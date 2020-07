Prefeitura abre inscrição a artesãos para quiosques do Banhado

A Prefeitura de São José dos Campos abriu edital para inscrições de artesãos autônomos para ocuparem os quiosques 3 e 4 da orla do Banhado.

A concessão será de forma gratuita e a título precário.

Quiosques do Banhado

A permissão será concedida para uso de espaço interno, somente para exposição dos produtos, genuinamente artesanais e que remetam à cultura e aos atrativos turísticos joseenses, exceto gêneros alimentícios.

Artesãos

Os quiosques para a exposição dos artesãos poderão funcionar de quarta-feira a domingo, durante 2020, sendo 30 vagas para a exposição inicial por quiosque e 30 vagas em lista de espera única, no caso de haver desistências, durante a validade do respectivo edital.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas de 20 a 25 de julho de 2020, das 6h às 22h por meio da Central 156 da Prefeitura de São José dos Campos.

O interessado deverá ser morador de São José dos Campos e estar devidamente cadastrado na Sutaco (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades). Não será permitida a comercialização de produtos que não sejam artesanais e que não estejam de acordo com a Base Conceitual do Artesanato Paulista.

O expositor não poderá estar contemplado em outro projeto do Departamento de Turismo desta Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

O recebimento da inscrição não garante a participação do interessado, cabendo exclusivamente à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SIDE, por meio do Departamento de Turismo, a seleção dos inscritos, de acordo com o produto a ser comercializado.

Havendo inscrições desclassificadas serão convocados os inscritos remanescentes, observada a ordem de inscrição.

Prefeitura de São José dos Campos

A relação dos selecionados será divulgada na semana do dia 27 de julho de 2020, exclusivamente, por meio do site da Prefeitura de São José dos Campos.

O edital completo pode ser consultado, a partir do dia 19/07, diretamente no site.

Os quiosques para a exposição dos artesãos poderão funcionar de quarta-feira a domingo – Foto: Claudio Vieira/PMSJC