Por que serviços da Web?

programação baseada em componentes tornou-se mais popular do que nunca. Dificilmente é criada uma aplicação hoje que não envolva a utilização de componentes de alguma forma, geralmente de diferentes fornecedores. À medida que os aplicativos se tornaram mais sofisticados, também aumentou a necessidade de alavancar componentes distribuídos em máquinas remotas.

Um exemplo de um aplicativo baseado em componente é uma solução de comércio eletrônico de ponta a ponta. Um aplicativo de comércio eletrônico que reside em um farm da Web precisa enviar pedidos para um aplicativo ERP (Enterprise Resource Planning) de back-end. Em muitos casos, o aplicativo ERP reside em hardware diferente e pode ser executado em um sistema operacional diferente.

O DCOM (Microsoft Distributed Component Object Model), uma infraestrutura de objetos distribuídos que permite que um aplicativo invoque componentes COM (Component Object Model) instalados em outro servidor, foi portado para várias plataformas que não são Windows. Mas o DCOM nunca obteve ampla aceitação nessas plataformas, portanto raramente é usado para facilitar a comunicação entre computadores Windows e não Windows. Os fornecedores de software ERP geralmente criam componentes para a plataforma Windows que se comunicam com o sistema back-end por meio de um protocolo proprietário.

Alguns serviços aproveitados por um aplicativo de comércio eletrônico podem não residir no datacenter. Por exemplo, se o aplicativo de comércio eletrônico aceitar pagamento com cartão de crédito por mercadorias adquiridas pelo cliente, ele deverá solicitar os serviços do banco comercial para processar as informações do cartão de crédito do cliente. Mas, para todos os fins práticos, o DCOM e as tecnologias relacionadas, como CORBA e Java RMI, são limitadas a aplicativos e componentes instalados no datacenter corporativo. Duas razões principais para isso são que, por padrão, essas tecnologias utilizam protocolos proprietários e esses protocolos são inerentemente orientados à conexão.

Os clientes que se comunicam com o servidor pela Internet enfrentam inúmeras barreiras potenciais à comunicação com o servidor. Os administradores de rede preocupados com a segurança em todo o mundo implementaram roteadores e firewalls corporativos para proibir praticamente todos os tipos de comunicação pela Internet. Geralmente, é necessário um ato de Deus para que um administrador de rede abra portas além do mínimo.

Se você tiver a sorte de conseguir que um administrador de rede abra as portas apropriadas para dar suporte ao seu serviço, é provável que seus clientes não tenham a mesma sorte. Como resultado, protocolos proprietários como os usados ​​pelo DCOM, CORBA e Java RMI não são práticos para cenários da Internet.

O outro problema, como eu disse, com essas tecnologias é que elas são inerentemente orientadas à conexão e, portanto, não podem lidar com interrupções de rede normalmente. Como a Internet não está sob seu controle direto, você não pode fazer suposições sobre a qualidade ou a confiabilidade da conexão. Se ocorrer uma interrupção na rede, a próxima chamada que o cliente fará para o servidor poderá falhar.

A natureza orientada à conexão dessas tecnologias também dificulta a construção das infraestruturas com balanceamento de carga necessárias para alcançar alta escalabilidade. Depois que a conexão entre o cliente e o servidor é cortada, você não pode simplesmente rotear a próxima solicitação para outro servidor.

Os desenvolvedores tentaram superar essas limitações, alavancando um modelo chamado programação sem estado , mas obtiveram sucesso limitado porque as tecnologias são bastante pesadas e tornam caro restabelecer uma conexão com um objeto remoto.

Como o processamento do cartão de crédito de um cliente é realizado por um servidor remoto na Internet, o DCOM não é ideal para facilitar a comunicação entre o cliente de comércio eletrônico e o servidor de processamento de cartão de crédito. Como em uma solução de ERP, um componente de terceiros geralmente é instalado no datacenter do cliente (nesse caso, pelo fornecedor da solução de processamento de cartão de crédito). Esse componente serve pouco mais que um proxy que facilita a comunicação entre o software de comércio eletrônico e o banco comercial através de um protocolo proprietário.

