Positivo fecha parceria com Deezer e lança notebook com tecla do serviço de streaming de música

A Positivo acaba de ampliar sua linha de notebooks Motion com o lançamento do Positivo Motion C, primeiro modelo resultante da parceria com a Deezer, serviço de streaming de áudio com mais de 16 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. O novo laptop mantém a praticidade e excelente custo-benefício num design elegante, característicos da linha, e adiciona recursos como a tecla Deezer, que funciona como um atalho para os usuários que quiserem acessar suas músicas preferidas com um único clique.

“O Positivo Motion C é uma ótima opção para realizar atividades do dia a dia, como acessar a internet, usar aplicativos de entretenimento, assistir a vídeos e trabalhar com programas de produtividade. A parceria com a Deezer traz uma opção rápida de acessar músicas no notebook, temos certeza de que o usuário final vai curtir bastante a praticidade da nova tecla”, diz Cinthya Ermoso, gerente do produto na Positivo Tecnologia.

“Ter acesso a tudo o que é mais importante a um clique de distância é tudo o que precisamos em nosso dia a dia. Entrar com a Positivo nesse lançamento vai ao encontro de nosso objetivo: o de entregar a melhor experiência para o usuário, e temos certeza de que é isso que quem optar pelo Positivo Motion C vai encontrar”, afirma Emmanuel Cappellari, gerente de novos negócios da Deezer.

O novo Positivo Motion C é leve (1,4kg) e compacto (1,79cm de espessura), perfeito para usuários que estão sempre em movimento e precisam transportá-lo com segurança. Seu teclado ergonômico tem bordas mais finas e teclas largas, as de atalho para Netflix e YouTube, já presentes em modelos anteriores da linha Motion, e vem ainda com um touchpad DualPad de 5,7’’ numérico.

Para melhor experiência em entretenimento, tem tela LCD de 14’’ widescreen HD (1366 x 768) em LED e processador Intel® de baixo consumo de energia, dando a segurança e mobilidade necessárias para curtir vídeos e músicas sem se preocupar com a bateria, que tem 35,5Wh e até 6 horas de autonomia. O Motion C conta ainda com armazenamento de até 1TB, Intel®Graphics para imagens em alta definição e sistema operacional Windows 10 ou Linux. Já está à venda na cor cinza escuro em lojas físicas e online, além do e-commerce da Positivo (www.meupositivo.com.br) pelo preço sugerido de R$ 1.499.

