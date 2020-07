Premiado filme ‘O Pássaro Pintado’ faz sua estreia exclusiva no Cinema Virtual

Dois novos títulos da Elite Filmes chegam na próxima quinta-feira, 23 de julho, ao Cinema Virtual, plataforma que tem a proposta de conectar distribuidores e exibidores para levar virtualmente e com exclusividade filmes inéditos ao público de cinema. O projeto segue o modelo dos cinemas físicos, com estreias todas as quintas.

Elite Filmes

O drama tcheco “O Pássaro Pintado” foi sucesso de crítica internacional, além de ter sido selecionado pelo Festival de Veneza para concorrer ao Leão de Ouro de Melhor Filme e participar da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2019. Também estreia a comédia americana “Armadas e Perigosas” .

Cinema Virtual

O Pássaro Pintado (The Painted Bird) [Drama] – Em uma área devastada pela Segunda Guerra Mundial, um jovem garoto judeu é enviado por seus pais para viver em segurança com sua tia. Mas ela morre inesperadamente e, na tentativa de voltar para casa, ele passa a vagar sozinho em um mundo selvagem e hostil, dominado por camponeses supersticiosos e soldados implacáveis. Quando a guerra finalmente acaba, sua batalha pela sobrevivência toma um novo rumo.

“O Pássaro Pintado“

Armadas e Perigosas

Armadas e Perigosas (Bad Grandmas) [Comédia] – Quando um vigarista tenta passar a perna nessas quatro avós, elas acidentalmente o matam. Agora, seu parceiro sedento por vingança aparece para complicar a vida dessas quatro aposentadas, as coisas saem do controle rapidamente e essas não tão doces senhoras mostram do que realmente são capazes.

Outros nove filmes da Elite também estão disponíveis no Cinema Virtual: Fluidity, O Candidato, A Mulher Invisível, Ultraman R&B, Professor, Kaleb – O Cão Herói, O Garoto do Leito 6, O Guardião dos Mundos e Com Amor, Scott.

Como usar o Cinema Virtual

– Acesse www.cinamevirtual.com.br– Faça cadastro (se já tem uma conta no Looke, basta usar o mesmo login e senha)

– Selecione o filme que quer assistir

– Escolha o estado e depois a cidade

– Selecione o cinema mais querido (ou mais próximo). Caso não haja nenhum cinema cadastrado em sua cidade, você pode comprar em qualquer cinema que preferir.

– Efetue o pagamento do ingresso virtual com cartão de crédito ou Picpay e pronto! – Você poderá ver o filme em até três dispositivos diferentes por até 72 horas.