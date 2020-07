Prefeitura lança campanha em comemoração ao aleitamento

A Prefeitura de São José dos Campos está lançando a campanha virtual sobre a Semana Mundial de Promoção ao Aleitamento Materno. A iniciativa visa conscientizar mães e familiares da importância da amamentação. A campanha ocorrerá no período de 31 de julho a 7 de agosto, com divulgação de materiais a cada dia nas redes sociais da Prefeitura.

O tema deste ano é “Apoiar a Mulher que Amamenta para um Planeta mais Saudável”, escolhido pela Aliança Internacional para Ação em Amamentação, e tem o objetivo de abordar o aleitamento como um ato ecológico. A rede destaca a amamentação como uma das soluções sustentáveis para a saúde do planeta, ressaltando a importância do apoio à lactante como estratégia fundamental para o sucesso no aleitamento.

Por meio dos programas de saúde da mulher, da criança, do adolescente e nutrição, foram desenvolvidos materiais educativos para a divulgação dos benefícios da amamentação na saúde materno-infantil, com orientações sobre cuidados necessários neste momento de pandemia da covid-19.

“Apoiar a Mulher que Amamenta para um Planeta mais Saudável”

O alimento mais importante para o bebê

O leite materno é um alimento natural, renovável, produzido e oferecido ao bebê na temperatura ideal. Não necessita de embalagens e não interfere no aquecimento global e mudanças climáticas.

Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e complementado com alimentos saudáveis até os 2 anos contribui diretamente para o alcance de alguns objetivos do desenvolvimento sustentável.

Mesmo em tempos de pandemia da covid-19, as evidências científicas disponíveis até o momento apontam para a presença de anticorpos específicos para proteção da criança no leite de mães infectadas pela doença e na segurança da amamentação com a adoção de precauções higiênicas necessárias.

Amamentar é uma das principais estratégias para redução da mortalidade infantil, que fornece nutrição adequada para o crescimento e desenvolvimento de forma sustentável.

Rede de assistência ao aleitamento

A Secretaria de Saúde do município dispõe de uma rede de assistência específica para a promoção, apoio e proteção ao aleitamento materno. Ela é composta por:

Maternidade em Hospital Amigo da Criança, localizada no Hospital Municipal.

Banco de Leite Humano, localizado no Ambulatório da Mulher. Referência para as UTIs neonatais do município e de outras cidades da região, como Jacareí e Caçapava, atendendo também a rede privada.

Unidade Casulo, localizado na Unidade de Especialidade de Saúde (UES). Criado em 1994, o projeto Casulo atende as mães com dificuldades para amamentar ou que apresentam algum problema nas mamas, como fissura, mastite ou leite empedrado.

Unidades de Saúde de Atenção Primária

Estimulando a amamentação desde o pré-natal, na primeira hora de vida e ao longo do período de puericultura.

Semana Mundial de Aleitamento Materno

A semana foi oficialmente estabelecida pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a OMS (Organização Mundial de Saúde) em 1992. É comemorada por mais de 170 países, na primeira semana de agosto, em memória à declaração de Innocenti, documento de 1990 elaborado para proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno.