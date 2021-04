Presentes criativos: 4 dicas para qualquer ocasião

Se você adora presentear as pessoas que ama, saiba como inovar nas próximas datas especiais

Dar presentes é uma forma antiga de manifestar afeto por uma pessoa e celebrar uma data especial. Para presentear alguém, é preciso conhecer a pessoa que será presenteada, seus gostos e preferências. Isso garante que o presente será realmente apreciado.

A diversidade de produtos, modelos e marcas existentes pode fazer com que a busca de um presente seja mais desafiadora, deixando quem é indeciso com dificuldades para escolher.

Se você quer dar presentes especiais e fugir dos clichês com amigos e familiares, confira algumas sugestões do que comprar para inovar em datas comemorativas!

Almofada

Este é um presente simples e super inovador. A almofada serve para todas as idades e é ótima para quem adora relaxar em casa, assistindo a um filme ou uma série, lendo um livro ou escutando música.

Embora seja simples, o item garante um ambiente mais aconchegante e confortável em nossa casa. Existem inúmeros modelos e materiais, por isso é bom pesquisar aquele que mais combina com a casa e o estilo da pessoa que será presenteada.

Caso você nunca tenha ido à casa de quem irá presentear, verifique com alguém que more com ela ou que já a tenha visitado. O mais indicado é optar por cores que dialoguem com o cômodo onde a almofada ficará. Uma aposta mais ousada é investir em cores contrastantes para que a almofada se destaque no ambiente.

Placas

Nos últimos anos, as placas explodiram no Brasil e se tornaram um presente muito inovador. A escolha é super versátil e costuma apresentar modelos para todos os gostos e idades.

Algumas placas vêm com ilustrações, enquanto outras focam em frases divertidas e inspiradoras. Qualquer que seja a escolha, é interessante optar por um modelo que traduza o jeito e a personalidade da pessoa presenteada ou que possa inspirá-la a viver melhor.

Outra vantagem é que as placas não ocupam espaço, já que são penduradas na parede. Essa característica torna o presente ótimo para quem vive em lugares menores ou tem dificuldades em manter a organização da própria casa.

Cooler

Esse é um presente totalmente inesperado – e que vai agradar a muita gente. Se o seu presenteado é daqueles que adoram beber socialmente e não faltam em um churrasco, o cooler é a opção perfeita.

Antes de fazer a compra, é preciso analisar alguns detalhes. O primeiro é verificar o tempo de conservação térmica na embalagem ou com vendedores. Em seguida, é importante verificar o volume e a capacidade do cooler. Por fim, checar se o modelo possui alças ou rodas para facilitar o transporte, além de recursos extras como porta-copos.

Um presente que pode acompanhar este cooler é um copo térmico, item essencial para quem curte tomar drinks gelados. É bom investir em um copo personalizado e com alças para oferecer conforto e segurança para quem vai utilizá-lo.

Mini-estufa

Se a pessoa presenteada adora estar em contato com a natureza e tem plantas em casa, este presente é uma opção interessante. Além de oferecer proteção para as plantas germinarem e crescerem, o objeto ocupa pouco espaço e pode ser instalado em diversos lugares da casa.

Uma boa estufa deve apresentar uma boa condutividade de luz (caso contrário, as plantas não se desenvolverão) e permitir um acesso fácil para as plantas a fim de não dificultar o cuidado.

O interior de uma mini-estufa também deve ser bastante ventilado, além de contar com uma estrutura forte para não quebrar com correntes de vento ou precipitação. É possível escolher entre diferentes plantas para cultivar na estufa, incluindo aquelas usadas como temperos, como cebolinha, salsinha, manjericão, entre outras.