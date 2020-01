Por que o controle de aluguel não funciona

À medida que as cidades se tornam cada vez mais caras, políticos e defensores da habitação continuam pedindo controle de aluguel. Os economistas acham que é uma péssima ideia. Eles dizem que ajuda um pequeno grupo (embora barulhento) de locatários, mas mantém os aluguéis em geral artificialmente altos ao desincentivar novas construções. Então, o que acontece depois?

* * *

Klefer: Tenho certeza que você já sabe disso, mas deixe-me dizer de qualquer maneira: as cidades se tornaram muito populares em todo o mundo. Uma parcela cada vez maior da população americana e global mora nas cidades, e espera-se que essa parcela se torne ainda maior. À medida que a demanda por moradia nas cidades cresce, a oferta de moradias geralmente não consegue acompanhar. O que resulta em – e você também sabe disso – um aumento nos preços. Nos EUA, o aluguel médio dobrou desde os anos 90, superando bastante a inflação. Em muitas cidades, isso dificulta as pessoas que já moram lá e as pessoas que gostariam de se mudar para lá. Tenho certeza que você já ouviu as histórias de horror sobre aluguéis em cidades como Londres e Hong Kong; Seattle e San Francisco, onde o apartamento mediano de um quarto custa cerca de US $ 3.700 por mês. O problema é tão grave na cidade de Nova York que inspirou um novo partido político.

Jimmy McMILLAN : Eu represento o Partido Rent Is Too Damn High. As pessoas trabalham oito horas por dia e quarenta horas por semana e cerca de um terceiro emprego.

Klefer: Nova York, como muitas cidades, com o tempo implementou várias políticas de habitação a preços acessíveis. Uma tradição consagrada pelo tempo é alguma forma de controle de aluguel. Isso pode significar definir um teto de preço sobre o que um proprietário pode cobrar ou limitar o valor do aluguel. Aqui está a economista de Stanford, Rebecca Diamond .

Rebecca DIAMOND: Do ponto de vista econômico, oferece um seguro contra a precificação do seu bairro.

Klefer: E o controle de aluguel parece estar tendo um momento. Ele já existe em vários lugares.

DIAMOND: As cidades mais caras dos EUA, quase todas têm controle de aluguel.

E o apetite está se espalhando.

DIAMOND: Você vê o controle de aluguéis surgindo politicamente quando os preços das casas e os aluguéis estão subindo.

Klefer: Entre as cidades que atualmente consideram alguma forma de controle de aluguel estão Chicago, Filadélfia, Providence e Denver. O Oregon recentemente se tornou o primeiro estado a aprovar uma lei de controle de aluguel . Uma proposta estadual na Califórnia falhou, mas algumas cidades estão avançando por conta própria . Um relatório recente de um consórcio de defensores da habitação acessível diz que, se toda a legislação de controle de aluguel proposta fosse aprovada, quase um em cada três inquilinos americanos teria algum tipo de proteção de aluguel.

* * *

A maioria dos economistas diz que o controle do aluguel é uma péssima idéia, assim como qualquer forma de controle de preços. Eles acreditam que os mercados funcionam melhor quando a oferta e a demanda podem encontrar um equilíbrio natural, com o preço atuando como árbitro. Aqui está um desses economistas.

GLAESER: Meu nome é Ed Glaeser e sou professor de economia de Fred e Eleanor Glimp em Harvard, onde ensino teoria microeconômica e economia das cidades.

Klefer: Ed, você tem um minuto para convencer alguém de que o controle de aluguel é uma péssima idéia. Ir.

GLAESER: Tudo bem. Então, eu já desperdicei cinco dos meus segundos. Não é particularmente justo. Não é uma boa maneira de alocar espaço escasso. Não é uma boa maneira de ajudar os oprimidos. É uma maneira que congela uma cidade e impede que ela se ajuste às mudanças, uma maneira que congela as pessoas em apartamentos e impede o movimento inerente às cidades.

