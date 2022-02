PreparaTODOS torna-se REfuturiza e projeta investimento de R＄ 40 milhões na construção de pontos físicos

Iniciativa visa promover o acompanhamento completo da jornada de talentos oferecendo apoio on e offline

Com o objetivo de impactar a vida de jovens e adultos das classes C e D, a PreparaTODOS, plataforma de educação e empregabilidade fundada em 2018 e marca do Grupo Cartão de Todos, torna-se REfuturiza – Emprego e Educação para Todos. Com o propósito de ajudar cada pessoa a despertar o seu potencial para escrever uma história de sucesso, a empresa visa proporcionar qualidade de vida aos seus talentos por meio do crescimento profissional pelo conhecimento.

Grupo Cartão de Todos

A marca, que a partir de 10 de fevereiro passa a se chamar REfuturiza, recebeu este nome por meio do presidente do Grupo Cartão de TODOS, Altair Vilar, que criou o termo em meio à pandemia com o objetivo de mudar o futuro das empresas, reformulando novos caminhos para o sucesso com ações no presente.

“Antes o nosso trabalho era muito mais ligado à educação, mas, entendendo a importância da empregabilidade, começamos a nos dedicar também a essa frente, uma vez que queremos proporcionar mais qualidade de vida e aumento de renda aos nossos talentos”, afirma Renata Fonseca, Diretora da Refuturiza.

A mudança, idealizada desde agosto do ano passado, acompanha também outros serviços e subprodutos da marca, como a REfuturiza EDU, focada em cursos EAD preparatórios, profissionalizantes e de idiomas, e a REfuturiza EMPREGOS, focada em empregabilidade. Além disso, a nova marca trará, ainda em 2022, a novidade REfuturiza CAMPUS, com pontos físicos que oferecem toda a infraestrutura que o talento precisa para se desenvolver, incluindo consultoria profissional e acesso direto aos professores para aulas práticas e plantões de dúvidas , que será lançado em junho e que prevê um investimento de R$40 milhões em três anos.

Rafael Pinho, CEO da Refuturiza

“Com estas divisões buscamos fechar o ciclo de aprendizado e acesso ao mercado de trabalho, oferecendo todo o suporte que nossos talentos precisam: desde o acesso à educação de qualidade até um ambiente propício para a absorção de conhecimento. Um mundo diferente, mas do qual ele faz parte, com uma comunidade preparada para atendê-lo, escutá-lo e acompanhá-lo até o seu espaço de protagonismo”, aponta Rafael Pinho, CEO da Refuturiza.

Para o CEO, essa mudança fez com que a empresa repensasse a marca como um todo, entendendo que mais do que capacitar, era chegado o momento de encaminhar os talentos ao mercado de trabalho. “Quando falávamos de PreparaTODOS, tínhamos algo muito pontual de tentar resolver um problema e preparar o nosso talento para algo específico. Sabemos do potencial transformador da educação e hoje, vemos que precisamos olhar a jornada desse talento de forma integral para que ele consiga mudar o seu futuro a partir do conhecimento”, argumenta.

No âmbito do Campus, a ideia, segundo Cíntia Silva, Head de Expansão & Franquias e responsável pela REfuturiza Campus, é que o ponto físico não seja apenas um lugar onde os talentos possam estudar. Mas, sim, um espaço de troca e acolhimento aos estudantes. “No ambiente físico, os talentos terão todo o suporte necessário e apoio que precisam. Ou seja, se ele não tiver uma internet boa em casa para estudar, ele poderá contar com o campus como uma referência. Da mesma forma, se ele tiver dúvidas sobre conteúdos ou sobre a usabilidade da plataforma, ele também poderá recorrer ao ponto físico. Com foco na empregabilidade e educação, a ideia é que o campus seja um espaço de convivência, networking e apoio para os nossos talentos”, explica Cíntia.

PreparaTODOS

Desta forma, a REfuturiza surge com o propósito de ajudar cada pessoa a alcançar resultados positivos com o seu próprio potencial e, assim, recriar o seu próprio futuro. “O futuro já está desenhado, mas isso não significa que ele seja imutável. Então, se nós conseguirmos fazer com que o talento se desenvolva conosco e dê um próximo passo, ele estará mudando o seu próprio futuro. E esse é o ponto da nossa mudança de marca: A REfuturiza ajuda os nossos talentos a mudarem os seus futuros”, pontua o CEO.

Serão oferecidos cursos em áreas como gastronomia, idiomas, marketing, estética, informática, além de preparatórios para o EJA e o ENEM. A empresa, que hoje conta com mais de 240 mil alunos em sua base, projeta alcançar, até o final de 2022, 450 mil talentos. “O ano de 2022 será desafiador por ainda estarmos em meio a pandemia, mas acreditamos que a REfuturiza será um alavancador neste processo de retomada, ingresso e reingresso ao mercado de trabalho”, prevê Pinho.

REfuturiza

A REfuturiza é uma empresa do Grupo Cartão de TODOS focada em empregabilidade e educação detentora das iniciativas REfuturiza EDU, REfuturiza EMPREGOS e REfuturiza CAMPUS. Voltada para jovens e adultos das classes C e D, a marca tem como propósito ajudar cada pessoa a despertar o seu potencial para reescrever a sua história e conquistar o seu sucesso. A iniciativa oferece cursos profissionalizantes, preparatórios e cursos de idiomas a partir de R$9,99.