Prefeitura e PM firmam convênio para fiscalização do trânsito

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, firmou nesta quinta-feira (21) um convênio com a Polícia Militar para a fiscalização do trânsito. A medida tem como objetivo principal melhorar o combate aos fluxos que ocorrem no município.

O acordo segue para o Governo do Estado de São Paulo, onde deve ser formalizado para permitir o início dos trabalhos. Na prática, os policiais militares estarão credenciados para a fiscalização do trânsito de competência do município (uso do solo) e poderão, por exemplo, autuar veículos que estejam estacionados de forma irregular, mesmo sem a presença dos agentes da mobilidade.

A Secretaria de Mobilidade Urbana também está finalizando a produção de um mapa onde há maior incidência de fluxos. Nesses locais, serão colocadas placas de proibido estacionar justamente nos horários onde os fluxos acontecem, o que também irá ajudar na fiscalização e autuação.

Ainda em parceria com a Polícia Militar, a partir do início de vigência do convênio, haverá uma meta de fiscalização da Lei Seca, com a previsão de cerca de 20 blitzes por semana. A Prefeitura também irá fornecer tablets ou smartphones aos policiais militares para a fiscalização, como já acontece com os agentes da mobilidade, que deixaram de utilizar os talões de papel.

As forças de seguranças são parceiras da Prefeitura. Desde 2017, a população conta com o programa São José Unida, que reúne a PM, polícias rodoviárias Federal e Estadual, Bombeiros, Samu e Grau, para diversas ações.

Estas ações permitiram, por exemplo, a redução no número de mortes no trânsito e que a cidade atingisse os menores índices de criminalidade nos últimos 19 anos.

Convênio também irá ajudar na fiscalização dos fluxos – Foto: Claudio Vieira/PMSJC