Você vê um padrão aqui? Devido às limitações das tecnologias existentes para facilitar a comunicação entre sistemas de computadores, os fornecedores de software frequentemente recorrem à construção de sua própria infraestrutura. Isso significa que os recursos que poderiam ter sido usados ​​para adicionar funcionalidade aprimorada ao sistema ERP ou ao sistema de processamento de cartão de crédito foram dedicados à criação de protocolos de rede proprietários.

Em um esforço para suportar melhor esses cenários da Internet, a Microsoft adotou inicialmente a estratégia de aumentar suas tecnologias existentes, incluindo o COM Internet Services (CIS), que permite estabelecer uma conexão DCOM entre o cliente e o componente remoto pela porta 80. razões, a CEI não foi amplamente aceita.

Tornou-se claro que era necessária uma nova abordagem. Então, a Microsoft decidiu resolver o problema de baixo para cima. Vejamos alguns dos requisitos que a solução precisava atender para ter sucesso.

Interoperabilidade O serviço remoto deve poder ser consumido pelos clientes em outras plataformas.

Compatibilidade com a Internet A solução deve funcionar bem para oferecer suporte a clientes que acessam o serviço remoto pela Internet.

Interfaces fortemente tipadas Não deve haver ambiguidade sobre o tipo de dados enviados e recebidos de um serviço remoto. Além disso, os tipos de dados definidos pelo serviço remoto devem ser mapeados razoavelmente bem para os tipos de dados definidos pela maioria das linguagens de programação procedurais.

Capacidade de aproveitar os padrões existentes da Internet A implementação do serviço remoto deve aproveitar ao máximo os padrões existentes da Internet e evitar a reinvenção de soluções para problemas que já foram resolvidos. Uma solução criada com base em padrões amplamente adotados da Internet pode alavancar os conjuntos de ferramentas e produtos existentes criados para a tecnologia.

Suporte para qualquer linguagem A solução não deve ser fortemente acoplada a uma linguagem de programação específica. O Java RMI, por exemplo, está fortemente acoplado à linguagem Java. Seria difícil invocar a funcionalidade em um objeto Java remoto do Visual Basic ou Perl. Um cliente deve poder implementar um novo serviço da Web ou usar um serviço da Web existente, independentemente da linguagem de programação na qual o cliente foi gravado.

Suporte para qualquer infraestrutura de componente distribuída A solução não deve ser fortemente acoplada a uma infraestrutura de componente específica. De fato, você não deve comprar, instalar ou manter uma infraestrutura de objetos distribuídos apenas para criar um novo serviço remoto ou consumir um serviço existente. Os protocolos subjacentes devem facilitar um nível básico de comunicação entre as infraestruturas de objetos distribuídos existentes, como DCOM e CORBA.

Não deve surpreender que a solução criada pela Microsoft seja conhecida como serviços da Web . Um serviço da Web expõe uma interface para chamar uma atividade específica em nome do cliente. Um cliente pode acessar o serviço da Web através do uso de padrões da Internet.

Componentes básicos de serviços da Web

O gráfico a seguir mostra os componentes básicos necessários para facilitar a comunicação remota entre dois aplicativos.

Vamos discutir o objetivo de cada um desses blocos de construção. Como muitos leitores estão familiarizados com o DCOM, também mencionarei o equivalente do DCOM de cada bloco de construção.

Descoberta O aplicativo cliente que precisa acessar a funcionalidade exposta por um serviço da Web precisa de uma maneira de resolver o local do serviço remoto. Isso é realizado através de um processo geralmente denominado descoberta . A descoberta pode ser facilitada através de um diretório centralizado, bem como por métodos mais ad hoc. No DCOM, o Service Control Manager (SCM) fornece serviços de descoberta.

