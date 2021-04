Prefeitura reserva R$ 30 milhões para compra de vacinas

A Prefeitura de São José dos Campos reservou R$ 30 milhões para a compra de vacinas contra a covid-19.

Em março, o município passou a integrar um consórcio de municípios criado para adquirir as doses. No mesmo mês, foi aprovada na Câmara Municipal a lei que autoriza a compra.

O valor já foi depositado em uma conta no Banco do Brasil. O intuito é que a Prefeitura possa comprar as vacinas caso o PNI (Plano Nacional de Imunização), coordenado pelo Ministério da Saúde, não seja capaz de suprir toda a demanda.

Oxímetros

A queda silenciosa e assintomática da oxigenação do sangue em pacientes com síndromes respiratórias é um efeito preocupante, sobretudo nos casos de covid.

Farma Conde

Para proporcionar segurança de tratamento àqueles que se recuperam em casa, a partir da próxima quinta-feira (8), quem testar positivo para a doença nas Unidades de Pronto Atendimento da rede pública de São José receberá um tíquete para a retirada de um oxímetro nas unidades da Farma Conde.

Prefeitura de São José dos Campos

De acordo com o contrato firmado entre a empresa e a Prefeitura por meio de credenciamento, 2.000 equipamentos serão disponibilizados à população.

Transporte individual

Outra parceira da Prefeitura no cuidado com a Saúde da população será com a 99. A empresa vai oferecer 10 mil vouchers de R$ 20 para auxiliar na vacinação. Assim, quem for se vacinar de ônibus poderá retirar um voucher de R$ 20 se quiser voltar de carro.

Parcerias

Soluções inovadoras garantiram bons resultados no enfrentamento da covid-19 em São José dos Campos. Doações e parcerias com a iniciativa privada são decisivas durante a pandemia.

Um exemplo é o novo Hospital de Retaguarda e futuro Pronto-Socorro do Hospital Municipal, gerenciado pela SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.

A obra foi erguida em 36 dias, na Vila Industrial (região leste), numa parceria entre o poder público e o setor privado. Ao custo de R$ 12,9 milhões, a unidade foi construída ao lado do Teatrão. Do total de R$ 12,9 milhões, R$ 4,5 milhões são recursos da própria Prefeitura e o restante de empresas parceiras, como as construtoras Método e Brasil ao Cubo (responsáveis pela obra), Farma Conde, Spani Atacadista, Villarreal Supermercados e DM Card.

Valor já foi depositado em uma conta no Banco do Brasil – Foto: Adenir Britto/PMSJC