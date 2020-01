Presidente da NTC&Logística visita diretoria do SEST SENAT em Brasília

O presidente da NTC&Logística, Francisco Pelucio, e o coordenador nacional da Comissão de Jovens Empresários e Executivos da entidade (COMJOVEM), André de Simone, reuniram-se na última quinta-feira (9/01) em Brasília com a diretora executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, para discutir assuntos referentes à NTC e à COMJOVEM.

Durante a reunião, Pelucio destacou o importante trabalho desenvolvido pelo SEST SENAT e ressaltou: “Temos interesse de firmar novos projetos com o serviço nesta gestão, tendo em vista a grande referência de qualidade do trabalho desenvolvido e a confiança depositada pelos transportadores na instituição”.

No encontro, Nicole Goulart falou da importância de desenvolver projetos com a entidade e de participar dos que já existem. “Para o SEST SENAT, é fundamental a parceria com a NTC&Logística para disseminar informações sobre produtos e serviços ofertados ao setor de transporte. Temos a certeza também de que a aproximação com os empresários que integram a COMJOVEM tem um impacto direto no resultado do nosso trabalho. A nossa missão é transformar a realidade do transporte brasileiro, e fazemos isso por meio do trabalho que desenvolvemos em nossas mais de 150 unidades em funcionamento no país. Isso só é possível porque contamos com a participação das empresas do setor.”

O coordenador nacional da COMJOVEM, André de Simone, comentou: “A CNT, o SEST SENAT e o ITL vêm dando ao longo dos anos grande apoio e espaço à comissão, e isso nos deixa muito felizes, mais ainda porque temos a condição de aumentar essa parceria por meio de atividades e relacionamento. Agradecemos o incentivo do SEST SENAT em nossos eventos e estamos preparados para os novos desafios, contribuindo ainda mais com o setor”.

“Com certeza este será um ano de muitas atividades que fortalecerão ainda mais nosso segmento. Agradecemos o incentivo da Nicole Goulart, que faz um excelente trabalho frente ao SEST SENAT. Com certeza a NTC está à disposição para trabalhar em conjunto para o desenvolvimento do transporte de cargas”, finalizou Francisco Pelucio.

Também participaram da reunião Myriam Caetano, coordenadora de comunicação e marketing, e a assessora de desempenho operacional integrado do SEST SENAT, Jamile Antunes.





Novas parcerias entre a entidade e o serviço estão previstas para 2020, visando maior conhecimento do trabalho desenvolvida pelas entidades em todo o Brasil



NTC&Logística

A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística – NTC&Logística congrega cerca de 4.000 empresas de transporte associadas direta e indiretamente e mais de 50 entidades patronais. Além de uma gama de fornecedores e embarcadores em todo o Brasil, representando um universo de 10.500 empresas que operam uma frota superior a 1 milhão de caminhões e criam mais de 4 milhões de postos de trabalho.