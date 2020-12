Prefeitura define secretariado para a gestão 2021-2024

O prefeito reeleito de São José dos Campos, Felicio Ramuth, anunciou nesta quinta-feira (24) os novos secretários municipais. Confira os perfis.

Gabinete



Prefeito Felicio Ramuth

Prefeito reeleito de São José dos Campos, com 204.800 votos, Felicio Ramuth, tem 52 anos, é casado com a Vanessa e pai da Isadora, de 15 anos. Empresário, é formado em Administração e tem MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas.

Foi eleito prefeito em 2016 e reeleito para o mandato de 2021 a 2024. Atualmente, também é vice-presidente de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitos.

Empreendedor e dinâmico, Felicio teve uma atuação inovadora na administração pública, sendo Secretário de Transportes da Prefeitura de São José dos Campos, presidente da URBAM (empresa de economia mista) e Secretário de Comunicação.

Em 2016, resolveu disputar pela primeira vez um cargo eletivo, sendo eleito logo no primeiro turno. Em 2020, disputou a reeleição, onde venceu o pleito novamente no primeiro turno.

Vice-prefeito e secretário de Governança

Anderson Farias Ferreira, 45 anos, gestor público, nasceu em São Paulo e mora em São José dos Campos há 26 anos. É casado e tem três filhos. Graduando em Gestão Publica.

Foi eleito vice-prefeito com prefeito Felicio Ramuth para o mandato de 2021 a 2024. Trabalha na Prefeitura desde 1999, quando o prefeito era o Emanuel Fernandes, sendo diretor de compras e Licitações da Saúde e da Administração. Trabalhou nos dois mandatos do prefeito Eduardo Cury, como secretário de Administração (2008) e de Transporte (2009 a 2012). Foi secretário de Governança na gestão anterior de Ramuth e acumulará o cargo no próximo mandato.

Fundo Social de Solidariedade

Vanessa Piovesan Ramuth, 43 anos, é empresária, nasceu em São José dos Campos, é casada e mãe da Isadora.

É presidente do Fundo Social de Solidariedade desde 2017. Atuante no Terceiro Setor, desenvolveu importantes ações, entre elas o Centro de Distribuição, onde se concentram todos os produtos de entrega e retirada de doações em São José dos Campos; o Sistema Gestor de Solidariedade (SGS), que dá transparência às atividades; os Cursos de Capacitação para pessoas em vulnerabilidade social; e o Dia de Doar, estimulando a solidariedade entre a população.

Secretarias e órgãos que terão novos gestores

Secretaria de Apoio Jurídico

Guilherme Luis Malvezzi Belini, 43 anos, advogado, nasceu em Campinas e mora São José dos Campos há 25 anos. É casado e tem duas filhas.

Formado Bacharel em Direito pela Univap (Universidade do Vale do Paraíba, em 2002), começou a trabalhar no ano seguinte, construindo sua carreira jurídica. Na vida pública, Belini teve a oportunidade de contribuir como chefe do Jurídico da Urbam em duas ocasiões (jan/2010 a dez/2012 e jan/2017), secretário-adjunto de Administração e Finanças (jun/2017 a dez/2018) e auditor geral do Munícipio (fev/2019 a dez/2020).

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Antero Alves Baraldo, 51 anos, solteiro, funcionário público estadual aposentado, nasceu em Caraguatatuba e mora em São José dos Campos há 11 anos.

Formado pela Academia de Polícia do Militar do Barro Branco (1997) e em Direito pela Univap (2003). É mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas (2019) e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos da PM (2016), entre outras especializações.

Antero foi secretário de Proteção ao Cidadão da Prefeitura de São José, de 2017 a 2019. É membro do Rotary Internacional desde 2012.

Secretaria de Educação e Cidadania

Jhonis Rodrigues Almeida Santos, 38 anos, foi aluno da EMEF Possidônio José de Freitas e é ex-aluno da Fundhas. Nasceu em Ibitiúra de Minas (MG) e mora em São José dos Campos há 37 anos. É casado e tem três filhos.

Formado em administração de empresas e negócios, com especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior, possui Licenciaturas em Pedagogia e Bacharel em Ciências Contábeis.

Jhonis Santos foi gestor em instituições de ensino públicas e privadas, diretor do Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) e presidente da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), nos últimos 2 anos.

Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida

Kátia Maria Riêra Machado, 56 anos, dentista, ex-jogadora de voleibol, nasceu em Itajubá (MG) e mora em São José dos Campos há 56 anos. É casada e tem um filho.

Formada em Odontologia pela Unitau (Universidade de Taubaté, em 1987), possui mestrado e experiência como professora de graduação e pós-graduação na área.

