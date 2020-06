Prefeitura de São José dos Campos avalia reabertura do comércio no Centro aos sábados

A Prefeitura de São José dos Campos, após solicitação oficial da Associação Comercial e Industrial admitiu a possibilidade de liberar a abertura do comércio na Rua 15 e no Calçadão da Rua 7 aos sábados.

A liberação modifica as regras do decreto da retomada, que estabelece que esses dois eixos não poderiam funcionar aos sábados, domingos e feriados. A presidente da ACI, Eliane Maia, participou de uma reunião nesta quarta-feira (03) com o Secretário da Saúde, Danilo Stanzani, para debater sobre o assunto e entregar o ofício detalhando o pedido.

Prefeitura de São José dos Campos

Com a solicitação da ACI, a Prefeitura admitiu a possibilidade de liberar o comércio após o monitoramento do movimento durante a semana da Rua 15 e do Calçadão da Rua 7, e durante o sábado nas regiões vizinhas. Caso a análise seja positiva, todo o comércio do Centro poderá ser liberado a partir do próximo sábado, dia 13.

ACI de São José dos Campos

Secretário da Saúde, Danilo Stanzani & Presidente da ACI, Eliane Maia-Foto:Divulgação

A decisão de pedir a reabertura foi tomada após reunião da ACI com o diretor de fiscalização da prefeitura, Fábio Pasquini, que esclareceu dúvidas da entidade e dos lojistas sobre as regras de retomada. O ofício agora seguirá ao Comitê Covid para análise.