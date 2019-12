Prefeitura de São José dos Campos lança aplicativo para o serviço de táxi

A Prefeitura de São José dos Campos lançou nesta quinta-feira (26) o aplicativo Táxi SJC, uma nova ferramenta para a população, que poderá solicitar viagens no serviço do próprio celular.

O aplicativo foi criado para modernizar o serviço e dar mais uma opção à população, principalmente aos que preferem utilizar os aplicativos de transporte já existentes, como o Uber e 99, por exemplo, que possuem o credenciamento junto à Prefeitura para a operação no município.

Táxi SJC

A ideia, inclusive, é que o Táxi SJC funcione nos mesmos moldes destes aplicativos, priorizando principalmente a previsibilidade, ou seja, quando o cliente fizer o pedido já saber o horário que o taxista irá chegar e o tempo da corrida até o destino, além do valor já estabelecido no momento do pedido.

Uma das funcionalidades do aplicativo será a possibilidade de descontos que vão de 10% a 40% nas corridas, conforme a disponibilidade de taxistas no momento da solicitação da viagem. Atualmente, a cidade possui 399 taxistas.

Foto:Rodolfo Moreira