Klefer: Então essa é uma visão econômica básica, pelo menos. Vamos tentar desvendar esse problema, começando com um breve histórico de controle de aluguel.

GLAESER: Os controles de aluguel realmente se tornaram onipresentes na Segunda Guerra Mundial, e a idéia aqui era: a nação estava dando sua vida para tentar trazer liberdade ao mundo, e parecia errado que algumas pessoas que estavam bem colocadas ganhassem alguma forma. de bônus extras por conseguir arrecadar aluguéis para pessoas, talvez cujos filhos e filhas estivessem lutando pelos EUA em outros lugares. E o controle do aluguel era visto como uma maneira de, de uma maneira ou de outra, tentar manter a América um pouco mais justa durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, muitos lugares introduziram o controle de aluguel durante esse período. Após a guerra, a maioria deles se livrou, porque essa causa parecia um pouco menos premente. Mas algumas cidades o mantiveram, e Nova York, é claro, é o lugar mais famoso que ainda o possui.

Klefer: O próprio Glaeser cresceu em Nova York.

GLAESER: Eu morei em uma unidade estabilizada de aluguel pelos primeiros dez anos da minha vida. Quero dizer, algo como 72, 74% das famílias da cidade de Nova York eram inquilinos naquela época. E, de fato, em meados da década de 1970, era uma época em que as casas de Nova York não pareciam tão caras, a acessibilidade econômica não era a mesma questão que era hoje. Agora, daqui a 30 anos, as cidades tiveram enorme sucesso e não construíram o suficiente para acomodar a nova demanda. Eles correm o risco de se tornar cidades boutique acessíveis apenas para os ricos, e as pessoas estão desesperadas para ver que essas cidades não expulsam todos os residentes pobres, que não se tornam monoculturas construídas em torno dos privilegiados e ricos, e o controle do aluguel parece ser pelo menos uma avenida para fazê-lo. Mas é um instrumento muito franco.

Klefer: Quão brusco? Não são pena de pesquisa econômica descrevendo as desvantagens de controle de aluguel décadas. O primeiro artigo importante foi escrito em 1946 por Milton Friedman e George Stigler ; aqui está Friedman:

Milton FRIEDMAN : O controle de aluguel é uma lei que supostamente é aprovada para ajudar as pessoas que estão na habitação. E ajuda aqueles que estão na habitação atual. Mas o efeito do controle de aluguel é criar escassez e dificultar a obtenção de moradia por outras pessoas.

Klefer: De onde veio essa escassez? Por um lado, os desenvolvedores tinham menos incentivo para construir novas moradias se houvesse um teto sobre o que eles poderiam cobrar. Friedman também argumentou que o controle da renda criou uma “alocação aleatória e arbitrária do espaço”. Isso foi repetido em um artigo de 1972 de Edgar Olsen, que descobriu que o controle da renda levou ao que os economistas chamam de “consumo excessivo” de moradias.

GLAESER Digamos que você alugou um apartamento em Nova York em 1955, teve três filhos pequenos, alugou um quarto de três. Era perfeitamente adequado às suas necessidades quando seus filhos cresciam. Eles se mudaram de casa no início dos anos 70. No final dos anos 80, talvez seu marido ou esposa realmente tenham morrido e você esteja morando sozinho em um apartamento de três quartos em Nova York. Mas, meu Deus, você se mudaria? Seu aluguel é uma fração do valor do aluguel de mercado. Uma das minhas histórias favoritas sobre isso – e citada por As ruas de Ken Auletta , pavimentadas com ouro , ele cita Nat Sherman , a famosa tabacaria do mundo, que tinha uma grande loja na Quinta Avenida, que disse que paga , Eu esqueço o que era.

Klefer: US $ 355 por mês para um apartamento de seis quartos, diz aqui.

