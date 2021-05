Prefeitura compra respiradores e amplia leitos de UTI na ala covid

Em mais uma ofensiva no enfrentamento à pandemia, a Prefeitura de São José dos Campos vai comprar um total de 20 respiradores e criar 20 leitos de UTI na ala do Hospital Municipal destinada aos pacientes de covid. Essa medida dará maior retaguarda no caso de aumento no número de internações.

Com a nova expansão, que já começou a ser realizada e faz parte do plano de contingência, a unidade passa a ter 198 ventiladores pulmonares e 206 leitos – 96 de unidade de terapia intensiva e 110 de enfermaria.

Hospital Municipal

Mantido pela Prefeitura e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), o Hospital Municipal é a maior unidade que cuida dos pacientes de covid no município. Todo o atendimento é realizado espaços específicos, segregados das demais alas.

Ocupação

Conforme o boletim epidemiológico de quarta-feira (26), a taxa de ocupação dos leitos do hospital é de 86,8% na UTI e 83,6% na enfermaria.

As ampliações e medidas integram o plano de contingência elaborado pelo município para o enfrentamento da pandemia da covid – Foto: Divulgação