Katia é ex-atleta de voleibol, tendo participado de Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior defendendo São José por dez anos. Com a equipe da AESJ foi vice campeã paulista juvenil em 1983. Atuou no jornalismo esportivo como entrevistadora no programa Hora do Esporte, da Rádio Eldorado, durante três anos, ao lado do Sr. José Antônio Walter Friggi.

É presidente do Panathlon Club São José dos Campos por 4 mandatos (em exercício), através do qual encaminhou sugestão ao poder público para a criação do Conselho Municipal de Esportes

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Odilson Gomes Braz Junior, 49 anos, economista, empreendedor, nasceu em São Paulo e mora em São José dos Campos há 38 anos. É divorciado e tem três filhos.

Graduado pela FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado), tem pós-graduação em Análise Econômica pela FIPE/USP.

Atua na gestão pública desde 2001, tendo trabalhado nos governos dos ex-prefeitos Emanuel Fernandes e Eduardo Cury. Foi diretor financeiro da Fundhas na gestão do prefeito Felicio Ramuth.

Entre 2003 e 2012, empreendeu no setor gastronômico. Consultor econômico-financeiro, foi recentemente eleito delegado regional do Conselho Regional de Economia de São Paulo.

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

Gláucio Lamarca Rocha, 55 anos, arquiteto, nasceu em Ubá (MG) e mora em São José dos Campos há 51 anos. É casado e tem um filho.

Servidor público da Prefeitura de São José desde 1993, iniciou sua carreira como monitor na Secretaria de Transportes, chegando a secretário da pasta. De 2013 a 2016, trabalhou na Secretaria de Obras no Departamento de Edificações. De 2017 a 2020, foi o superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal.

Secretaria de Proteção ao Cidadão

Bruno Henrique dos Santos, 35 anos, guarda municipal concursado, nasceu em São José dos Campos. É casado e pai de dois filhos.

Funcionário de carreira da Secretaria de Proteção ao Cidadão desde 2015. Possui formação em Gestão Pública e especialização em Políticas e Gestão em Segurança Pública.

Em 2017, atuou na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças e, em 2018, na Secretaria de Governança, no Departamento de Gestão Estratégica. Em 2019, assumiu como diretor de Políticas Públicas para a Juventude, na Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.

Fundhas/Cephas

George Zenha, 31 anos, administrador de empresas, nasceu em São Paulo e mora em São José dos Campos há 16 anos. É casado e é o mais jovem integrante da nova equipe de gestão do prefeito Felicio Ramuth.

Administrador de Empresas e com MBA em Gerente de Projetos pela FGV, foi diretor de Apoio ao Trabalhador, diretor de Políticas de Saúde e coordenou o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à covid19 no primeiro mandato do prefeito Felicio Ramuth. Atualmente é diretor da Associação Comercial e Industrial (ACI) de São José dos Campos em seu segundo mandato, foi delegado brasileiro no Congresso Mundial de Juventude na África do Sul em 2010, presidente da Juventude do PSDB entre 2012 e 2017, presidente da ACI Jovem entre 2013 e 2016 e trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo entre 2015 e 2016.

Assessoria de Projetos Especiais

José de Mello Correa, 60 anos, casado, engenheiro elétrico, nasceu em São Paulo e mora em São José dos Campos há 43 anos.

Foi secretário de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, de 2009 a 2012, na gestão do ex-prefeito Eduardo Cury. Foi presidente da ACI (Associação Comercial e Industrial) de São José dos Campos por dois mandatos. Também foi presidente do Lions Clube por dois mandatos. Atuou também como pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) e gerente de engenharia da Johnson & Johnson entre 1984 e 1994, de onde saiu para ser empreendedor.

No primeiro mandato do prefeito Felicio Ramuth, foi secretário de Gestão Administrativa e Finanças.

Instituto de Previdência do Servidor Municipal SJC

Devair Pietraroia da Silva, 52 anos, servidor de carreira da Guarda Civil Municipal, nasceu em Jesuíta e mora em São José dos Campos há 42 anos. É casado e tem duas filhas.

Formado em Gestão em Segurança Pública, pela Unisul (Universidade Sul Catarinense) e pós-graduado em Gestão Governamental e Responsabilidade fiscal.

Entrou na Prefeitura Municipal de São José dos Campos em agosto 1992, tendo hoje 28 anos trabalhados. Sua primeira função foi como inspetor Regional da Guarda Civil Municipal, exerceu o cargo de Comandante da Guarda Civil Municipal até o início de 2019.

Em 2019, foi convidado a exercer o cargo de secretário de Proteção ao Cidadão onde permaneceu até dezembro de 2020.

Secretarias e órgaõs cujos gestores permanecem na pasta

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Alberto Marques, o “Mano”, 56 anos, engenheiro naval, empresário, nasceu em São Paulo e mora em São José dos Campos há 24 anos. É casado, pai de duas filhas e tem dois netos.

