças graves do coração, como a endocardite bacteriana, já que essas bactérias são capazes de percorrer a corrente sanguínea e chegar ao coração.



Foto: Divulgação