GLAESER: Isso não é incrível? Lembre-se, há algumas décadas atrás. Mas é um acordo inacreditável. Agora, o que é ultrajante nisso é que ele diz: “Eu acho justo porque eu o uso tão raramente”, certo? O que significa que ele não está recebendo muito valor fora dele, mas a coisa louca sobre isso é , havia muitos nova-iorquinos que gostariam de ter o apartamento e ele iria ficar muito mais valor fora dele.

Klefer: Em 1997, Ed Glaeser fez sua própria análise do controle de aluguel na cidade de Nova York, tentando determinar o quão economicamente ineficiente era. Ele e seu co-autor, Erzo Luttmer , descobriram que “essa má alocação de quartos leva a uma perda de bem-estar que pode chegar a mais de US $ 500 milhões anualmente para os consumidores de Nova York, antes mesmo de considerarmos as perdas sociais devido à falta de oferta de moradias. . ”O trabalho de Glaeser também inspirou uma nova geração de economistas a aprofundar a literatura sobre controle de aluguel.

DIAMOND: Historicamente, as pessoas confiavam muito mais na teoria para apresentar seus argumentos sobre o controle do aluguel.

Klefer: Essa é Rebecca Diamond novamente. Ela é uma ex-aluna de Ed Glaeser.

DIAMOND: Porque, mesmo sem muitos dados, é possível fazer algumas previsões teóricas bastante simples sobre o que o controle de aluguel pode fazer no mercado imobiliário.

Klefer: Mas há algumas coisas que somente a teoria não pode lhe dizer.

DIAMOND: Uma das maiores questões em aberto na literatura sobre controle de aluguel é: o que acontece com os inquilinos que obtêm controle de aluguel? Realmente, quanto os locatários estão se beneficiando, porque eles são os grandes vencedores em potencial do controle de aluguel. E para medir isso, você realmente precisa ter dados sobre onde todos moram e quem obtém acesso ao controle de aluguel, e se eles decidem ficar naquele apartamento com aluguel controlado ou ir para outro lugar. E as fontes de dados tradicionais com as quais os economistas trabalham raramente rastreiam a migração de um indivíduo.

Klefer: Então, você foi co-autor de Tim McQuade e Franklin Qian, um artigo chamado “Os efeitos da expansão do controle de aluguel em inquilinos, proprietários e desigualdades: evidências de São Francisco. Primeiro, se você quiser, fale sobre os dados.

DIAMOND: Sim, temos alguns dados muito legais. Portanto, conjuntos de dados tradicionais, você pode obter informações sobre a distribuição de ganhos e receitas, coisas assim. Mas você também não verá a migração deles. Portanto, temos isso, você pode chamar de dados administrativos, que rastreiam os históricos de endereços das pessoas .

Klefer: E de onde vieram esses dados migratórios?

DIAMOND: Nós os compramos de uma empresa chamada Infutor . Eles são uma empresa que trabalha em “gerenciamento de identidades”. Portanto, eles têm esse histórico de endereços para todos que coletam de várias fontes diferentes e os juntam, o que é muito útil para o setor privado e as empresas que precisam acompanhar de endereços atualizados. Mas, do ponto de vista da pesquisa, são dados super empolgantes, porque são muito grandes e detalhados.

Klefer: Armado com esses dados empolgantes sobre inquilinos individuais, Diamond e seus colegas pesquisadores mediram alguns dos efeitos a longo prazo do controle de aluguel em São Francisco. Eles fizeram uso particular de uma mudança nas leis de aluguel da cidade. São Francisco tinha controle de aluguel, mas não aplicava muitos dos prédios de apartamentos menores da cidade.

DIAMOND: E a isenção foi pensada basicamente como: “Bem, esses são proprietários de casas de família. Eles não têm poder de mercado. Eles não são corporações. Portanto, não precisamos regular os aluguéis. ”E os jornais informaram que esses prédios multifamiliares menores eram cada vez mais comprados por entidades corporativas, porque é realmente onde você pode ganhar dinheiro no mercado imobiliário. E isso levou a uma votação em 1994, na qual todos na cidade votaram se poderíamos remover essa pequena isenção multifamiliar e expandir o controle de aluguel, não apenas para o grande conjunto habitacional multifamiliar, mas também para pequeno conjunto habitacional multifamiliar. E isso, de fato, passou.

