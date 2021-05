Pousada em Santo Antônio do Pinhal é refúgio para quem busca tranquilidade e contato com a natureza

Ao invés do barulho dos grandes centros, o som dos pássaros; ao contrário do fast food, uma gastronomia típica e saborosa; diferentemente do estresse, a calma e o relaxamento proporcionado pela natureza. A Pousada Olivier das Montanhas, localizada em Santo Antônio do Pinhal (170 km de São Paulo/SP e 74km de São José dos Campos/SP), pode ser definida como um paraíso na Serra da Mantiqueira, a mais de 1.000 mil metros de altitude.

Santo Antônio do Pinhal

Pousada Olivier das Montanha, em Santo Antônio do Pinhal-Foto: Divulgação

Em um momento em que o setor do turismo volta a crescer, o empreendimento, anteriormente chamado de Pousada Recanto das Águas, é mais uma grande opção para quem busca lazer e tranquilidade. Ao todo, são 16 chalés para receber hóspedes com uma completa estrutura e diversos diferenciais, entre eles, lareira e hidromassagem.

No lado de fora, o visitante pode contemplar uma vista panorâmica da Mata e conferir de perto trilhas e duas cachoeiras. O espaço ainda dispõe de serviço de locação de bicicletas para passeios e piscinas coberta e ao ar livre. O buffet de café da manhã, por sua vez, é servido em um restaurante arejado com revestimento aconchegante de madeira.

A Pousada Olivier da Montanha nasceu há pouco mais de 2 anos e tem mais de 140 mil metros quadrados. A estadia também proporciona facilidade no acesso às atrações turísticas de Santo Antônio do Pinhal, um das 12 estâncias climáticas no Estado de São Paulo. A média de temperatura na cidade durante o Outono/Inverno, por exemplo, chega a 15º.

Pousada Olivier da Montanha

Endereço: Rodovia Oswaldo Barbosa Guisard, km 158,5, s/nº – Zona Rural – Santo Antônio do Pinhal/SP

Telefones: (12) 3666-1147/ (12) 9 9184-4955

Reservas: pelo telefone, Booking ou pelo site www.reaguas.com.br