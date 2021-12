Principais tipos de pijama feminino

Saiba como escolher o modelo certo para você ter uma noite de sono de muito conforto

Para ter uma boa noite de sono é preciso estar bem confortável, não é mesmo? Por isso, itens como um pijama leve e uma coberta fresquinha são detalhes que não podem faltar na hora de dormir. Se você nunca tinha pensado na importância dessas peças, saiba que chegou ao lugar certo!

No artigo de hoje, vamos analisar as características dos diferentes modelos de pijama para que você descubra o estilo ideal para a sua rotina, assim, vai ser bem mais fácil comprar o traje adequado, que vai te proporcionar bons sonhos todos os dias. Faça a leitura e aprenda de uma vez por todas com a gente!

Pijama feminino de inverno

Ninguém merece passar uma noite de sono no inverno sentindo frio, por isso, escolher o conjunto de pijama com calça e camisa de manga longa é a melhor decisão que você pode tomar para os dias de temperaturas baixas. Alguns estilos vêm até acolchoados no interior das peças para esquentar ainda mais.

Quanto à calça dos pijamas de inverno, também é possível encontrar diferentes modelos no mercado, sendo comuns alternativas como capri, skinny ou legging. Se o dia estiver muito frio mesmo, considere adquirir um conjunto feito em plush, um tecido macio, como o veludo, que produz aquecimento extremo.

Pijama feminino de verão

Esse é o estilo de pijama mais conhecido entre o público feminino, principalmente porque é muito fácil achar várias opções dessa peça nas lojas por um excelente custo-benefício. A maior parte desses modelos são leves e arejados para proporcionar a sensação de frescor necessária às noites quentes do verão.

No entanto, isso vai depender do ajuste da peça ao corpo. O ideal é escolher sempre estilos mais largos no busto e na cintura para não sofrer com o calor. Também observe o material de fabricação do traje, sendo que, geralmente, algodão, viscose e microfibra são os mais recomendados para os dias de temperaturas muito altas.

Pijamas femininos acompanhados de robe

Esse é o modelo de pijama preferido das noivas e recém-casadas, pois é formado por conjuntos muito elegantes, fabricados em tecidos finos, como cetim ou renda, que proporcionam leveza, ótimo caimento e frescor ao traje.

O mais interessante é que são acompanhados por robes de estampas florais, colocados acima da lingerie, que deixam as peças ainda mais atraentes e sensuais no período noturno. São muito maleáveis, fazendo com que sejam bastante fáceis de lavar ou passar.

Vestidos de dormir

Quer um modelo de pijama que seja fofo e bem estiloso? Conheça os vestidos de dormir. Com eles, você pode frequentar, por exemplo, uma festa do pijama com as amigas ou a família com muito mais conforto e elegância. São estilos que possuem uma variedade gigante de estampas criativas para você escolher.

O melhor de tudo é que o formato dos vestidos de dormir se adaptam a qualquer tipo de corpo. Quase sempre, seus tecidos também são malhas leves, que proporcionam o frescor para os dias quentes. Porém, isso não indica que não possam ser usados no período do inverno, até porque existem modelos de manga comprida.

Camisa-pijama feminino

Essa também é uma excelente alternativa para as noites quentes de verão. Com a camisa-pijama, você vai se sentir bem mais confortável e menos abafada para conseguir dormir tranquilamente.

Geralmente, essas peças são únicas e feitas de materiais como viscose, que vão ajudar a promover a sensação de refrescância. Além disso, é possível encontrar modelos com diferentes tamanhos de mangas, que vão de estilos curtos a longos.

Macacão feminino para dormir

Além da comodidade oferecida às mulheres, os macacões de dormir são peças bastante fashions, também com estampas e designs bem sofisticados, sendo perfeitos para viagens ou festas do pijama.

São modelos que se parecem muito com os macacões comuns usados no dia a dia, porém são feitos de tecidos mais leves para gerar o conforto necessário às noites de sono. Caso queira um traje mais apropriado para o inverno, ainda é possível encontrar estilos completos com calça e mangas longas.