Klefer: Então, você tem essa nova lei incrível – incrível para vocês, pelo menos, como pesquisadores – que permite marcar antes e depois. É um pequeno experimento natural perfeito com um grupo de controle. E então você tem esses maravilhosos conjuntos de dados. E então você reúne todos esses dados, analisa-os e encontra o seguinte: seu artigo conclui que, entre muitas coisas, “o controle de aluguel limita a mobilidade dos locatários em 20% e diminui o deslocamento de São Francisco, especialmente para as minorias”. Então, vamos comece com isso: o que significa exatamente que a mobilidade dos locatários é reduzida em 20% e por que isso é importante?

DIAMOND: Então, analisamos se os locatários que têm acesso ao controle do aluguel optam por permanecer em seu apartamento recém-controlado. Portanto, descobrimos que eles têm uma probabilidade 20% maior de permanecer lá, em relação aos locatários do grupo de controle que não têm acesso ao controle do aluguel.

Klefer: Então, isso parece totalmente surpreendente, sim?

DIAMOND: Sim, vejo mais esse resultado como uma validação de que nossos dados são bons e de alta qualidade e temos algo com o que trabalhar aqui.

Klefer: Ok. Além disso, você escreve que “o controle de aluguel reduz o deslocamento de São Francisco”. O que isso significa exatamente?

DIAMOND: Então, podemos ver não apenas se você permanece no apartamento em que morava quando teve acesso ao controle de aluguel, mas se você permanece em São Francisco como um todo. Achamos que o controle de aluguel tem um impacto dramático sobre se você realmente mora em São Francisco ou não. Portanto, impede que esses inquilinos deixem a cidade como um todo, o que, a meu ver, do ponto de vista político dos defensores do controle de aluguel, é um dos objetivos dos quais eles falam como impedir o deslocamento da cidade.

Klefer: E então você escreve que, especialmente para as minorias, esse deslocamento é reduzido.

DIAMOND: Certo. Portanto, quando você olha para o primeiro grupo de locatários que já morava na cidade no momento do controle do aluguel, definitivamente está ajudando mais as minorias. Está impedindo o deslocamento deles especialmente.

Klefer: Além disso, você escreve que os proprietários que são suscetíveis ao controle de aluguel “reduzem o suprimento de moradias alugadas em 15% convertendo-os em condomínios, vendendo para proprietários-ocupantes ou reconstruindo prédios”. Então, agora começa a ficar um pouco mais complicado . Você pode falar sobre quem está começando a ganhar aqui e quem está começando a perder aqui?

DIAMOND: Então, obviamente, quando o proprietário é notificado pela primeira vez sobre o controle de aluguel, ele ou ela pode deduzir rapidamente que seu fluxo de aluguel será menor do que o esperado anteriormente. E, como qualquer outro empresário, eles podem pensar em mudar sua estratégia de negócios. Portanto, se o aluguel de seus apartamentos não for mais muito lucrativo, agora eles podem decidir: “Ah, talvez valha a pena se converter em condomínios e vender os apartamentos aos proprietários-ocupantes” e isso seria uma maneira de recuperar parte dessa perda renda. Ou, outra coisa que eles poderiam fazer é, digamos, derrubar seu antigo prédio e construir algumas novas construções, ou vendê-las como condomínios ou alugá-las como apartamentos.

Ambas as opções evitariam que eles pagassem esse imposto de controle de aluguel, ajudariam a recuperar parte de suas perdas – o que é bom para os proprietários, mas prejudicará os objetivos do controle de aluguel, porque agora teremos menos aluguel habitação disponível para controle de aluguel.

Klefer: para que você possa começar a ver como o controle de aluguel pode alcançar uma meta estreita e de curto prazo – tornar as moradias existentes mais acessíveis para um grupo seleto de pessoas – às custas da meta de longo prazo de tornar uma cidade mais acessível em geral .

