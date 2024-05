Precisa alugar ou fretar um ônibus? Consulte os serviços da Rota Transportes!

Vez ou outra nos deparamos com uma situação de querer juntar um grupo de amigos ou familiares para viajar para algum lugar. Isso pode acontecer por muitos motivos, seja para participar de um evento, ou para ir turistar em um lugar bonito, seja para qual for a ocasião, a Rota Transportes oferece esse serviço de aluguel de ônibus para você montar a sua caravana e viver uma viagem incrível ao lado de pessoas especiais.

Além do aluguel ou fretamento de ônibus, a Rota Transportes também é pioneira no ramos de viagens rodoviárias, atuando há mais de 40 anos no nordeste e aumentando cada vez mais a quantidade de destinos e cidades atendidas, tudo isso, claro, com muito zelo e dedicação ao serviço e atendimento ao cliente.

Alugue o ônibus que faz sentido para você!

O serviço de fretamento ou aluguel de ônibus da Rota é exclusivo e oferece uma experiência excelente de turismo e viagem, com muita segurança, conforto e tecnologia que ajuda a melhorar a experiência da viagem como um todo.

Para solicitar o aluguel de ônibus com a Rota Transportes entre em contato através do site e tire todas as suas dúvidas. Você pode escolher entre várias categorias de ônibus, optando por aquele que faz o estilo da sua viagem e que também atenda as necessidades do seu grupo de pessoas.

Entre as categorias de ônibus disponíveis para aluguel temos os modelos urbano, convencional, executivo e semi-leito. A principal diferença entre os modelos de ônibus está no conforto e nos recursos oferecidos aos passageiros, além da duração das viagens para as quais são mais adequados, por exemplo:

Ônibus urbano – Aluguel de ônibus

Poltronas: Simples, com inclinação mínima ou sem reclinação;

Simples, com inclinação mínima ou sem reclinação; Espaço: Menor entre as poltronas e corredores mais estreitos;

Menor entre as poltronas e corredores mais estreitos; Recursos: Ar-condicionado, tomadas USB e Wi-Fi (menos comum);

Ar-condicionado, tomadas USB e Wi-Fi (menos comum); Viagens: Curtas, dentro de cidades ou regiões metropolitanas.

Ônibus convencional

Poltronas: Mais confortáveis que as urbanas, com maior reclinação, com espaço um pouco maior entre as poltronas e corredores mais largos.

Mais confortáveis que as urbanas, com maior reclinação, com espaço um pouco maior entre as poltronas e corredores mais largos. Recursos: Ar-condicionado, tomadas USB, Wi-Fi e TV (em alguns casos).

Ar-condicionado, tomadas USB, Wi-Fi e TV (em alguns casos). Viagens: Curtas e médias, entre cidades ou estados próximos.

Ônibus executivo – Aluguel ou fretamento de ônibus

Poltronas: Espaçosas e reclináveis em até 130°, com apoio para pernas e pés e espaço aamplo entre as poltronas e corredores largos.

Espaçosas e reclináveis em até 130°, com apoio para pernas e pés e espaço aamplo entre as poltronas e corredores largos. Recursos: Ar-condicionado, tomadas USB, Wi-Fi, TV, serviço de bordo com lanches e bebidas (opcional).

Ar-condicionado, tomadas USB, Wi-Fi, TV, serviço de bordo com lanches e bebidas (opcional). Viagens: Curtas e médias, com foco em maior conforto.

Ônibus semi-leito para viagens maiores e confortáveis

Poltronas: reclináveis em até 145°, com poltronas que se transformam em mini-leitos, proporcionando mais conforto para dormir.

reclináveis em até 145°, com poltronas que se transformam em mini-leitos, proporcionando mais conforto para dormir. Espaço: Amplo entre as poltronas e corredores largos.

Amplo entre as poltronas e corredores largos. Recursos: Ar-condicionado, tomadas USB, Wi-Fi, TV, serviço de bordo com lanches e bebidas, banheiro (opcional).

Ar-condicionado, tomadas USB, Wi-Fi, TV, serviço de bordo com lanches e bebidas, banheiro (opcional). Viagens: Longas, entre cidades distantes, com foco no conforto para dormir durante a viagem.

Segurança e confiabilidade

Ao alugar um ônibus com a Rota você recebe a garantia de um atendimento de qualidade, isso porque a Rota tem uma preocupação constante com o treinamento e a capacitação dos motoristas e colaboradores de modo geral, para que sejam sempre bem instruídos a como atender da melhor maneira possível.

Por isso os motoristas principalmente, passam por treinamentos regulares, a fim de se manterem atualizados sobre leis e formas de conduta, além de treinamentos para lidarem com situações de risco e até mesmo primeiros socorros.

Ou seja, escolhendo viajar com a Rota Transportes você escolhe por um atendimento especializado e com selo de qualidade ISO 9001:2008, o que certifica o Grupo Brasileiro, do qual a Rota faz parte, como um grupo que presta um serviço de excelência.

ônibus em perfeito estado para te atender!

Além de tudo isso, a nossa frota de ônibus para aluguel, é cuidadosamente mantida, de forma que existem equipes técnicas e especializadas na limpeza e manutenção dos veículos, por exemplo. Então, isso representa que o cliente encontra um ônibus em perfeito estado de conservação e com todos os recursos escolhidos funcionando!

Faça agora mesmo o seu orçamento de aluguel de ônibus com a Rota Transportes e tenha uma experiência incrível com pessoas especiais ao seu lado. Viajar com a Rota é tudo de bom!

