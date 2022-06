Positivo Tecnologia lança fechadura inteligente compatível com as principais marcas brasileiras

Desenvolvida especialmente para o mercado nacional, com fácil instalação e adaptável a todo tipo de cilindro usado nas portas do país, a fechadura é controlada via smartphone e tem diversos tipos de programação

A Positivo Tecnologia, por meio da plataforma de soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT) para ambientes conectados, acaba de lançar a Smart Fechadura. O mais novo produto da Positivo Casa Inteligente se propõe a elevar a experiência de controle do acesso residencial e corporativo a um outro patamar. Os maiores diferenciais da solução estão na facilidade de instalação, na possiblidade de ser controlada em smartphones e na compatibilidade com grande parte das portas encontradas em residências, estabelecimentos comerciais e empresas no Brasil. Além de ser prático de usar e ter design minimalista, o dispositivo ainda permite abertura por aproximação. A novidade chega ao mercado nacional com preço competitivo e disponibilidade em duas opções: uma versão individualizada do produto e um kit com outras soluções da Positivo Casa Inteligente. Ambas vêm com chaves físicas, como reserva de segurança (backup).

Além da própria Smart Fechadura, o kit contém um sensor de abertura e um smart hub, que agregam funções que permitem o controle pela internet. Possui integração com assistentes de voz como Alexa e Google Assistente e possibilita a criação de cenas automatizadas em sincronia com outras soluções da Positivo Casa Inteligente. “A Smart Fechadura é a única do mercado que pode ser instalada com uma simples troca de parafuso e em menos de cinco minutos”, explica José Ricardo Tobias, responsável pela Positivo Casa Inteligente. “Esse é mais um passo importante na nossa jornada de democratização da casa inteligente para o consumidor brasileiro. Os novos produtos foram desenvolvidos para serem compatíveis com fechaduras comuns e realmente entrega valor, tecnologia e inovação”, completa.

Um dos grandes diferenciais da Smart Fechadura da Positivo Casa Inteligente está na instalação, que para ser totalmente concluída só demanda o uso de uma chave de fenda ou chave Philips. Ou seja, enquanto outras fechaduras inteligentes do mercado exigem grande esforço de instalação, cortar portas ou fazer buracos, a da Positivo Casa Inteligente não requer adaptações na estrutura da porta. Além disso, a experiência de uso do dispositivo é muito intuitiva, graças à interface simples do aplicativo gratuito Positivo Casa Inteligente, já utilizado por mais de 600 mil pessoas no Brasil.

A abertura e o travamento da porta pela Smart Fechadura são feitos por meio de Bluetooth. Já com a adição do Kit Smart Fechadura, essas ações podem ocorrer via internet, devido à conectividade Wi-Fi disponível no produto. Para complementar a praticidade da solução, ambos os modelos possuem a função de destravamento automático por aproximação. Para isso, basta habilitar o recurso e estar próximo à fechadura, que utomaticamente se conecta ao celular e a destrava para pessoas autorizadas. “É como as chaves de aproximação dos carros novos. Você chega em casa com muitas sacolas do supermercado, está com uma caixa pesada ou mãos ocupadas? A fechadura detecta a aproximação do smartphone e destranca a porta automaticamente” explica Tobias.

A Smart Fechadura da Positivo Casa Inteligente facilita muito as atividades do dia a dia, já que em caso de perda ou esquecimento, por exemplo, o usuário não precisará sair da rotina para resolver o problema. Além disso, quando há a necessidade de habilitar a entrada de algum conhecido ou de prestador de serviço, mesmo sem estar no ambiente, é possível destrancar a porta de casa, independentemente da localização de quem controla o dispositivo. “Aqueles casos em que temos dúvidas se a porta foi trancada adequadamente não serão mais motivos de apreensão para quem tem uma fechadura inteligente”, afirma Tobias.”

Disponíveis na cor prata metálico, os produtos vêm com cilindros, adaptadores, bateria, cabo USB Type-C para carregamento, parafusos, chaves e roseta. O kit permite que o consumidor seja notificado no smartphone quando a porta da casa for aberta, função que garante maior segurança para quem passa longos períodos longe da residência. Para casos de emergência ou backup de segurança, a Smart Fechaduras também vem com chave física, com técnicas avançadas de segredo, o que garante mais uma opção de abertura em casos excepcionais.

Até o fim de junho, a Smart Fechadura também poderá ser usada com um novo dispositivo: o Smart Keypad, um teclado inteligente com design atrativo e sem fio que permitirá controlar a abertura da porta por senhas numéricas, uma atualização voltada aos consumidores que já se adaptaram ao uso tradicional de fechaduras digitais.

Smart Fechadura

A Smart Fechadura tem conexão Bluetooth 5.0 e tem bateria polímero de lítio, que é facilmente recarregável e com autonomia de seis meses. O produto tem também padrão de segurança com criptografia Advanced Encryption Standard (AES), certificações da Anatel e pode ser adquirido no site oficial da Positivo Casa Inteligente por R$1.199. Já o Kit Smart Fechadura também está à venda no e-commerce da marca por R$1.399. Todos os consumidores que optarem pela compra por Pix ou boleto bancário têm desconto de 10%, além de frete grátis. Para informações adicionais sobre a Smart Fechadura e o Kit Smart Fechadura acesse o site da marca.

POSITIVO CASA INTELIGENTE

A Positivo Casa Inteligente é uma plataforma da Positivo Tecnologia com soluções baseada em Internet das Coisas (IoT). O portfólio inicial é composto por kits e produtos voltados à segurança, eficiência e automação de residências e estabelecimentos comerciais. A marca – assim como Anker, Boreo, Positivo, Positivo BGH, Quantum, VAIO e 2A.M. – conta com investimento e suporte da Positivo Tecnologia. Mais informações em no site oficial da Positivo Casa Inteligente.