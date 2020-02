Procon orienta consumidores idosos a evitar golpes e dívidas

Para auxiliar no combate às práticas ilícitas e orientar o consumidor idoso a evitar o assédio das instituições financeiras, o Procon de São José dos Campos promove uma palestra nesta quarta-feira (19). A ação educativa será às 14h30, na Casa do Idoso Norte (Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana).

Os frequentadores da unidade, mantida pela Prefeitura, vão receber orientações sobre empréstimo consignado. Também será possível tirar dúvidas sobre outros aspectos relacionados aos direitos do consumidor.

Entre as modalidades de crédito no mercado, essa é a mais oferecida pelas instituições financeiras por ser a mais segura de obter lucro sobre valor emprestado e com possibilidades mínimas de inadimplência por parte do consumidor. O desconto da parcela ocorre diretamente no benefício do idoso.

Com a expansão da oferta do empréstimo consignado, muitos problemas foram surgindo. O principal deles é o fato de aposentados e pensionistas ficarem expostos ao marketing agressivo de representantes de bancos credenciados, como ligações telefônicas e mensagens por e-mail.

Visando coibir o abuso de bancos e financeiras, o Procon municipal vem orientando os idosos com palestras educativas. Outro foco é alertá-los para evitar os diversos tipos de golpes praticados por pessoas de má fé, que se aproveitam da fragilidade dos consumidores de mais idade.

O órgão também vai explicar sobre atitudes para evitar o endividamento e usar o crédito de maneira consciente. Haverá ainda informações sobre as ferramentas disponíveis contra as excessivas ligações e abordagens por parte dos representantes de bancos e financeiras.

