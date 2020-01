PRESIDENTE DA TV CULTURA CONCEDE ENTREVISTA À CHINA CENTRAL TELEVISION

JOSÉ ROBERTO MALUF FALOU À REPÓRTER REPRESENTANTE DA CCTV SOBRE A RELAÇÃO ENTRE OS PAÍSES E AS EMISSORAS, QUE NOS PRÓXIMOS MESES FIRMARÃO PARCERIA DE CONTEÚDO

Na última semana, o presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf, recebeu na sede da emissora uma equipe de jornalismo da China Central Television (CCTV). A visita antecedeu a assinatura de termo de parceria entre as duas instituições – nos próximos meses, será firmado um acordo que possibilitará, principalmente, o intercâmbio de conteúdos. Maluf falou à repórter da CCTV sobre a relação entre as emissoras e, também, entre o Brasil e a China. O canal é o maior do país asiático, tendo alcançado 1,7 bilhão de audiência em todas as suas plataformas no último ano.

jornalismo da China Central Television (CCTV)

Ao longo da conversa, as emissoras demonstraram grande interesse em estreitar as relações para além do BRICS, fazendo com que a população brasileira e chinesa possam conhecer mais da cultura de cada país. “Nós estamos muito felizes em fazer um acordo de intercâmbio tecnológico e de programação com vocês. Aqui a casa é sua”, disse o presidente da TV Cultura à jornalista.

Presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf

Segundo Maluf, essa troca trará maior conhecimento para o povo brasileiro dos produtos culturais oferecidos pela China, como espetáculos artísticos e programas que mostrem suas singularidades. O mesmo deve acontecer com os chineses, que terão acesso a conteúdos produzidos pela TV Cultura e, consequentemente, do Brasil.