DIAMOND: Quando você passa pelo controle de aluguel, os proprietários da propriedade, subitamente cobertos pelo controle de aluguel, estão perdendo tanto dinheiro que não querem mais alugar seus apartamentos pelos novos preços vigentes, de modo que diminuem a oferta de imóveis para aluguel. o mercado. E se houver menos oferta, isso aumentará os preços.

Klefer: Ok, então, deixe-me ter certeza de que eu entendi direito. Você encontra evidências de que o controle do aluguel aumenta a gentrificação, um componente do qual é o deslocamento de inquilinos de baixa renda. Por outro lado, você também encontra evidências de que pessoas de baixa renda, incluindo minorias – pelo menos aquelas que já estão em unidades de aluguel controlado -, provavelmente se beneficiarão desproporcionalmente do controle do aluguel.

Portanto, se eu sou um defensor da habitação a preços acessíveis, posso dizer: “Oh, ótimo, professor chique de Stanford – que tenho certeza de que tem algum tipo de grande renda e / ou subsídio e / ou situação à habitação – não tenho cuidado que alguns proprietários estão sofrendo. Não me importo que a política tenha alguns efeitos a jusante que você não gosta. Preciso garantir que as pessoas de baixa renda não recebam um aumento de 50% no aluguel da noite para o dia. ”Então, como você responde a esse argumento?

DIAMOND: Então, quando você pensa nos inquilinos iniciais, essa é a melhor aposta que você obterá pelos benefícios do controle de aluguel para inquilinos de baixa renda: as pessoas que já estão no alojamento. Mas, apesar de acharmos que esses inquilinos têm muito mais probabilidade de ficar em seu apartamento, quando olharmos 10, 15 anos depois, a parcela daqueles residentes de 1994 que ainda estão lá é de até 10%. Portanto, 90% deles não vivem mais naquele apartamento inicial.

E é o próximo inquilino de baixa renda que quer morar na cidade, que terá dificuldade em encontrar uma opção acessível, porque agora haverá menos casas para aluguel, os preços que o inquilino de renda enfrentará quando quiser mudar inicialmente será mais alto do que estaria sem o controle do aluguel.

Klefer: Estou curioso para ver como você acha generalizáveis ​​suas descobertas em São Francisco para outras cidades.

DIAMOND: Eu suspeitaria que a perda quantitativa real da oferta ou dos benefícios de aluguel para o inquilino dependerá um pouco de cidade para cidade, mas acho que a abordagem qualitativa de que os proprietários são mais experientes e trabalhará duro para não perder dinheiro com seus investimentos , Eu acho que é um ponto muito geral.

Klefer: Para economistas que já se sentiam confiantes nos argumentos teóricos contra o controle do aluguel, pesquisas como a de Diamond fornecem evidências empíricas que essencialmente contam a mesma história. Sim, existem alguns vencedores no controle de aluguel; mas a perda é mais generalizada e a longo prazo. Mas e as evidências empíricas de um ângulo inverso – ou seja, não quando uma cidade adiciona ou expande o controle de aluguel, como fez São Francisco, mas quando se livra disso?

DIAMOND: Então, há outros trabalhos de David Autor e co-autores que analisam a remoção do controle de aluguel em Cambridge, Massachusetts, em 1994.

Klefer: No início dos anos 90, Cambridge era um dos poucos redutos de controle de aluguel remanescentes em Massachusetts. Os proprietários tentavam se livrar disso há anos. Mas há muito menos proprietários do que inquilinos, portanto, qualquer tentativa de mudar a lei local foi rejeitada. Finalmente, os oponentes do controle de aluguel tiveram uma idéia vencedora: colocar a questão em um referendo estadual, onde poderia haver menos empatia por todos os moradores da cidade com aluguéis abaixo do mercado. Quando o referendo foi realizado, quase 60% dos eleitores de Cambridge se opuseram – mas, em todo o estado, ele foi aprovado e, assim, Cambridge começou a desregular seus aluguéis. Anos depois, um trio de economistas do MIT examinou os efeitos da remoção do controle de aluguel.

