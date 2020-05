Prefeitura de São José dos Campos entrega máscaras em filas de banco e lotéricas

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta semana a distribuição gratuita de máscaras nas filas de agências da Caixa Econômica Federal e lotéricas, onde muitas pessoas têm ido para o saque do benefício de R$ 600 e da primeira parcela do 13º salário. As máscaras distribuídas pela Prefeitura são produzidas no Brasil.

Prefeitura de São José dos Campos

A distribuição gratuita de 100 mil máscaras pela Prefeitura de São José dos Campos foi iniciada no último dia 27 e é mais uma ação para evitar a disseminação do novo coronavírus e salvar vidas.

Na primeira semana, a distribuição foi centralizada nos usuários do transporte público e ocorreu nos principais pontos de ônibus do município. A ação é feita pelos agentes da mobilidade e profissionais da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Caixa Econômica Federal

Agora, além dos pontos de ônibus, a distribuição das máscaras também será feita em filas de determinadas agências da CEF e lotéricas, que têm concentrado um grande número de pessoas. A ação da Prefeitura irá ocorrer diariamente, enquanto durar o estoque.

Lotéricas

A recomendação do uso, inclusive no transporte coletivo, é uma recomendação do Ministério da Saúde, e não substitui outras práticas necessárias, como a higienização frequente das mãos, isolamento social e o não compartilhamento de objetos de uso pessoal.

Cuidados Importantes

– A máscara é de uso individual

– Use por cerca de duas horas (após o período o tecido perde a eficácia

– Lave com água e sabão neutro

– Se possível, passe com ferro quente

– Separe um recipiente ou saco plástico para guardar a máscara limpa

– Deixe de molho por 30 minutos em solução com água sanitária ou desinfetante

Como usar e manusear a máscara

– Lave as mãos antes de colocar a máscara

– A máscara deve cobrir o queixo e nariz

– Ela deve ficar justa ao rosto, sem espaço nas laterais

– Não toque no pano da máscara e não a remova para falar

– Tire a máscara pelas alças laterais e higienize as mãos

– Faça a higienização das mãos após o uso

Agentes da mobilidade fizeram a entrega em agência na região norte – Foto: PMSJC