Descrição Depois que o ponto final de um serviço da Web específico for resolvido, o cliente precisará de informações suficientes para interagir adequadamente com ele. A descrição de um serviço da Web abrange metadados estruturados sobre a interface que se destina a ser consumida por um aplicativo cliente, além de documentação escrita sobre o serviço da Web, incluindo exemplos de uso. Um componente DCOM expõe metadados estruturados sobre suas interfaces por meio de uma biblioteca de tipos (typelib). Os metadados no typelib de um componente são armazenados em um formato binário proprietário e são acessados ​​por meio de uma API (Interface de Programação de Aplicativo) proprietária.

Formato da mensagem Para trocar dados, um cliente e um servidor precisam concordar com uma maneira comum de codificar e formatar as mensagens. Uma maneira padrão de codificar dados garante que os dados codificados pelo cliente sejam adequadamente interpretados pelo servidor. No DCOM, as mensagens enviadas entre um cliente e um servidor são formatadas conforme definido pelo protocolo DCOM Object RPC (ORPC).

Sem uma maneira padrão de formatar as mensagens, é quase impossível desenvolver um conjunto de ferramentas para abstrair o desenvolvedor dos protocolos subjacentes. A criação de uma camada de abstração entre o desenvolvedor e os protocolos subjacentes permite que o desenvolvedor se concentre mais no problema de negócios em questão e menos na infraestrutura necessária para implementar a solução.

Codificação Os dados transmitidos entre o cliente e o servidor precisam ser codificados no corpo da mensagem. O DCOM usa um esquema de codificação binária para serializar os dados contidos nos parâmetros trocados entre o cliente e o servidor.

Transporte Após a formatação da mensagem e os dados serem serializados no corpo da mensagem, a mensagem deve ser transferida entre o cliente e o servidor através de algum protocolo de transporte. O DCOM suporta vários protocolos proprietários vinculados a vários protocolos de rede, como TCP, SPX, NetBEUI e NetBIOS sobre IPX.

Decisões de Design de Serviços da Web

Vamos discutir algumas das decisões de design por trás desses componentes para serviços da Web.

Escolhendo protocolos de transporte

A primeira etapa foi determinar como o cliente e o servidor se comunicariam. O cliente e o servidor podem residir na mesma LAN, mas o cliente pode se comunicar com o servidor pela Internet. Portanto, o protocolo de transporte deve ser igualmente adequado para ambientes de LAN e Internet.

Como mencionei anteriormente, tecnologias como DCOM, CORBA e Java RMI são inadequadas para oferecer suporte à comunicação entre o cliente e o servidor pela Internet. Protocolos como HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) são protocolos comprovados da Internet. O HTTP define um padrão de sistema de mensagens de solicitação / resposta para enviar uma solicitação e obter uma resposta associada. O SMTP define um protocolo de mensagens roteável para comunicação assíncrona. Vamos examinar por que HTTP e SMTP são adequados para a Internet.

Os aplicativos da Web baseados em HTTP são inerentemente sem estado. Eles não contam com uma conexão contínua entre o cliente e o servidor. Isso faz do HTTP um protocolo ideal para configurações de alta disponibilidade, como firewalls. Se o servidor que tratou da solicitação original do cliente ficar indisponível, as solicitações subsequentes poderão ser roteadas automaticamente para outro servidor sem que o cliente saiba ou se preocupe.

Quase todas as empresas possuem uma infraestrutura instalada que suporta SMTP. O SMTP é adequado para comunicação assíncrona. Se o serviço for interrompido, a infraestrutura de email tratará automaticamente as novas tentativas. Ao contrário do HTTP, você pode passar mensagens SMTP para um servidor de email local que tentará entregar a mensagem em seu nome.

A outra vantagem significativa do HTTP e do SMTP é a sua difusão. Os funcionários passaram a confiar no email e em seus navegadores da Web, e os administradores de rede têm um alto nível de conforto no suporte a esses serviços. Tecnologias como conversão de endereço de rede (NAT) e servidores proxy fornecem uma maneira de acessar a Internet via HTTP a partir de LANs corporativas isoladas. Os administradores geralmente expõem um servidor SMTP que reside dentro do firewall. As mensagens postadas neste servidor serão roteadas para seu destino final via Internet.

