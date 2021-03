Prefeitura e forças de segurança impedem aglomerações

Com ajuda da população através de denúncias, monitoramento das redes sociais e reforço das equipes nas ruas, a Prefeitura de São José dos Campos e as forças de segurança impediram fluxos do funk e eventos com aglomerações no último final de semana em toda a cidade.

As dispersões foram realizadas nos bairros Campo dos Alemães e Dom Pedro 1º (sul), Santana (norte) e Jardim das Castanheiras (leste).

Aglomerações

Monitoramento realizado pelo serviço de inteligência da Guarda Civil Municipal constatou que mais de 80% das pessoas que participam de fluxos e eventos com aglomerações no Campo dos Alemães são moradores do bairro.

Prefeitura de São José dos Campos

“A Prefeitura e as forças de segurança estão de parabéns. Tem muita gente abusando neste momento em que a covid está aumentando. Por isto este trabalho de impedir aglomerações é fundamental”, disse a dona de casa Simone Ferreira, que tem 50 anos e mora no bairro Santa Hermínia, na zona leste.

A população pode ajudar a Prefeitura denunciando aglomerações e descumprimentos das regras de isolamento social pelos telefones 153 (GCM) e 190 (Policia Militar).

Ações reforçadas

Durante a operação integrada do último final de semana, foram vistoriados 32 estabelecimentos comerciais, dos quais 7 foram multados por descumprimento do Plano São Paulo contra o coronavírus.

Foram aplicadas ainda 130 multas, sendo 92 por irregularidades de trânsito e 38 por som alto.

As forças de segurança abordaram e orientaram 690 pessoas e vistoriaram 544 veículos (motos e carros). Nas ações de bloqueio também foram apreendidos 22 veículos, entre motos e carros.

Uma pessoa foi presa em flagrante por embriaguez ao volante, direção perigosa, desacato, resistência e dano ao patrimônio público (no caso, viatura da Polícia Militar).

Combate às aglomerações

Desde o início da pandemia da covid-19 há um ano, as fiscalizações no comércio e as operações integradas contra fluxos e aglomerações foram intensificadas, em mais uma ação do programa São José, que reúne as forças de segurança com o objetivo de evitar a violência e reduzir os índices de criminalidade.

A ofensiva conta com a participação de guardas civis municipais, agentes do DFPM (Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais) e policiais militares, estes últimos atuando através da Operação Paz e Proteção e da Atividade Delegada.

Guardas, policiais militares e agentes de Mobilidade Urbano têm realizado bloqueios em todas as regiões de São José.

Guardas combatendo fluxos do funk no Campo dos Alemães; ofensiva age contra aglomerações – Foto: PMSJC