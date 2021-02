Prefeitura adota drive-thru para vacinar idosos acima de 85 anos

A Prefeitura de São José dos Campos vai adotar o sistema de drive-thru para a vacinação de idosos acima de 85 anos contra a covid-19 a partir desta quinta-feira (11). O posto funcionará das 8h às 15h, sem interrupção, no Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana, região norte da cidade.

Para ser vacinado, o idoso acima de 85 anos deve apresentar documento oficial com foto que contenha CPF e o comprovante de endereço em São José dos Campos com data do mês vigente ou no máximo do mês anterior (original e cópia legível de ambos). Após a conferência da documentação, será distribuída senha para o idoso apto a receber a vacina.

Cefe (Centro de Formação do Educador)

Além do posto volante do Cefe, a vacinação ocorrerá em 49 pontos fixos (40 unidades básicas de saúde, 5 unidades avançadas da Estratégia Saúde da Família e 4 Casas do Idoso), das 8h às 17h.

A expectativa da Secretaria de Saúde é vacinar 3.754 idosos da faixa etária entre 85 a 89 anos a partir de amanhã. Os idosos acima de 90 anos que ainda não se vacinaram também podem se vacinar no Cefe.

Prefeitura de São José dos Campos

Para esta operação a Secretaria de Saúde contará com a parceria das Secretarias de Mobilidade Urbana, Proteção ao Cidadão, Esporte e Qualidade de Vida, Educação, São José Desportivo e com universidades e escolas técnicas da área da saúde.

A antecipação da vacinação deste grupo (85 a 89 anos) está sendo possível devido à baixa procura dos idosos acima de 90 anos. A Secretaria de Saúde reservou 3.500 doses para atender esta faixa etária da população, no entanto, pouco mais de mil idosos foram vacinados.

Os idosos acamados cadastrados nas UBSs estão sendo vacinados em casa.

Vacinação de idosos acima de 85 anos (a partir de 11/2)

8h às 15h

Cefe (drive-thru)



* necessário apresentar documento oficial com foto que contenha CPF e comprovante de endereço (original e cópia legível de ambos)

Das 8h às 17h

40 Unidades Básicas de Saúde

5 Unidades Avançadas de Estratégia Saúda da Família

4 Casas do Idoso (centro, sul, leste e norte)



* necessário apresentar documento oficial com foto que contenha CPF

Vacinação dos idosos acima de 85 anos começa nesta quinta em 49 postos fixos e 1 drive-thru no Cefe – Foto: Claudio Vieira/PMSJC