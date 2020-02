Preços de imóveis comerciais registram alta no primeiro mês de 2020

Preços médios de venda e de locação de salas e conjuntos comerciais apresentaram altas de 0,11% e 0,12% em janeiro, respectivamente



Análise do último mês: o preço médio de venda de imóveis comerciais encerrou janeiro de 2020 com ligeira alta de 0,11% em relação a dezembro de 2019, resultado similar ao observado no preço médio de locação de salas e conjuntos comerciais (+0,12%) no mesmo período. Comparativamente, essas variações foram superadas tanto pelo IPCA/IBGE, que registrou alta de 0,21%, quanto pelo IGP-M/FGV, com alta de 0,48%, Entre as cidades monitoradas pelo Índice FipeZap Comercial, destacaram-se as altas no preço médio de venda em: Brasília (+2,55%), Salvador (+1,60%) e São Paulo (+0,13%), enquanto entre imóveis para locação, os maiores avanços foram registrados em: Brasília (+1,50%), Salvador (+1,12%) e Curitiba (+0,44%).



Imóveis comerciais

■ Análise dos últimos 12 meses: o preço médio de venda de imóveis comerciais acumula queda nominal de 2,36% nos últimos 12 meses, enquanto o preço médio de locação comercial registra estabilidade (+0,02%). Para fins de comparação, a inflação acumulada nos últimos 12 meses superou as variações registradas pelo Índice FipeZap: +4,19%, segundo o IPCA/IBGE, e +7,81%, de acordo com IGP-M/FGV . A queda no preço médio de venda de imóveis comerciais foi influenciada, nesse horizonte, pelo recuo observado em quase todas as cidades monitoradas (à exceção de Brasília), entre as quais se destacam: Curitiba (-7,45%) Porto Alegre (-5,49%) e Rio de Janeiro (-2,78%). Já com respeito ao preço de locação, registrou-se alta nominal em 4 das 10 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap Comercial: Campinas (+5,28%), Curitiba (+4,19%), Florianópolis (+2,39%) e São Paulo (+2,23%).



■ Preço médio de locação comercial: em janeiro de 2020, o valor médio do m2 de imóveis comerciais nas cidades monitoradas pelo Índice FipeZap foi de R$ 8.501/m2 , no caso de imóveis comercias colocados à venda, e de R$ 37,44/m2 , entre aqueles destinados para locação. Entre todas as 10 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap Comercial, Rio de Janeiro se destacou no mês com o maior valor médio para venda de salas e conjuntos comerciais de até 200m² (R$ 9.608/m2 ), enquanto São Paulo apresentou o preço médio mais elevado para o aluguel mensal do mesmo segmento (R$ 43,32/m2 ).



■ Rentabilidade do aluguel comercial*: pela razão entre o preço médio de locação e o preço médio de venda dos imóveis comerciais, é possível obter uma medida da rentabilidade para o investidor que opta por investir no imóvel com a finalidade de obter renda com aluguel. O indicador pode ser utilizado para avaliar a atratividade de salas e conjuntos comerciais em relação a outras opções de investimento disponíveis (incluindo investimento em imóveis residenciais). Praticamente estável no ano, o retorno médio do aluguel comercial (anualizado) foi estimado em 5,43% a.a. em dezembro, superando a rentabilidade do aluguel de imóveis residenciais (4,75% a. a.), bem como o retorno médio real de aplicações financeiras de referência.

Imagem de F. Muhammad por Pixabay