Formado pela Escola Politécnica da USP, Mano continuará à frente da pasta de Inovação e Desenvolvimento Econômico.



Nas gestões do ex-prefeito Eduardo Cury, foi secretário de Esportes e Lazer (2005-2008) e secretário de Educação (2009-2012). Ele também foi presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.

Secretaria de Manutenção da Cidade

Ricardo Minoru Iida, 47 anos, engenheiro civil, nasceu em Taubaté e mora em São José dos Campos há 40 anos. É casado e tem um filho.

Formado pela Univap (2000), possui pós-graduação em Gestão na Construção Civil (2005) e em Engenharia de Petróleo e Gás (2012), nas instituições Universidade Federal Fluminense e Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos.

Minoru terá a missão continuar no comando da Secretaria de Manutenção da Cidade. Na Prefeitura, nas gestões dos ex-prefeitos Emanuel Fernandes e Eduardo Cury, foi inspetor e diretor de Obras Públicas e coordenador de Planejamento e Obras da Secretaria de Educação.

Secretaria de Mobilidade Urbana

Paulo Roberto Guimarães Júnior, 41 anos, engenheiro civil, nasceu em São José dos Campos. É casado e tem dois filhos.

Ele é pós-graduado em engenharia de custos, especialista em gestão e normatização de trânsito e MBA em mobilidade urbana. Possui mais de vinte anos de experiência no setor público e em projetos relacionados à mobilidade urbana e segurança no trânsito, atuando na gestão de equipes operacionais e de alto desempenho.

Servidor de carreira da Prefeitura de São José dos Campos, já atuou como Diretor Técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária, e atualmente exerce a função de Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, onde continuará comandando a pasta.

Membro da Câmara Temática de Educação e Saúde para o Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito, é Vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana.

Secretaria de Saúde

Danilo Stanzani Júnior, de 49 anos, cirurgião geral, nasceu em São José dos Campos, é casado tem dois filhos e um neto a caminho.

Formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá (1994), é mestre em ciências da saúde pela Unifesp e possui MBA Executivo em gestão em saúde pela FGV. Foi diretor de atenção ao paciente dos hospitais Luzia Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, e Hospital Geral de Guarulhos, entre 2014 e 2017.

Danilo é cirurgião geral da rede municipal de Saúde desde 2000. Foi secretário de Saúde na gestão do ex-prefeito Eduardo Cury entre maio de 2011 a dezembro de 2012 e diretor geral do Hospital de Clínicas Sul, na gestão do prefeito Felicio.

Em 2018, foi convidado a assumir a Secretaria de Saúde novamente e, desde então, vem conduzindo a política de saúde do município para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

Marcelo Pereira Manara, 55 anos, engenheiro agrônomo, nasceu em Taubaté e mora em São José dos Campos há 29 anos. É casado e tem dois filhos.

Formado pela Unitau (Universidade de Taubaté, em 1987) é pós-graduado gestão ambiental pela Unicamp (1997). Foi assistente técnico do Ministério Público (2005-2012). Como Secretário Municipal de Urbanismo e Sustentabilidade coordenou os trabalhos para o novo Plano Diretor, novo zoneamento, negociou os licenciamentos ambientais da Via Cambui, Arco da Inovação e Linha Verde e implantou importantes projetos como o OBSERVA e ARBORIZA SJC. Sob o seu comando, a Sala do Empreendedor atingiu recorde nacional para abertura de empresas em menos de 24h. Manara continuará como o gestor da pasta.

Urbam

José Nabuco Sobrinho, 59 anos, engenheiro eletrônico, nasceu em Campo Grande (MS) e mora em São José dos Campos há 55 anos. É separado e tem um filho.

Graduado em Engenharia Eletrônica pela UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba), com mestrado iniciado no ITA (Instituto Tecnológicos de Aeronáutica), MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado pela Unitau (Universidade de Taubaté) e Especialização em Gestão pela Qualidade. Ele já participou como gerente em diversos projetos de grande porte, em empresas como a Avibras, Cia Siderúrgica de Tubarão, Embraer, Rhodia, Directnet e foi diretor de operações do Ipplan (Instituto de Pesquisa Operações e Planejamento). Atuou como CEO de Empresa de TI e como Diretor Industrial em Fábrica de Manufatura.

Atualmente é diretor presidente na Urbanizadora Municipal S/A (URBAM) onde atuou na recuperação financeira e operacional da empresa, quitando as dívidas, elevando o faturamento anual de R$ 200 milhões para R$ 300 milhões, aumentando o portfólio de serviços oferecidos pelos seus 3.500 funcionários e melhorando os indicadores de qualidade.

Nabuco permanecerá como presidente da Urbam.