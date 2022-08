PqTec abre inscrições para programa de aceleração

O Nexus, hub de Inovação do Parque Tecnológico de São José dos Campos, abriu no dia 1º agosto as inscrições gratuitas para o programa de aceleração de startups. As inscrições vão até 9 de setembro. Serão aceitas ideias inovadoras de todo o Brasil e o processo será realizado de forma remota, por meio de plataformas online.

O programa é voltado ao estímulo e à criação de novos empreendimentos, baseados em negócios inovadores com alto valor agregado e de base tecnológica, que atuem preferencialmente nas áreas aeronáutica, agrotech, Internet das Coisas, Cidade Inteligente, Tecnologia da Informação, entre outros.

Para se candidatar não é necessário ter CNPJ constituído. O programa de incubação e aceleração pode acontecer de forma online e presencial. Os empreendedores aprovados terão acesso ao programa com uma metodologia única, que permite acompanhar empresas em todos os estágios de maturação, além de receber mentorias com profissionais especializados, workshops, treinamentos e eventos semanais para estimular o empreendedorismo inovador.

Parque Tecnológico São José dos Campos

Além disso, o ecossistema do Parque Tecnológico irá proporcionar ao empreendedor muito networking, com uma rede qualificada de investidores, empresas, startups e universidades instaladas e vinculadas ao PqTec.

Para mais informações, como datas de cada fase do processo seletivo, critérios de avaliação e condições para participação, acesse o link.

Nexus

O Nexus, hub de Inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos, é um ambiente para conexão de pequenas, médias e grandes empresas, startups, investidores e instituições de ensino. Possui programas de aceleração com acompanhamento desde a fase de ideação até a escala, além de estimular a inovação aberta e conexão entre o ecossistema.

Cerca de 65% das startups que passaram pelo Nexus obtiveram sucesso em desenvolver um produto ou serviço e colocá-lo no mercado.