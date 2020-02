Premiação com foco em reportagens sobre o agronegócio está com inscrições abertas

Os vencedores receberão como prêmio a participação no ONE: Simpósio de Ideias Alltech, que ocorre nos Estados Unidos em maio

Jornalistas de todo o Brasil já podem inscrever suas reportagens na quinta edição do Prêmio Alltech de Jornalismo. Os conteúdos deverão ser enviados até o dia 19 de março e deverão abordar a inovação no agronegócio dentro das categorias Criação e Nutrição Animal e Agricultura. O vencedor de cada uma delas ganhará uma viagem, com todas as despesas pagas, para acompanhar o ONE: Simpósio de Ideias da Alltech. O evento global, que será realizado entre os dias 17 a 19 de maio, em Lexington – Kentucky (EUA), apresenta soluções para superar os desafios nas diversas esferas do setor agroalimentar.

Podem ser inscritas reportagens de diversos veículos de mídia, como televisão, rádio, jornal impresso, revista, portais online, além de materiais multimídia. O principal objetivo da premiação é estimular e valorizar a produção nacional de reportagens sobre temas relacionados a agricultura, criação animal, desenvolvimento de tecnologias nutricionais e digitais, acelerando o amadurecimento do setor. O prêmio é promovido pela Alltech, líder em saúde e nutrição animal e vegetal. E conta, ainda, com o apoio institucional da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Acompanhar o ONE: Simpósio de Ideias Alltech permite aos jornalistas contato com as mais recentes inovações e tecnologias dentro do agronegócio, que impactam diretamente a produção e consumo de alimentos em todo o mundo. “A troca de experiências é, sem dúvida, uma das oportunidades mais interessantes para o crescimento profissional e pessoal. Ainda mais quando cientistas, comunicadores e empresários de várias partes do mundo estão reunidos num mesmo lugar. Ir a Lexington abriu meu olhar para novas pautas e, também, reforçou minha certeza de que o bom jornalismo vale a pena. E essa premiação valoriza isso”, afirma o jornalista César Dassie, da TV Globo, vencedor do Prêmio em 2019 na categoria Agricultura pela reportagem “Algodão brasileiro”.

A avaliação é reforçada pelo jornalista Edevaldo Nascimento, vencedor na categoria Criação e Nutrição Animal pela reportagem “Pecuaristas do Pantanal de MS apostam na criação orgânica e sustentável” pela TV Morena. “É um momento de pura imersão num mundo de possibilidades, onde a tecnologia e a ciência caminham juntas para nos proporcionar um mundo melhor. O compartilhamento de informações e o contato cultural com profissionais de várias partes do globo foi um presente à parte. Espero ver outros colegas aproveitando da mesma conquista”, conta.

Como participar

Podem concorrer reportagens produzidas por jornalistas profissionais, veiculadas entre 26 de março de 2019 e 19 de março de 2020 na imprensa brasileira. O formulário de inscrição, assim como o regulamento completo, está disponível no http://go.alltech.com/br/premiojornalismo2020. Serão aceitas até cinco matérias por autor e cada uma deverá ser enviada em formulário separado.

Os finalistas em cada categoria serão divulgados no dia 31 de março e os vencedores serão anunciados ao público entre os dias 17 e 19 de maio, durante o Simpósio internacional da Alltech. O prêmio é uma promoção autorizada pelo SCPC, Sistema de Controle de Promoção Comercial na forma da legislação em vigor.

Prêmio Alltech de Jornalismo 2020

Informações e inscrições: Até 19 de março de 2020 no site

http://go.alltech.com/br/premiojornalismo2020

Foto:Alltech/Divulgação