Prefeitura de São Paulo autoriza funcionamento de lojas multimarcas de veículos

Conforme os termos estabelecidos no Decreto 59.743, de 29 de maio de 2020, a Prefeitura do Município de São Paulo autorizou hoje o protocolo feito pela FENAUTO – Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores, em que foi solicitado a reabertura das Lojas de Veículos Multimarcas de veículos na capital.

Prefeitura do Município de São Paulo

A autorização prevê que as lojas de veículos seminovos e usados podem retornar às atividades, na cidade de São Paulo, desde que seguindo as regras dos Protocolos de Saúde, Higiene e Testagem elaboradas pelo Poder Público.

A FENAUTO disponibilizou, para auxiliar os lojistas no cumprimento dessas normas, um pequeno Manual com as informações necessárias para esclarecimento e acompanhamento das medidas a serem adotadas. O material está disponível para download no link:

http://www.fenauto.org.br/boas_praticas/

A entidade ressalta que seguir os protocolos estabelecidos pela Prefeitura é essencial para que não haja um retrocesso no processo, com o retorno da quarentena para o comércio.

FENAUTO

A FENAUTO também esclarece que cada Lojista será fiscalizado e autuado pelos Órgãos responsáveis da Prefeitura se não estiver cumprindo desses protocolos, não cabendo à Federação qualquer responsabilidade nesse caso.

Imagem de Ich bin dann mal raus hier. por Pixabay