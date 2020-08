Pressive: Assista ao vídeo clipe do single “Nightmare”

Banda mexicana conquista destaque internacional com música sobre depressão

Formada em 2005 na tradicional cidade de Guadalajara o Pressive é uma banda de Rock Alternativo em ascensão internacional, caracterizada por seu som genuíno e viciante; o uso de sintetizadores e riffs agressivos de guitarra, aliados ao contraste de melodias limpas e gritadas, são as chaves para definir o som da banda que ganhou o mundo com seu novo single “Nightmare”.

“Nightmare”

Assista o vídeo clipe oficial:

https://www.youtube.com/watch?v=H2ODrwlbtXU

Muitas vezes citados na mídia especializada como um “show imperdível ao vivo”, o Pressive cativa a mente do público e os mantém na vanguarda com uma atuação enérgica, poderosa e dramática. “Independent Work” é e continuará sendo a mentalidade definidora por trás do crescimento da banda, e a razão pela qual eles conseguiram consolidar uma imagem forte.

Trabalhando arduamente para construir uma carreira nacional e depois ganhar o mercado internacional a banda se apresentou estrategicamente em grandes festivais como Hell & Heaven Metal Fest, Force Fest, Vive Latino 2016 (maior e mais importante festival de música da América Latina), Empire Music Festival 2016 (Molotov, Café Tacvba, Incubus, Skrillex), Manzanillo Live 2017 (como atração principal de bandas de rock mexicanas históricas, como El Tri e Caifanes) entre outros.

Por conta do posicionamento geográfico a banda fez turnês extensas nos Estados Unidos, México e América do Sul além de liderar uma quantidade importante de festivais menores em seu país de origem e figurar como special guest em diversos shows com bandas de renome no cenário mundial.

Atualmente a banda segue divulgando diversos singles em todas as plataformas digitais e vem utilizando esse período de pandemia para compor um novo EP com foco no mercado latino e americano.

Pressive

Pressive-Foto:Divulgação

Membros da banda:

Charly Felix (baixo e sintetizadores)

Jos Alejandre (vocal)

Andres Prats (bateria)

Lorenzo Prats (guitarra)

Outras informações: https://www.instagram.com/pressive/