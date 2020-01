Processo seletivo para o Hospital Regional de São José dos Campos

Contratação imediata e cadastro reserva. Salários variam entre R$ 1.335,58 e R$ 8.013,43

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional de São José dos Campos “Dr. Rubens Savastano”, abre o Processo Seletivo 001/2020 para contratação imediata para 50 vagas, além de formação de cadastro reserva de profissionais para 24 diferentes cargos, um deles exclusivo para pessoas com deficiência (PCD). Todos os demais cargos também são abertos à contratação de PCDs.

Hospital Regional de São José dos Campos

As inscrições ficarão abertas nos dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro, das 9h às 15h, no próprio hospital, localizado na Rua Goiânia, 345, Parque Industrial, São José dos Campos-SP. A entrada será pelo Centro de Estudos (lateral). Não será cobrada qualquer taxa de inscrição.

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos no site do Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acessar o Edital e a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo 001/2020.

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada área de atuação e prova de conhecimentos em informática, além de entrevista coletiva. Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias.

Hospital Regional de São José dos Campos-Foto:Rodolfo Moreira

Processo Seletivo

Confira os cargos:

– Analista de Gestão de Pessoas

– Assistente Social

– Auxiliar Administrativo

– Auxiliar Administrativo (PCD)

– Enfermeiro Centro Cirúrgico

– Enfermeiro Generalista

– Enfermeiro Pediatria

– Enfermeiro da Qualidade

– Engenheiro Segurança do Trabalho

– Enfermeiro do Trabalho

– Enfermeiro UTI Pediátrica

– Enfermeiro UTI Adulto

– Farmacêutico Clínico

– Faturista Hospitalar

– Fonoaudiólogo

– Maqueiro

– Médico do Trabalho

– Odontólogo

– Técnico de Aparelho Gessado

– Técnico de Enfermagem

– Técnico de Farmácia

– Técnico de Saúde Bucal

– Técnico de Segurança do Trabalho

– Terapeuta Ocupacional