GLAESER: Ok, então, o artigo clássico sobre isso foi escrito por David Autor, Parag Pathak e Chris Palmer .

Klefer: Ed Glaeser novamente.

GLAESER: Mostrou que, quando as unidades eram tiradas do controle de aluguel, seus proprietários investiam nelas. Então, eles aumentaram a qualidade das unidades; havia mais suprimentos de moradias de luxo.

DIAMOND: Eles acham que os apartamentos com aluguel controlado passam por muitas reformas. Os proprietários renovam muito, e isso aumenta a conveniência de morar nesses apartamentos. Além disso, eles descobrem que isso cria repercussões nos prédios de apartamentos próximos, que eles próprios não tinham aluguel controlado.

GLAESER: Portanto, os apartamentos vizinhos se tornaram mais valorizados como resultado do fim do controle de aluguel. E o artigo mais recente mostrou que o crime diminuiu – particularmente, o crime nas ruas diminuiu logo após a eliminação do controle de aluguel em Cambridge.

DIAMOND: Parecia que o controle do aluguel tinha externalidades negativas no bairro.

Klefer: Então, o que a pesquisa econômica nos diz sobre o controle de aluguel? Há pelo menos duas conclusões – que, se estou lendo direito, meio que funcionam uma contra a outra. A primeira conclusão é que o controle do aluguel não ajuda muitas pessoas por muito tempo, em parte porque restringe o suprimento de moradias populares. A segunda conclusão é que apenas se livrar do controle do aluguel não leva, por si só, a moradias mais acessíveis; de fato, um mercado imobiliário desregulado pode facilmente levar a moradias menos acessíveis. A área de Boston-Cambridge é um dos muitos lugares que experimentam uma escassez acentuada não apenas de moradias acessíveis, mas também de moradias em geral.

Portanto, mesmo se você aceitar que o controle de aluguel é um grande contribuinte para o problema da habitação a preços acessíveis, livrar-se dele não é necessariamente uma solução. Você pode ver por que políticos e formuladores de políticas estão confusos. De fato, em Massachusetts, atualmente existe um movimento para recuperar o controle de aluguel em todo o estado. E, como mencionamos anteriormente, Massachusetts não está sozinho.

DIAMOND: Acabamos de ter um grande voto na Califórnia sobre a revogação de uma lei estadual que restringe o escopo do controle de aluguel na Califórnia e, de fato, não revogamos essa lei.

Klefer: Então, alguém leu seu jornal.

DIAMOND: Foi interessante ver como nossos resultados foram usados ​​pelos formuladores de políticas e pela mídia de ambos os lados da luta. Porque, de fato, alguns de nossos resultados são bons, como controle de aluguel, outros fazem com que pareçam ruins. Você precisa ler o artigo inteiro e levar tudo em conta para tomar uma decisão, mas foi um documento muito relevante para a política para essa discussão.

Klefer: Estou curioso para saber o que você pode nos dizer sobre as dimensões políticas do controle de aluguel. Posso estar errado, mas acredito que o controle do aluguel é geralmente apoiado pelos democratas e geralmente contra os republicanos.

DIAMOND: Eu acho que é uma simplificação dizer que todos os democratas apóiam o controle de aluguel. Mas acho que, a curto prazo, você pode ver os benefícios do controle de aluguel – os inquilinos imediatamente se beneficiam. O que é muito mais difícil de ver são esses efeitos indiretos que demoram muito tempo e é mais difícil apontar isso. As perdas estão espalhadas por toda parte um pouco, e é mais difícil ver andando pela rua ou conversando com seus eleitores.

