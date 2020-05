Posicionamento da Compass Minerals em relação a matéria sobre a exames da COVID-19

A Compass Minerals, sensível à crise de saúde que o mundo enfrenta, seguindo as diretrizes das autoridades de Saúde brasileiras, vem adotando várias medidas em todas as suas unidades para minimizar os riscos para seus funcionários, clientes e fornecedores. Dentre elas está a compra de testes para Covid-19, que estão sendo usados, desde ontem, na testagem de todos os funcionários e terceiros nas suas unidades em Jacareí (SP).



Ações adotadas até agora nas fábricas

Desde o início de março, a empresa adotou as seguintes medidas em suas fábricas:

. Ampliou a disposição de álcool em gel nas entradas e todos ambientes das fábricas e em seu transporte fretado, com sanitização do mesmo, além de fornecer máscaras para todos os funcionários para uso interno e deslocamento residência-empresa.

. Adotou a medição de temperatura corporal na entrada das fábricas para colaboradores e prestadores de serviço.



. Adotou a utilização de tapetes especiais (sanitização) em locas específicos nas fábricas como entradas de portarias, refeitórios, banheiros, administração, entre outros.

. Recomendou a distância social segura de um metro durante o horário produtivo e em trocas de turno e redobrou os cuidados de higiene para amenizar ao máximo eventuais riscos, seguindo as recomendações das autoridades de Saúde.

. Ampliou o horário de funcionamento do refeitório para diminuir a circulação de pessoas (50% da capacidade);

. Diminuiu a concentração de pessoas em seus espaços fabris, tanto quanto possível, em vista das peculiaridades da operação.

. Começou a reembolsar o custo de quilometragem para aqueles que utilizavam o transporte público e passaram a se deslocar com veículo próprio ou carona até as fábricas.

. Criou plataforma digital na qual o funcionário deve entrar diariamente e informar seu estado clínico, respondendo a questões específicas de avaliação.

. Adotou a quarentena de 14 dias para profissionais com sintomas de contaminação ou que tenham retornado de viagens do exterior;

. Adotou o home office para posições nas quais se possa trabalhar remotamente.

Além disso, a empresa também:

. Vem promovendo campanhas educativas diárias reforçando as orientações sobre cuidados de higiene pessoal e prevenção;

. Adotou medidas adicionais, inclusive a concessão de licença remunerada ao grupo considerado de maior vulnerabilidade.

. Ampliou os cursos da Universidade Compass para que todos possam estudar. São cursos de idiomas, para alta performance, gestão de pessoas e negócios e que apoiam projetos, dentre outros.

. Colocou à disposição serviço de apoio psicológico.

. Criou um “operation center” que centraliza todas as ações preventivas nas operações (comitê que se reúne diariamente para discutir novas ações e avaliar as já implantadas).

Ação social

Preocupada com a saúde do município onde atua, a Compass Minerals também doou, no início de maio, 10 mil máscaras cirúrgicas descartáveis e 2 mil unidades de 500mL de álcool em gel 70% à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí (SP).

Compass Minerals

A Compass Minerals (NYSE: CMP) é uma importante fornecedora de minerais essenciais dedicada a realizar entregas de modo seguro, onde e quando necessárias, para que clientes e comunidades possam superar os desafios da natureza. Seus produtos de sal ajudam a manter as estradas seguras durante o inverno nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido e são utilizados em diversas outras aplicações de consumo, industriais e agrícolas. No segmento dedicado à fisiologia e nutrição de plantas disponibiliza um portfólio completo: fertilizantes de solo de alta eficiência, tratamento de sementes, fertilizantes foliares, produtos de ação fisiológica e adjuvantes que melhoram a qualidade e o rendimento de colheitas, apoiando a agricultura sustentável. E seus negócios de produtos químicos especializados atendem ao setor de tratamento de água e a outros processos industriais. A empresa opera 21 instalações de produção e embalagem e conta com mais de 3 mil funcionários nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Brasil. No País, onde se encontra há 54 anos, possui 1,2 mil colaboradores, 8 fábricas e operações em dois principais negócios: soluções inovadoras para o agronegócio e produtos químicos destinados a processos industriais, proteção à saúde das pessoas e qualidade de vida.

