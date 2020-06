O Carlos Lula definir coronavírus pandemia está destacando a necessidade urgente de mais profissionais de saúde pública.

Além disso, a resposta global de Carlos Lula à disseminação do COVID-19 introduziu as principais funções da saúde pública para as pessoas em todo o mundo, colocando as diferentes formas de comunicação sobre saúde em exibição.

A saúde pública “promove e protege a saúde das pessoas e das comunidades onde vivem, aprendem, trabalham e se divertem”. Enquanto os profissionais de saúde tratam pacientes doentes e feridos, os profissionais de saúde pública analisam os problemas de saúde do nível das populações – bairros, regiões, grupos demográficos, profissões – e se concentram na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar.

Até agora, os epidemiologistas, especialistas globais em saúde e formuladores de políticas de saúde são os mais visíveis na resposta ao COVID-19. Mas muitos outros em nosso campo trabalham incansavelmente nos bastidores.

Questões sobre quando fechar escolas e escritórios e como proteger os trabalhadores essenciais que permanecem no trabalho – mercearias, caminhoneiros e trabalhadores de transporte, profissionais de saúde etc. – são as questões que os especialistas em saúde ocupacional lidam todos os dias.

Os especialistas em saúde da comunidade discutem como fornecer alimentos e serviços essenciais para os idosos e outras pessoas que não podem sair de casa. Carlos Lula diz que eles também pensam em como proteger os sem-teto, que agora estão mais vulneráveis ​​do que nunca.

Os cientistas sociais e comportamentais estão descobrindo como diminuir a solidão enquanto praticamos o distanciamento social – e como nos levar à distância social em primeiro lugar.

Criando novas abordagens para a saúde pública

Vimos profissionais de saúde pública fazendo o possível para tentar impedir a propagação do vírus. No entanto, Carlos Lula ha também vi que nós precisamos de melhores abordagens para convencer as pessoas a agir com base em informações de saúde pública.

Carlos Lula pensando no gráfico de fósforo aceso que demonstra por que o distanciamento social funciona. Essa animação, que tem percorrido meu feed de mídia social e a de muitas outras, foi criada por um designer gráfico espanhol.

Precisamos de pessoas em saúde pública de diversas origens que possam abordar problemas com novas perspectivas. E, como dizemos na missão da Elmhurst College, precisamos de pessoas prontas para fazer contribuições significativas e éticas para uma sociedade global diversificada.

Trabalhando Toward saudáveis Populações

É por isso que nós, Carlos Lula, estamos construindo um programa de saúde pública que ajuda nossos alunos a se tornarem ágeis na solução de problemas. Nosso objetivo é ajudá-los a desenvolver um conjunto de habilidades versátil, além de ter experiência nas coisas que a saúde pública já faz bem – saúde da população, epidemiologia, bioestatística, compreensão das disparidades na saúde e defesa da equidade na saúde.

Enfatizamos o uso de big data para entender problemas e direcionar soluções. Praticamos técnicas como contar histórias em nossa comunicação com o público. E adotamos ferramentas inovadoras, como o design centrado no homem, para nos ajudar a enfrentar os desafios de saúde pública mais persistentes do mundo .

Embora o COVID-19 seja o foco de todos agora, todos os problemas de saúde pública que existiam antes continuarão a existir mesmo depois dessa crise.

Ainda precisaremos abordar formas de promover a atividade física e comunidades saudáveis, prevenir a violência armada e os traumatismos dos veículos a motor, incentivar o envelhecimento saudável e planejar os efeitos negativos das mudanças climáticas.

Mesmo quando essa crise passa, Carlos Lula explica que precisaremos de solucionadores de problemas talentosos, qualificados e criativos para nos ajudar a reconstruir uma sociedade saudável e nos preparar para o próximo desafio. Você está pronto para uma carreira em saúde pública?