No caso do software de processamento de cartão de crédito, é necessária uma resposta imediata do banco comercial para determinar se o pedido deve ser enviado ao sistema ERP. O HTTP, com seu padrão de mensagem de solicitação / resposta, é adequado para esta tarefa.

A maioria dos pacotes de software ERP não é capaz de lidar com grandes volumes de pedidos que podem ser direcionados a partir do aplicativo de comércio eletrônico. Além disso, não é imperativo que os pedidos sejam enviados ao sistema ERP em tempo real. Portanto, o SMTP pode ser aproveitado para enfileirar pedidos, para que possam ser processados ​​serialmente pelo sistema ERP.

Se o sistema ERP suportar transações distribuídas, outra opção é aproveitar o Microsoft Message Queue Server (MSMQ). Enquanto o aplicativo de comércio eletrônico e o sistema ERP residirem na mesma LAN, a conectividade por meio de protocolos que não sejam da Internet é menos um problema. A vantagem do MSMQ sobre o SMTP é que as mensagens podem ser colocadas e removidas da fila no escopo de uma transação. Se uma tentativa de processar uma mensagem que foi retirada da fila falhar, a mensagem será automaticamente colocada de volta na fila quando a transação for interrompida.

Escolhendo um esquema de codificação

HTTP e SMTP fornecem um meio de enviar dados entre o cliente e o servidor. No entanto, nenhum especifica como os dados no corpo da mensagem devem ser codificados. A Microsoft precisava de uma maneira padrão e neutra em plataforma para codificar os dados trocados entre o cliente e o servidor.

Como o objetivo era alavancar protocolos baseados na Internet, o XML (Extensible Markup Language) era a escolha natural. O XML oferece muitas vantagens, incluindo suporte para várias plataformas, um sistema de tipo comum e suporte para conjuntos de caracteres padrão do setor.

Esquemas de codificação binária, como os usados ​​pelo DCOM, CORBA e Java RMI, devem solucionar problemas de compatibilidade entre diferentes plataformas de hardware. Por exemplo, plataformas de hardware diferentes têm representação binária interna diferente de números de bytes múltiplos. As plataformas Intel ordenam os bytes de um número de bytes múltiplos usando a pequena convenção endian; muitos processadores RISC ordenam os bytes de um número de bytes múltiplos usando a convenção big endian.

O XML evita problemas de codificação binária porque usa um esquema de codificação baseada em texto que aproveita os conjuntos de caracteres padrão. Além disso, alguns protocolos de transporte, como SMTP, podem conter apenas mensagens baseadas em texto.

Os métodos binários de codificação, como os usados ​​pelo DCOM e CORBA, são complicados e exigem uma infraestrutura de suporte para abstrair o desenvolvedor dos detalhes. O XML é muito mais leve e mais fácil de manusear, porque pode ser criado e consumido usando técnicas padrão de análise de texto.

Além disso, uma variedade de analisadores XML estão disponíveis para simplificar ainda mais a criação e o consumo de documentos XML em praticamente todas as plataformas modernas. O XML é leve e possui excelente suporte a ferramentas; portanto, a codificação XML permite um alcance incrível, porque praticamente qualquer cliente em qualquer plataforma pode se comunicar com o serviço da Web.

Escolhendo uma Convenção de Formatação

Geralmente, é necessário incluir metadados adicionais no corpo da mensagem. Por exemplo, convém incluir informações sobre o tipo de serviços que um serviço da Web precisa fornecer para atender sua solicitação, como a inscrição em uma transação ou informações de roteamento. XML não fornece nenhum mecanismo para diferenciar o corpo da mensagem dos dados associados.

Protocolos de transporte como HTTP fornecem um mecanismo extensível para dados de cabeçalho, mas alguns dados associados à mensagem podem não ser específicos ao protocolo de transporte. Por exemplo, o cliente pode enviar uma mensagem que precisa ser roteada para vários destinos, potencialmente por diferentes protocolos de transporte. Se as informações de roteamento fossem colocadas em um cabeçalho HTTP, elas teriam que ser traduzidas antes de serem enviadas para o próximo intermediário por outro protocolo de transporte, como SMTP. Como as informações de roteamento são específicas da mensagem e não do protocolo de transporte, elas devem fazer parte da mensagem.

