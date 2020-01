Prefeitura investe R$ 958 mil na compra de 6 novas ambulâncias

A Prefeitura de São José dos Campos apresentou nesta terça-feira (28) 4 novas ambulâncias que serão incorporadas à frota de veículos da Secretaria de Saúde e 1 ambulância UTI cedida ao Samu, todas destinadas aos pacientes atendidos na rede pública do município.

Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura também já adquiriu um sexto veículo, uma pick-up cabine simples, tração 4×4, zero km, adaptado para ambulância, também conforme descritivo do Ministério da Saúde, ao custo de R$ 185 mil, que será utilizado em São Francisco Xavier. A viatura deverá ser entregue nos próximos dias.

Ambulâncias

As ambulâncias padrão são veículos utilitários tipo van, modelo furgão, zero km, de fabricação nacional, adaptada, com teto elevado, conforme descritivo estabelecido pelo Ministério da Saúde, ao custo unitário de R$ 153.500,00, totalizando um investimento de R$ 614 mil.

Já a ambulância UTI, adquirida por R$ 159 mil, é um modelo furgão para suporte avançado, totalmente adaptado conforme especificações do Ministério da Saúde.

Duas das novas ambulâncias padrão serão destinadas ao transporte sanitário, ou seja, para levar pacientes em viagens intermunicipais para tratamento em outros municípios e também para transportar acamados às unidades de saúde locais para tratamento de hemodiálise, fisioterapia e outros.

As outras duas viaturas serão destinadas para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Novo Horizonte e Eugênio de Melo.

Atualmente, a Prefeitura dispõe de 8 ambulâncias alocadas junto às unidades de pronto atendimento. A renovação e ampliação da frota reforça o compromisso da Prefeitura em melhorar as condições de atendimento dos usuários atendidos, sobretudo, na rede de urgência e emergência.

Todas as ambulâncias serão destinadas aos pacientes atendidos na rede pública do município – Foto: Claudio Vieira/PMSJC