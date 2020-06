Prefeitura reforça conscientização na reabertura do comércio

No primeiro dia da retomada consciente do comércio de São José dos Campos, a Prefeitura iniciou nesta segunda-feira (1º) força-tarefa de orientação dos lojistas e clientes sobre as novas regras para reabertura da atividade econômica no município.

Comércio de São José dos Campos

Durante uma semana, a equipe de 48 agentes orientadores percorrerá os estabelecimentos da região central e dos bairros para conscientização sobre as medidas de higiene e de saúde para funcionamento das lojas.

O trabalho começou pelo calçadão e pela região central. Nesta terça (2), será a vez dos shopping centers. Até sexta-feira (8), os agentes visitarão os centros comerciais dos bairros de São José.

A semana de orientação tem como objetivo ajudar a população, os comerciantes e os empresários a se enquadrarem à retomada gradativa da atividade econômica, de acordo com as fases estabelecidas pelo Plano São Paulo do governo estadual.

O mutirão é formado por fiscais do DFPM (Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais), agentes da Vigiliância Sanitária, guardas civis municipais e funcionários de várias secretarias municipais.

Reforço

A equipe de educação ambiental da Urbam (Urbanizadora Municipal) também reforça o time. Os funcionários destacaram a importância da conscientização e da união de todos neste momento de reabertura do comércio.

“Cada um deve fazer a sua parte, mantendo o distanciamento e usando máscaras para garantir a segurança de todos”, afirmou Cremilda de Jesus Belarmino.

“Estamos contentes em participar desta ação para ajudar a manter a cidade no controle da pandemia”, disse Silvane de Fátima Oliveira.

Conscientização

Lojistas e munícipes consultados comemoraram a volta das atividades e elogiaram o trabalho de orientação realizado pela Prefeitura.

“O dia de hoje está sendo de grande felicidade. É como se fosse a reinauguração da loja depois de mais de meses sem abrir. Estamos muito otimistas com este novo momento”, afirmou Rui Vieira, 58 anos e proprietário da Casa da Sogra, loja de roupas para bebês e enxovais localizada no calçadão.

“A Prefeitura está de parabéns por este trabalho de orientação, que vai garantir a segurança dos funcionários e clientes”, completou.

“É essencial esta conscientização da Prefeitura neste momento importante de reabertura do comércio. Afinal, todos ainda estamos entendendo como será esta nova fase. Este trabalho vai ajudar todo mundo”, disse o aposentado José Carlos de Paula, 63 anos e morador da Vila Industrial, na zona leste.

Novas regras

A Prefeitura publicou na última quinta-feira (28 de maio) dois decretos que estabelecem regras para reabertura da atividade econômica no município durante a pandemia da covid-19, de acordo com as fases estabelecidas pelo Plano São Paulo do governo estadual.

Entre as atividades que poderão ser retomadas, mediante as novas regras, de segunda a sexta-feira, estão as imobiliárias, as concessionárias e lojas de veículos, os escritórios e o comércio em geral, incluindo os shoppings centers e o comércio da Rua XV e da Rua 7. Está proibida a abertura aos sábados, domingos e feriados.

O decreto estabelece obrigações como utilização de máscara descartável ou de tecido por todos os funcionários e clientes; disponibilização de frasco com álcool em gel 70% na entrada e na saída do estabelecimento; higienização frequente ou a proteção para facilitar a higienização das superfícies de toques; limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de ar-condicionado; garantia de circulação de ar com, no mínimo, uma porta ou uma janela abertas; caixas e guichês, preferencialmente, com proteção de vidro ou policarbonato para separar funcionários de clientes, entre outras.

Os shoppings ficam autorizados a funcionar de segunda a sexta-feira, por 8h ininterruptas.

Sábados, domingos e feriados ficarão fechados e cada comerciante deverá ser orientado, individualmente, a cumprir as regras do decreto.

Penalidades

O descumprimento das regras resultará na penalidade de multa no valor de R$ 5.000, além de medidas e sanções cabíveis, de natureza civil, administrativa e penal, em especial, dos crimes dispostos nos artigos 267 e 268 do Código Penal. A reincidência será punida com aplicação de multa em dobro a cada reincidência.

As regras foram aprovadas pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento do novo Coronavírus e os decretos estão publicados no site da Prefeitura, para conhecimento da população.

A força-tarefa de orientação de uma semana está sendo realizada por 48 agentes de várias secretarias; objetivo é ajudar lojistas e população e garantir cumprimento correto das medidas para reabertura gradativa e consciente do comércio – Foto: Charles de Moura/PMSJC