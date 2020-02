Prefeitura moderniza renovação de alvará do transporte escolar

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, iniciou neste ano uma modernização no sistema de renovação do alvará dos permissionários do transporte escolar do município. A medida irá facilitar o trâmite para quem precisa realizar o procedimento.

Transporte escolar

Até o ano passado, o permissionário do transporte escolar precisava realizar a renovação do alvará duas vezes, uma na Secretaria de Mobilidade Urbana e outra no Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

Pensando em desburocratizar o procedimento e deixá-lo mais simples para o cidadão, a Prefeitura e o Detran unificaram o procedimento. Agora, o permissionário precisa realizar apenas uma vistoria, no Detran, e que é agendada pela central 156 ou pelo Pref Book.

Para a renovação de alvarás, os permissionários devem apresentar os documentos previstos em lei e realizar a vistoria do veículo. Atualmente, há 466 permissionários do transporte escolar e a renovação deve ser feita de acordo com o final de placa, de fevereiro a julho, coincidindo com o calendário do 1º semestre de renovação do Detran.

Secretaria de Mobilidade Urbana

Além disso, a Secretaria de Mobilidade Urbana passou a aceitar a vistoria semestral do Detran na renovação, ou seja, só é necessário apresentar a documentação.

O Pref Book, serviço online criado pela Prefeitura para realizar pedidos e abertura de processos, também é um aliado que desburocratiza e facilita o procedimento. Com ele, os permissionários podem apresentar a documentação necessária por meio de abertura de processo na ferramenta, ficando pendente apenas a vistoria do veículo.

A Secretaria de Mobilidade Urbana, inclusive, realizou em dezembro do ano passado, um treinamento sobre o Pref Book, com profissionais que atuam no setor de transporte no município.

No encontro, eles aprenderam como acessar o sistema, realizar o cadastro – que é simples e rápido – e dar entrada na abertura de processos. Um manual impresso, com esse passo a passo, foi entregue aos participantes e a versão digital está disponível para download.

Pref Book

Com o Pref Book, o munícipe não precisa ir às repartições da Prefeitura e realiza tudo de forma online. A ferramenta, desenvolvida pela Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, une tecnologia de ponta, interatividade e transparência, contribuindo para redução de filas e da burocracia e para simplificar os processos administrativos da Administração Municipal.

Renovação do alvará foi unificada entre a Prefeitura e o Detran – Foto: Beto Faria/PMSJC