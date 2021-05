Prefeitura inicia Maio Amarelo com Operação Pedestre

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta terça-feira (4) as ações educativas programadas para o Maio Amarelo, campanha internacional realizada neste mês para evidenciar o tema da segurança viária.

Na cidade, além das blitze educativas nas ruas, haverá uma programação de palestras online transmitidas pelas redes sociais da Prefeitura.

Na última segunda-feira (3), a Prefeitura, em parceria com a FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), realizou a Operação Pedestre na travessia elevada da Rua Sebastião Hummel, próximo ao Mercado Municipal. Na ação, os agentes da mobilidade orientam os condutores e pedestres com o objetivo de garantir uma travessia segura.

A operação foi marcada pela animada participação dos artistas da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), que utilizaram da arte circense e muito humor para orientar os usuários da via.

Apoio

O morador do Parque Industrial, região sul, Jorge Gomes, de 66 anos, parou para observar a ação educativa. “Acho muito bom, vocês estão de parabéns, parabéns para quem criou, ajuda a evitar acidentes”, disse.

Com o tema Respeito e Responsabilidade, Pratique no Trânsito, a campanha do Maio Amarelo deste ano, organizada pelo ONSV (Observatório Nacional de Segurança Viária), traz uma reflexão sobre como as atitudes individuais podem interferir na vida de muitas pessoas e famílias.

A campanha deste ano tem ainda um gosto especial para a população de São José dos Campos. O vídeo institucional do Maio Amarelo 2021, que será divulgado no Brasil e em outros países, foi gravado na cidade e teve a participação de moradores. Além disso, as palestras online de São José serão transmitidas em outras cidades, como Sertãozinho, Caçapava, Mogi das Cruzes e Lorena.

Cronograma

10/5/2021 – Palestras

9h: A importância do agente de Mobilidade Urbana na segurança viária do município

9h40: A Saúde Mental no Trânsito

17/5/2021 – Palestras

9h: Respeito e responsabilidade: Pratique no trânsito

9h40: Respeito e responsabilidade: Pratique no trânsito

24/5/2021 – Palestras e depoimentos

9h: SAMU: Atendimento APH em um acidente de trânsito – Enfermeiro Rodrigo

9h40: Depoimento de vítima e acidente de trânsito

10h20: Depoimento de vítima de acidente de trânsito

Os dois depoimentos são de vítimas de acidentes que sofreram amputações de membros por imprudência e superaram o ocorrido e hoje são paratletas de alto rendimento.

Todas as palestras serão transmitidas pelas redes sociais da Prefeitura.