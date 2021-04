Prefeitura anuncia Educação 5.0 e mais inovação para a rede

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou na manhã desta sexta-feira (9), no Cefe (Centro de Formação do Educador), as ações de inovação da rede de ensino municipal que fazem parte do plano de governo da administração municipal.

Todas as escolas municipais recebem investimentos e ferramentas tecnológicas por meio do programa Educação 5.0.

Entre as novidades estão a ampliação do EJA (Programa Municipal de Educação de Jovens e Adultos), a criação da Escola de Formação do Educador e Programa Família Educadora.

Educação 5.0

O novo programa da rede municipal foi aprovado pela Câmara nesta quinta-feira (7) e prevê ações para acesso de estudantes e professores às novas tecnologias para a Educação.

De forma inovadora, a tecnologia será integrada ao desenvolvimento dos alunos para uma formação completa (veja galeria de fotos abaixo).

Professores especialistas poderão preparar atividades, conteúdos digitais, aulas e lives educativas no Cite (Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais), localizado no Cefe.

Os materiais produzidos ficarão disponíveis para alunos em um ambiente virtual de aprendizagem, a Escola Virtual, que também irá oferecer formações online para responsáveis e familiares.

O portal Ledi foi repaginado e atualizado e agora irá oferecer materiais pedagógicos para as escolas em novo endereço, o portal edusjc.

Google for Education

Atendimento inovador com soluções tecnológicas: foram criadas cerca de 4 mil contas educacionais Google Workspace for Education para professores, que também irão receber notebooks educacionais, os Chromebooks, para aperfeiçoarem seus trabalhos.

Mais de 38 mil alunos do Ensino Fundamental poderão aprender por meio das ferramentas do Google, utilizando também as contas de e-mail educacional.

Online

Para a integração de toda rede ser efetiva, os alunos em vulnerabilidade social irão receber de suas escolas chip para acesso à internet. Cerca de 10 mil chips foram adquiridos pela Secretaria de Educação, que fará a distribuição nos próximos dias.

As escolas municipais possuem Wi-fi, são 839 salas de aulas com acesso liberado para estudantes e profissionais da Educação.

Entre as inovações estão o Programa Educação 5.0, com Centro para professores produzirem materiais, chips para alunos, computadores para educadores e outras. – Foto: Adenir Britto/PMSJC