O Simple Object Access Protocol (SOAP) fornece um meio independente de protocolo de associar informações de cabeçalho ao corpo da mensagem. Toda mensagem SOAP deve definir um envelope. O envelope possui um corpo que contém a carga útil da mensagem e um cabeçalho que pode conter metadados associados à mensagem.

O SOAP não impõe restrições sobre como o corpo da mensagem pode ser formatado. Essa é uma preocupação em potencial porque, sem uma maneira consistente de codificar os dados, é difícil desenvolver um conjunto de ferramentas que abstraia você dos protocolos subjacentes. Pode ser necessário gastar bastante tempo para atualizar a interface do serviço da Web em vez de resolver o problema de negócios em questão.

O que era necessário era uma maneira padrão de formatar uma mensagem de chamada de procedimento remoto (RPC) e codificar sua lista de parâmetros. É exatamente isso que a Seção 7 da especificação SOAP fornece. Ele descreve uma convenção de nomenclatura padrão e estilo de codificação para mensagens orientadas a procedimentos.

Como o SOAP fornece um formato padrão para serializar dados em uma mensagem XML, plataformas como ASP.NET e Remoting podem abstrair os detalhes para você.

Escolhendo mecanismos de descrição

O SOAP fornece uma maneira padrão de formatar as mensagens trocadas entre o serviço da Web e o cliente. No entanto, o cliente precisa de informações adicionais para serializar corretamente a solicitação e interpretar a resposta. O Esquema XML fornece um meio de criar esquemas que podem ser usados ​​para descrever o conteúdo de uma mensagem.

O Esquema XML fornece um conjunto principal de tipos de dados internos que podem ser usados ​​para descrever o conteúdo de uma mensagem. Você também pode criar seus próprios tipos de dados. Por exemplo, o banco comercial pode criar um tipo de dados complexo para descrever o conteúdo e a estrutura do corpo de uma mensagem usada para enviar uma solicitação de pagamento com cartão de crédito.

Um esquema contém um conjunto de tipos de dados e definições de elementos. Um serviço da Web usa o esquema não apenas para comunicar o tipo de dados que se espera estar dentro de uma mensagem, mas também para validar as mensagens recebidas e enviadas.

Porém, um esquema sozinho não fornece informações suficientes para descrever efetivamente um serviço da Web. O esquema não descreve os padrões de mensagens entre o cliente e o servidor. Por exemplo, um cliente precisa saber se deve esperar uma resposta quando um pedido é lançado no sistema ERP. Um cliente também precisa saber sobre qual protocolo de transporte o serviço da Web espera receber solicitações. Finalmente, o cliente precisa saber o endereço onde o serviço da Web pode ser acessado.

Esta informação é fornecida por um documento WSDL (Web Services Description Language). WSDL é um documento XML que descreve completamente um serviço da Web específico. Ferramentas como ASP.NET WSDL.exe e Remoting SOAPSUDS.exe podem consumir o WSDL e criar proxies automaticamente para o desenvolvedor.

Como com qualquer componente usado para criar software, um serviço da Web também deve ser acompanhado de documentação escrita para desenvolvedores que programam no serviço da Web. A documentação deve descrever o que o serviço da Web faz, as interfaces que ele expõe e alguns exemplos de como usá-lo. Uma boa documentação é especialmente importante se o serviço da Web for exposto a clientes pela Internet.

Escolhendo mecanismos de descoberta

Depois de desenvolver e documentar um serviço da Web, como os clientes em potencial podem localizá-lo? Se o serviço da Web for projetado para ser consumido por um membro de sua equipe de desenvolvimento, sua abordagem poderá ser bastante informal, como compartilhar a URL do documento WSDL com seus pares alguns cubículos abaixo. Porém, quando clientes em potencial estão na Internet, anunciar seu serviço da Web de maneira eficaz é uma história totalmente diferente.