GLAESER: Certamente existem pessoas pobres que podem se beneficiar. E, é um benefício muito tangível, certo? Não é algo complicado que exige que você confie no mercado. É apenas muito claro, e se você acha que as pessoas à esquerda, muitas delas simplesmente não confiam nos mercados, em seguida, dizendo que haverá algum efeito negativo no mercado para elas, que soa como hocus-pocus capitalista , enquanto o que eles podem ver agora é que os aluguéis da sra. Reyes não aumentam por causa de sua regulamentação.

Vicki BEEN: Os economistas tendem a acreditar em seus modelos e dizem: “Fim da história” e “Acredite em mim”, certo?

Klefer: Isso é Vicki .

BEEN: Mas as comunidades não precisam necessariamente acreditar em economistas e, portanto, os economistas precisam fazer um trabalho melhor para responder aos medos reais que as comunidades têm.

Klefer: costumava ser comissário do Departamento de Preservação e Desenvolvimento Habitacional da cidade de Nova York. Agora ela é professora de direito na Universidade de Nova York e dirige o Centro Furman de Imóveis e Política Urbana.

BEEN: O Furman Center embarcou em um projeto que chamamos de “Não o controle de aluguel da sua avó” para tentar descobrir, se você estava começando do zero e criando o sistema de regulação de aluguel mais eficiente, como seria isso? ?

* * *

Klefer: Como ouvimos, os economistas geralmente se opõem ao controle de aluguel. Recompensa algumas pessoas, mas de maneira bastante arbitrária; castiga muitos outros e geralmente não faz muito para melhorar o acesso geral à habitação. Dito isto, a maioria das pessoas não pensa como economistas, nem sequer acredita neles. É por isso que muitos políticos e membros do público acham que o controle do aluguel é uma ótima idéia.

David EISENBACH: Bem, sou a favor do controle de aluguel residencial e dos regulamentos de aluguel.

Klefer: Esse é David Eisenbach ; ele ensina história na Columbia University e recentemente concorreu a um escritório em Nova York chamado advogado público. Existem na cidade de Nova York cerca de 3,4 milhões de unidades de apartamentos, quase 1 milhão delas com aluguel estabilizado. E o mercado de aluguel de Nova York é incrivelmente caro – como em muitas outras cidades com aluguéis regulamentados, como São Francisco. Os economistas argumentam que os preços altos em geral são uma conseqüência direta da regulamentação do aluguel; o que Eisenbach pensa?

EISENBACH: Eu discordo. Quero dizer, existem muitas razões pelas quais os imóveis em San Francisco e os imóveis em Nova York são altos. Culpar a estabilização do aluguel definitivamente não é. As conseqüências de se livrar do controle da renda e / ou da estabilização da renda seriam o deslocamento imediato, de uma grande parte da população, e isso seria cruel neste momento. Não sei como alguém poderia justificar – mesmo alguém olhando puramente em termos econômicos – como alguém poderia justificar isso, apenas em termos humanos. Você vai culpar os altos aluguéis no controle de aluguel? Vamos.

Klefer: Ok, então Eisenbach não acredita na pesquisa econômica sobre controle de aluguel. Em que ele acredita?

EISENBACH: Bem, acima de tudo, sou uma nova-iorquina zangada que anda pelas ruas de Nova York e vê vitrines vazias atrás de vitrines vazias, e parece que minha cidade está morrendo.

Klefer: os aluguéis comerciais de Nova York aumentaram juntamente com os aluguéis residenciais. E em algumas partes de Manhattan, até 20% do espaço de varejo está vazio ou em breve estará vazio.

EISENBACH: E eu descobri que existe um projeto chamado Lei de Sobrevivência de Empregos para Pequenas Empresas . Ele foi enviado inicialmente nos anos 80 e eu pensei: por que não concorro a um cargo por esse projeto? Por isso, concordei com um advogado público na plataforma: “Vamos aprovar essa lei; isso vai salvar pequenas empresas na cidade de Nova York. ”

Klefer: Devemos dizer que Eisenbach não venceu a eleição. Ele chegou em 13º em um campo de 17. Mas ele recebeu bastante atenção por falar sobre todas as fachadas vazias de lojas, que incomodaram muita gente.

