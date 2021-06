Porque a cápsula de café Nespresso se tornou tão amada?

As cápsulas Nespresso tornaram-se amadas por vários amantes do café devido a sua agilidade e sabor. A vantagem das cápsulas é que evita desperdício, pois realiza apenas uma xícara de café fresquinho e na hora economizando o tempo do preparo e a sujeira que o café comum feito com o coador deixa no final. O interessante disso tudo é que além das cápsulas Nespresso os apaixonados por café podem realizar a compra de cápsulas compatíveis com o sistema.

Utilizando cápsulas de café de outras marcas se torna vantajoso, pois você pode escolher diversas opções de café e experimentar uma gama enorme de variedades, bebidas quentes e frias. É importante ressaltar que o uso de outras marcas no sistema Nespresso não altera em nada sua máquina ou a garantia que a marca oferece.

O que são cápsulas compatíveis com sistema Nespresso?

As cápsulas compatíveis são aquelas que realizam a mesma função das cápsulas originais e podem ser substituídas por outras marcas. O bom do investimento nas compatíveis é que o valor é menor do que as originais, a variedade dos cafés aumenta e você pode obter sabores tão bons quanto. Realizando uma pesquisa ideal é possível encontrar diversas marcas que oferecem qualidade, sabor e aroma nas cápsulas.

O café em cápsulas é moído e acondicionado em compartimentos que podem ser de alumínio ou de plástico, normalmente a quantidade de pó é de 5 a 7 gramas e isso irá depender da marca que você escolher. Essa tecnologia do café em cápsulas veio para facilitar ainda mais a vida de muitas pessoas que amam um café e que não têm muito tempo para realizar o preparo comum com coador.

Qual a melhor marca de café em cápsula compatível com sistema Nespresso?

É necessário sempre realizar pesquisas e ir degustando diversas marcas para saber qual é o que irá agradar o seu paladar e fazê-lo gastar menos e continuar bebendo um café gostoso. A Nexpod oferece café em cápsulas compatíveis com o sistema Nespresso profissional, o valor da cápsula é a partir de R$0,60 centavos, além dos diversos kits de cápsulas com valores acessíveis, cafés gourmets, artesanais e até leite em pó em sachê para você realizar aquela misturinha de café com leite.

Para realizar compras das cápsulas Nexpod basta entrar diretamente no site e ver as variedades oferecidas e escolher o que você mais gosta, seja café, cappuccino, espresso, etc. Para tirar outras dúvidas eles disponibilizam também o contato via WhatsApp.

Imagem de Monika Mesterházy por Pixabay