O que é necessário é uma maneira comum de anunciar serviços da Web. Descrição Universal, Descoberta e Integração (UDDI) fornece exatamente esse mecanismo. O UDDI é um serviço de diretório centralizado padrão do setor que pode ser usado para anunciar e localizar serviços da Web. O UDDI permite que os usuários pesquisem serviços da Web usando vários critérios de pesquisa, incluindo nome da empresa, categoria e tipo de serviço da Web.

Os serviços da Web também podem ser anunciados por meio do DISCO, um formato de documento XML proprietário definido pela Microsoft que permite que os sites divulguem os serviços expostos. O DISCO define um protocolo simples para facilitar um estilo de hiperlink para localizar recursos. O principal consumidor do DISCO é o Microsoft Visual Studio.NET. Um desenvolvedor pode direcionar um servidor da Web específico e navegar pelos vários serviços da Web expostos pelo servidor.

O que está faltando nos serviços da Web?

Você deve ter notado que alguns itens principais encontrados em uma infraestrutura de componente distribuído não são definidos pelos serviços da Web. Duas das omissões mais notáveis ​​são uma API bem definida para criar e consumir serviços da Web e um conjunto de serviços de componentes, como suporte para transações distribuídas. Vamos discutir cada uma dessas peças que estão faltando.

API específica do serviço da Web A maioria das infraestruturas de componentes distribuídos define uma API para executar tarefas como inicializar o tempo de execução, criar uma instância de um componente e refletir os metadados usados ​​para descrever o componente. Como a maioria das linguagens de programação de alto nível fornece algum grau de interoperabilidade com C, a API geralmente é exposta como um conjunto plano de assinaturas de métodos C. O RMI chega ao ponto de acoplar firmemente sua API a uma única linguagem de alto nível, Java.

Em um esforço para garantir que os serviços da Web sejam independentes de linguagem de programação, a Microsoft deixou que fornecedores de software individuais vinculassem o suporte a serviços da Web a uma plataforma específica. Discutirei duas implementações de serviços da Web para a plataforma .NET, ASP.NET e Remoting, mais adiante neste livro.

Serviços de componentes A plataforma de serviços da Web não fornece muitos dos serviços normalmente encontrados em infra-estruturas de componentes distribuídos, como gerenciamento remoto da vida útil do objeto, pool de objetos e suporte a transações distribuídas. Esses serviços são deixados para a infraestrutura do componente distribuído a ser implementada.

Alguns serviços, como suporte a transações distribuídas, podem ser introduzidos posteriormente à medida que a tecnologia amadurece. Outros, como pool de objetos e, possivelmente, gerenciamento de vida útil do objeto, podem ser considerados um detalhe de implementação da plataforma. Por exemplo, o Remoting define extensões para fornecer suporte ao gerenciamento da vida útil do objeto, e o Microsoft Component Services fornece suporte ao pool de objetos.

Sumário

A programação baseada em componentes provou ser um benefício para a produtividade do desenvolvedor, mas alguns serviços não podem ser encapsulados por um componente que reside no datacenter do cliente. Tecnologias herdadas, como DCOM, CORBA e Java RMI, são inadequadas para permitir que os clientes acessem serviços pela Internet; portanto, a Microsoft achou necessário começar do fundo e criar uma maneira padrão do setor de acessar serviços remotos.

Serviços da Web é um termo abrangente que descreve uma coleção de protocolos e serviços padrão do setor usados ​​para facilitar um nível de interoperabilidade de linha de base entre aplicativos. O suporte do setor que os serviços da Web receberam é sem precedentes. Nunca antes tantas empresas líderes em tecnologia adotaram um padrão que facilita a interoperabilidade entre aplicativos, independentemente da plataforma em que são executados.

Um dos fatores que contribuem para o sucesso dos serviços da Web é que eles são criados com base nos padrões existentes da Internet, como XML e HTTP. Como resultado, qualquer sistema capaz de analisar texto e se comunicar por meio de um protocolo de transporte padrão da Internet pode se comunicar com um serviço da Web. As empresas também podem alavancar o investimento que já fizeram nessas tecnologias.