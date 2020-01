Poupatempo de Bragança Paulista é reaberto em novo endereço

Nesta quarta-feira (22), o Governador em exercício, Rodrigo Garcia, visitou as novas instalações do Poupatempo de Bragança Paulista, que passa a funcionar no Bragança Garden Shopping, na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, 1.013 (altura do km 53), no bairro Campo Novo.

O horário de funcionamento permanece o mesmo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Feita em parceria com a Prefeitura de Bragança Paulista, a mudança de localidade busca garantir mais conforto aos cidadãos e permite economia de recursos públicos.

“As novas instalações seguem o padrão de conforto e eficiência das unidades Poupatempo. São mais de 200 serviços reunidos em um só lugar, à disposição do cidadão”, destacou Rodrigo Garcia.

Atendimento

O novo Poupatempo de Bragança Paulista conta com uma área de 800 m2 e dispõe da mesma capacidade de atendimento para a prestação de serviços dos seguintes órgãos: Instituto de Identificação (IIRGD), Detran, Cert, Ministério Público Estadual, Secretaria da Educação e diversos serviços eletrônicos como boleto da CDHU, consulta de saldo devedor, segunda via de conta da Sabesp, informe de pagamentos, matrícula e boletim escolar, pesquisa de débitos de veículos, multas de trânsito, pontuação na CNH e saldo da Nota Fiscal Paulista, entre outros.

A unidade também tem um correspondente bancário para pagamento de taxas. De acordo com Ernesto Mascellani Neto, Superintendente da Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo que gerencia o programa Poupatempo, a participação dos colaboradores é essencial para a excelência e qualidade dos serviços prestados.

“Para corresponder ao nível de exigência cada vez maior da população, o Poupatempo conta com o seu maior trunfo: profissionais capacitados e treinados para atender sempre de forma eficiente e cordial”, salientou. O gestor explicou que as novas opções de serviços digitais no portal do Poupatempo oferecem mais autonomia e praticidade ao cidadão.

Poupatempo de Bragança Paulista

Inaugurado em 20 de junho de 2014, o Poupatempo em Bragança Paulista atende cerca de 700 pessoas por dia e já contabiliza mais de 1,2 milhão de serviços prestados, sendo 170 mil só em 2019.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Programa

O Poupatempo é uma iniciativa do Governo do Estado, executado pela Prodesp. Iniciado em 1997, o programa conta atualmente com 76 unidades, em todas as regiões do Estado.

Mais digital, moderno e ágil, o Poupatempo, programa mais bem avaliado do Governo de São Paulo, ampliou para 50 a quantidade de serviços digitais, oferecendo um vasto leque para que os cidadãos possam concluir os serviços de maneira autônoma, com mais rapidez e praticidade.