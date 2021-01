Procon de Jacareí terá atendimento presencial agendado apenas em casos de emergências relacionadas a serviços essenciais

Por conta da reclassificação de Jacareí na fase laranja do Plano São Paulo de combate à Covid-19, o Procon de Jacareí suspendeu o atendimento presencial. O consumidor pode tirar dúvidas ou fazer reclamações pelo telefone 3955-9130, das 8h às 16h, ou no e-mail procon@jacarei.sp.gov.br.

Procon de Jacareí

De acordo com a diretora do Procon, Aline Fabri de Moraes, haverá atendimento presencial, com agendamento prévio por telefone, somente para emergência de serviços essenciais como água, luz, gás e convênio.

Fachada do Procon, localizado na Av. Cap. Joaquim Pinheiro do Prado, no Centro-Foto: PMJ