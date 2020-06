Primeiro longa-metragem de ViihTube alcança o topo nas plataformas digitais

‘VIIHTUBE: AMIGA DO INIMIGO’ PODE SER VISTO NO YOUTUBE, GOOGLE PLAY, NOW E NA APPLE TV, ALÉM DE VIVO PLAY E SKY PLAY

ViihTube

A comédia dramática “ViihTube: Amiga do Inimigo”, primeiro filme da atriz e roteirista ViihTube, estreou nas plataformas digitais na última quinta-feira, 18 de junho, e ficou em primeiro lugar no Itunes durante todo o final de semana. Desde então, a produção é a campeã de vendas do Youtube, e no momento ocupa o segundo lugar na AppleTV e o quarto lugar no Google Play. Também está nas recomendações da Vivo Play (Vivo Indica) e do Now (Now Recomenda). O filme é uma sequência da história da web série “Em Prova”, que acumulou mais de 90 milhões de views nas redes de ViihTube.

YOUTUBE

No dia da estreia, a atriz fez uma live especial em seu canal do Youtube, que conta atualmente com mais de 10 milhões de inscritos, e a transmissão acumulou mais de 1, 5 milhão de visualizações. Como resultado da live, ViihTube chegou à quinta posição nos Trending Topics do Twitter no Brasil.

“ViihTube: Amiga do Inimigo”

Plataformas em que o filme estará disponível:

Google Play (Venda: R$ 19,90)

YouTube (Venda R$ 19,90)

Now (Aluguel: R$ 14,90)

Vivo Play (Aluguel: R$ 14,90)

Apple TV (Compra: R$ 29,90/ Aluguel: R$ 14,90)

Sky Play (Aluguel: R$ 14,90)