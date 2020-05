Prefeitura de Rinópolis, em SP, lança edital para concurso público

São cinco vagas para ocupação imediata, com inscrições até o dia 26 de maio

Quem está estudando e procurando uma oportunidade nos concursos SP deve ficar atento, pois a prefeitura de Rinópolis, no interior de São Paulo, abriu as inscrições e divulgou o edital do concurso público na quinta-feira (14) da semana passada, ofertando vagas para vários níveis de escolaridade.



As inscrições estarão abertas até às 14h do dia 26 de maio e poderão ser feitas no site da banca organizadora, Exitus, pelo link www.exitusconcursos.com.br/detalhe_anda.php?concurso=232. As datas das provas serão divulgadas posteriormente.



No total, são cinco vagas de ocupação imediata. As vagas estão divididas entre os cargos de Professor, Monitor de Transporte Escolar, Médico, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Médico (ESF).



Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (01)

Pré-requisitos: Curso normal superior, com habilitação para educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, ou Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para educação infantil.

Taxa de inscrição: R$ 50

Tipo de prova: escrita e títulos

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 1.776,32



Médico (ESF, 01)

Pré-requisitos: Ensino Superior completo em Medicina, com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Taxa de inscrição: R$ 80

Tipo de prova: escrita

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 9.481,01

Médico (01)

Pré-requisitos: Ensino Superior completo em Medicina, com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Taxa de inscrição: R$ 80

Tipo de prova: escrita

Jornada semanal: 20h

Salário: R$ 2.626,33



Monitor de Transporte Escolar (01)

Pré-requisitos: Ensino Médio completo e conhecimentos específicos do cargo.

Taxa de inscrição: R$ 40

Tipo de prova: escrita

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 1.000,76*

* A remuneração não será inferior ao salário mínimo, sendo complementada se necessário.



Professor (01)

Pré-requisitos: curso normal em nível médio, com habilitação para educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, ou curso normal superior, com habilitação para educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, ou Licenciatura Plena em Pedagogia para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

Taxa de inscrição: R$ 65

Tipo de prova: escrita

Jornada semanal: 20h/aulas e 10h/aulas de HTP

Salário: R$ 2.165,00

