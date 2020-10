PremieR Cookie Fit: para cães com uma vida repleta de interações

A novidade expande a linha PremieR Cookie, que agora passa a contar com quatro sabores: Original, Frutas Vermelhas & Aveia, Coco & Aveia e o novo Fit Frango com Batata Doce.

A proximidade com os animais de estimação promove relações de afeto e cumplicidade. Eles estão ao lado de seus tutores em quase todos os momentos, compartilhando histórias, hábitos e, em alguns casos, até mesmo atividades físicas, que são de grande importância para a promoção da saúde de ambos.

Para o tutor estar ainda mais presente e oferecer alimentos de qualidade no dia a dia, seja para agrado, reforço positivo, recompensa de adestramento ou até mesmo para estimular atividades e treinamento físico, a PremieRpet® apresenta PremieR Cookie Fit Sabor Frango Com Batata Doce, que chega ao mercado para atender cães adultos de todos os portes.

A novidade expande a Linha PremieR Cookie com mais uma opção de petisco saudável, com foco nos cães que têm uma vida repleta de interações, aproximando-os ainda mais de seus tutores durante todas as atividades.

“O Cookie Fit tem apenas 10 calorias por unidade e esse baixo valor energético o torna ideal para ser utilizado como agrado ou recompensa nas atividades do dia a dia, incluindo reforço positivo para bom comportamento, adestramento e treinamento físico. Dessa forma, ele ajuda a aproximar ainda mais os tutores de seus cães, promovendo uma rotina saudável sem sobrecarregar a dieta dos pets”, destaca Cristiana F. Ferreira Pontieri, doutora em nutrição de cães e gatos e diretora de desenvolvimento de produtos da PremieRpet®.

PremieR Cookie

O lançamento agrega mais uma opção de sabor para a linha PremieR Cookie, que promove diversos benefícios. “Auxilia no equilíbrio da flora intestinal por meio da aveia e o prebiótico MOS, contribui para a diminuição da formação de tártaro através do hexametafosfato de sódio e, devido à biotina e ao zinco, também auxilia na saúde da pele e da pelagem”, explica Cristiana.

Todos esses componentes, associados aos ingredientes rigorosamente selecionados, como ovos desidratados Cage Free (oriundos de galinhas livres de gaiolas), contribuem para que o produto seja muito saboroso e saudável. Além disso, o alimentonão contém ingredientes transgênicos, corantes e aromatizantes artificiais.

PremieR Cookie Fit Sabor Frango Com Batata Doce

PremieR Cookie Fit Frango com Batata Doce chega ao mercado na apresentação de 250g paracães de todos os portes.O grão tem um formato muito especial: o símbolo do infinito, que facilita a quebra e se adequa a todos os portes. Para cães de médio ou grande portes, o ideal é fornecer o cookie inteiro. Já para cães de porte pequeno o recomendado é ½ cookie.

Os produtos PremieRpet® são vendidos exclusivamente no canal especializado, do qual fazem parte clínicas veterinárias e pet shops. Mais informações no site www.premierpet.com.br, pelo PremieRpet Responde: 0800 055 6666 (de segunda a sexta das 8h30 às 17h30) ou nas redes sociais.

PremieRpet®

Desde 1995 a PremieRpet® existe para tornar a relação das pessoas com seus animais de estimação a mais próxima, prazerosa e longa possível. Uma empresa orgulhosamente brasileira, especialista em alimentos de alta qualidade para cães e gatos, é detentora das marcas PremieR, GoldeN e Vitta Natural. Com uma trajetória pautada pela inovação constante e direcionada pelo consumo consciente em todos os níveis de atividade, a PremieRpet® prioriza a alta qualidade dos insumos e o bem-estar animal. É destaque no segmento super premium por oferecer a melhor nutrição para cães e gatos em todas as fases da vida. O portfólio da marca inclui alimentos secos, úmidos e cookies, com mais de 270 itens comercializados exclusivamente em pet shops e clínicas veterinárias. Mais informações no site www.premierpet.com.br, pelo PremieRpet Responde: 0800 055 6666 (de segunda à sexta das 8h30 às 17h30) e nas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube e Twitter.