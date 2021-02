Prefeitura antecipa vacinação de idosos acima de 85 anos

A Prefeitura de São José dos Campos vai antecipar a vacinação de idosos com idade acima de 85 anos. A imunização deste público prioritário começará na quinta-feira (11) em 49 postos (40 unidades básicas, 5 unidades avançadas e 4 Casas do Idoso), das 8h às 17h.

A antecipação está sendo possível devido à baixa procura dos idosos com 90 anos ou mais. A Secretaria de Saúde reservou 3.500 doses para atender esta faixa etária da população, com base nos registros do SAMS (Sistema de Atendimento Municipal de Saúde). No entanto, até a tarde desta terça-feira (9), apenas 1.106 idosos haviam sido vacinados.

Prefeitura de São José dos Campos

Com isso, a Prefeitura entendeu que seria possível antecipar a vacinação dos idosos com idade acima de 85 anos, por haver doses suficientes para o início da campanha. Além disso, o Governo do Estado enviou comunicado à Prefeitura informando que ainda nesta semana será enviada uma nova remessa de imunizantes. O público-alvo estimado desta faixa etária é de 3.754 idosos.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento oficial com foto que contenha CPF. Os idosos acamados cadastrados nas UBSs estão sendo vacinados em casa.

Racionamento

Nesta quarta-feira (10), a vacinação dos idosos com 90 anos ou mais continua. No entanto, a imunização acontecerá nas unidades básicas e nas unidades avançadas das 8h às 12h. Depois deste horário, até 17h, acontecerá exclusivamente nas 4 Casas do Idoso (centro, sul, leste e norte), que também realizam a vacinação no período da manhã.

Segundo a Secretaria de Saúde, a opção por vacinar este público apenas no período da manhã desta quarta nas unidades de saúde é para evitar o risco de perda de doses. O frasco do imunizante CoronaVac/Butantan contém 10 doses com validade de 8 horas após ser aberto. O da AstraZeneca/Oxford tem a mesma quantidade de doses, porém a validade é ainda menor, de apenas 6 horas.

Nesta terça, a maioria das unidades básicas não chegou a registrar nem 10 aplicações no período da manhã. Nos 49 postos de vacinação até as 13h, apenas 136 idosos haviam sido vacinados.

Na segunda-feira (8), primeiro dia da campanha exclusiva para esse público, 970 idosos foram imunizados, entre os que procuraram as unidades espontaneamente e os que foram atendidos em casa por serem acamados.

Vacinação na quarta-feira (90 anos ou mais)

Das 8h às 12h

40 Unidades Básicas de Saúde

5 Unidades Avançadas de Estratégia Saúde da Família

Das 8h às 17h

Unidades da Casa do Idoso

Vacinação a partir de quinta-feira (Acima de 85 anos)

Das 8h às 17h

40 Unidades Básicas de Saúde

5 Unidades Avançadas de Estratégia Saúda da Família



4 Casas do Idoso

Centro – Rua Euclides Miragaia, 508, Centro

Sul – Avenida Andrômeda, 2601, Bosque dos Eucaliptos

Leste – Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde

Norte – Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana

A vacinação dos idosos da faixa etária de 85 a 89 anos começa na quinta-feira: previsão de imunizar cerca de 3.700 pessoas – Foto: Claudio Vieira/PMSJC