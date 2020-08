PRISCILLA COUTTO E VEIBRAS COMEMORAM OS ANIVERSÁRIOS EM UMA LIVE SOLIDÁRIA E CHEIA DE SURPRESAS

Um encontro mais que especial vem por aí! A “Live de Aniversário da Pri e Veibras” irá comemorar os aniversários de 40 anos da Priscilla Coutto e 62 anos da Veibras. Estes dois nomes importantes de São José dos Campos, se uniram, pois acreditam no mesmo propósito: levar uma experiência ao público e contribuir com quem precisa nesse momento.

A Festa/Live promete grandes momentos para quem participar do evento. Será possível acompanhar a Live pelo Youtube da artista (Priscilla Coutto) e Facebook da Veibras.

Quem adquirir o KIT FESTA SOLIDÁRIO poderá participar de uma experiência gastronômica e interativa ao passar pelo Drive-Thru. O KIT FESTA SOLIDÁRIO terá parte de sua renda destinada ao Gacc e ao projeto “Vidas em Música”. O prato que compõe o kit, será preparado pela Cheff Alessandra Bittencourt (Grupo Sediari) e, poderá ser adquirido pelo site Quero Ingressos. Serão duas opções de prato: Carreteiro Gourmet Suíno ou Carreteiro Gourmet Vegetariano.

Palácio Sunset

Buscando levar uma experiência para o público, o KIT deverá ser retirado no dia da Live (15 de agosto, das 12h30 às 15h30, no Palácio Sunset, no sistema Drive-Thru). Quem passar pelo percurso terá a oportunidade de ver uma exposição de carros antigos, promovida pela Veibras, além de curtir os bastidores da Live e um pouquinho do show de Priscilla Coutto (#cadaumnoseucarro).

“Estou muito feliz em comemorar o meu aniversário e o da Veibras, de uma forma diferente, num repertório que vai contar um pouco da minha carreira. E poder unir uma causa que acredito, que é realizar um evento solidário, ainda mais no atual momento e com a união de tantos parceiros e patrocinadores, o que torna essa data ainda mais especial”, disse a artista.

Priscilla Coutto

Priscilla Coutto, artista nascida na cidade de São José dos Campos, este ano completa 17 anos de carreira e 40 anos de vida. A cantora, residente no Mr. Moo Churrasco e conhecida pelo seu show contagiante, está sempre presente nos principais eventos da região. Em 2020, pelo segundo ano consecutivo, levou o “Bloco da Pri” para as ruas de São José dos Campos com um trio elétrico que veio para marcar o pré-carnaval de São José dos Campos, onde arrastou mais de 8.000 foliões. Além de cantora, Priscilla Coutto é produtora de seus eventos.

O aniversário da artista é sempre esperado e há cinco anos se tornou um evento carimbado em seu calendário. E para comemorar seus 40 anos, a festa que não poderia deixar de acontecer, se adaptou ao novo cenário.

Veibras

A Veibras completa em 2020, 62 anos de história. Líder de mercado já por alguns anos, a empresa se orgulha por ser eleita 10 vezes como concessionária categoria A pela GM.

Com unidades em São José dos Campos e Caraguatatuba, a Veibras vem crescendo e construindo laços com seus clientes por todo Vale do Paraíba e região.

A Festa/Live envolverá direta e indiretamente profissionais do setor de eventos (parados desde março, no início da pandemia), que serão remunerados e seguirão estritamente as orientações do distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel.

SOBRE O “VIDAS EM MÚSICA”

O projeto “Vidas em Música” nasceu da vontade de ajudar profissionais da música e de eventos da região, através da arrecadação de alimentos. Com o cenário da pandemia, muitos profissionais liberais tiveram seus trabalhos cancelados.

Priscilla Coutto, idealizadora do projeto, ao lado de Gilmara Gomes, arrecadou mais de 4 toneladas de alimentos até o momento.

A Fabíola Molina Store apoiou o projeto com doação de máscaras de tecido, que puderam ser trocadas por alimentos. A arrecadação também aconteceu pela parceira Gilmara Gomes, que com um grupo de costureiras voluntárias, também confeccionaram máscaras de tecido para a troca de alimentos.

Outra forma de arrecadação aconteceu através das Lives de Priscilla Coutto, que disponibilizavam um QR Code para o projeto.

GACC

O GACC – Grupo de Assistência à Criança com Câncer é o mantenedor do Hospital CTFM/GACC: um complexo clínico-sócio-hospitalar, multidisciplinar e especializado, planejado para atender especificamente crianças e jovens com câncer, diagnosticados entre 0 e 19 anos, oferecendo quantidade e qualidade de leitos para o atendimento humanizado e o tratamento integral dos pacientes.

O tratamento é oferecido prioritariamente a crianças e jovens encaminhados pelo SUS – Sistema Único de Saúde- Estes atendimentos representam, atualmente, 80% do total de pacientes oncológicos em tratamento no Hospital CTFM/GACC.

Priscilla Coutto- Foto: Adriana Rebouças

“Live de Aniversário da Pri e Veibras”

Data da Live: 15/08 – Sábado

Transmissão da Live: YouTube Priscilla Coutto e Facebook Veibras

Início da Live: 14h

Data retirada dos Kits Festa Solidários: 15/08 – Sábado

Horário retirada dos KITS: das 12h30 às 15h30

Local para a retirada dos Kits Festa Solidários e Exposição de Carros Antigos: Palácio Sunset (R. Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152 – Jardim Limoeiro, São José dos Campos)

A entrada no Palácio Sunset será apenas para quem adquirir o Kit Festa Solidário.

Informações e doações: (11) 93803-3158