Prefeitura realiza atualização do Cadastro Único

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Apoio social ao Cidadão, está atualizando o Cadastro Único de cinco mil famílias por solicitação da EDP – Bandeirantes Energia. Essas atualizações de cadastro são para as famílias não perderem benefício da tarifa social de energia elétrica.

As famílias que estão com o nome na lista enviada pela EDP – Bandeirantes Energia estão recebendo as ligações das equipes de atendimento das unidades do Cras para a atualizando do seu cadastro.

A Prefeitura orienta para os munícipes não comparecerem pessoalmente nos Cras, para evitar aglomerações. Qualquer dúvida ligar nos telefones das unidades.

Atendimento

Neste momento, devido à pandemia da Covid19, os atendimentos presenciais estão sendo agendados previamente para evitar aglomeração nas unidades.

Cras

O Cras é uma unidade da assistência social responsável pelo atendimento a famílias e funciona como porta de entrada para os serviços, benefícios e programas sociais no município.

O trabalho realizado nas unidades busca prevenir as ocorrências de situações de riscos sociais, por meio de oficinas, atendimentos e acompanhamentos sociais, além de atividades com famílias para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

No momento, por orientação do Ministério da Cidadania, as atividades em grupo estão suspensas e ainda não têm data para serem retomadas.

Cadastro Único

Serviços

Todas as unidades de Cras funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A orientação é para que os usuários façam o contato sempre com a unidade mais próxima da residência.

Telefones dos CadÚnico

Centro

Rua Machado Sidney, 145

CadÚnico: 3941-1539

Vista Verde

Rua Cidade de Washington, 113

CadÚnico: 3917-1440

Parque Nova Esperança

Avenida Carlos Alberto de Andrade Silva, 475

CadÚnico: 3941-3395

Eugênio de Melo

Rua Juvenal dos Santos, 15, Galo Branco

CadÚnico: 3941-1643

Parque Santa Rita

Praça Hélio Dias, 30

CadÚnico: 3916-4416

Dom Pedro 1º

Rua Edilson Sabino dos Santos, 181

CadÚnico: 3941-1619

Anhembi

Rua Serra do Roncador, 210

CadÚnico: 3941-7646

Alto da Ponte

Rua Alziro Lebrão

CadÚnico: 3941-8746

São Francisco Xavier

Vinculado à unidade do Alto da Ponte

Rua 15 de Novembro, 870, São Francisco Xavier

Telefones: 3926-1177 | 3926-1200

Cras Pernambucano

Avenida João Rodolfo Castelli, 4000

CadÚnico: 3923-6733

Cras Jardim Mariana 2

Avenida Mariana de Andrade, 92

CadÚnico: 3941-1660