EISENBACH: Existem duas disposições principais da Lei de Sobrevivência de Empregos para Pequenas Empresas. Um: garante uma oferta de renovação de arrendamento por 10 anos do proprietário para o inquilino para qualquer inquilino com um arrendamento comercial na cidade de Nova York. Número dois: se o senhorio e o inquilino não puderem chegar a um acordo, eles vão para uma arbitragem juridicamente vinculativa , e esse árbitro escolherá um aluguel justo de mercado, que será cobrado na próxima renovação de contrato de 10 anos.

Klefer: os opositores desta proposta chamam isso de controle comercial de aluguel.

EISENBACH: Mas esse projeto de lei, a Lei de Sobrevivência de Pequenos Negócios, não é absolutamente um controle de aluguel. Não impõe um limite de quanto o aluguel pode ser cobrado, que é a própria definição de controle de aluguel. É uma arbitragem juridicamente vinculativa. Muito diferente.

Klefer: Existem outras cidades que têm esse tipo de proteção a empregos em pequenas empresas na área imobiliária que funciona bem?

EISENBACH: Vai ser único.

Klefer: Embora Eisenbach tenha perdido a eleição, ele ainda acredita que a Lei de Sobrevivência de Empregos para Pequenas Empresas pode passar pelo Conselho da Cidade de Nova York. Eu estava interessado em saber com o que os economistas com quem conversamos – Rebecca Diamond, de Stanford, e Ed Glaeser, de Harvard -, o que eles pensavam sobre a regulamentação do aluguel comercial.

DIAMOND: Então, eu também estou muito interessado nisso, e também não sei quase nada sobre isso. Eu nunca vi nenhum trabalho nisso.

GLAESER: Você pode facilmente contar uma história em que a ameaça de alguma forma de controle de aluguel torne um problema de vaga pior no curto prazo. Então, por exemplo, não quero alugar agora para um inquilino de nível mais baixo que possa preencher meu espaço, porque estarei bloqueado pela lei de controle de aluguel e tenho esse inquilino para sempre. Então, isso significa que eu vou realmente defender um inquilino de primeira linha porque tenho essa ameaça dessa lei por cima do ombro.

Então, acho que as fachadas vazias de lojas vazias são um problema? Certo. Quero dizer, podemos falar sobre isso de uma perspectiva apenas como urbanista, onde achamos pouco atraente ter essas coisas, mas também sou perturbado por isso como economista, porque alguém tem espaço para vender, há pessoas que querem para comprar esse espaço. Por que a transação não está acontecendo, certo? É uma espécie de – o mercado está dando errado. E a resposta para isso – por que o mercado está dando errado – não é imediatamente óbvia.

Klefer: É claro que existem muitas teorias sobre o porquê de tantas lojas em Nova York estarem vazias. Aqui, novamente, Vicki Been, o ex-funcionário imobiliário que estuda o mercado imobiliário na NYU.

BEEN: Acho que há muitas perguntas sobre como a regulamentação do aluguel comercial funcionaria e como isso pode interferir em um mercado eficiente. Uma preocupação que eu tenho agora é , parece que estamos no meio de uma virada, de uma transição no varejo em geral, por causa da disponibilidade de varejo Internet. Muita coisa está em fluxo.

GLAESER: Mas existem dois pontos de evidência contra isso. Uma delas é que muitas dessas vitrines mantinham serviços anteriormente, e não acho que um salão de beleza tenha sido tornado obsoleto pela Amazon ainda. Em segundo lugar, os aluguéis, os aluguéis solicitados, pelo menos de acordo com o relatório mais recente do Real Estate Board de Nova York , em muitas dessas áreas ainda estão no alto. Não é como se não houvesse demanda por áreas nas quais você está cobrando US $ 300, US $ 400 por pé quadrado para alugar essas áreas.

A longo prazo, todo o esforço econômico para os proprietários e inquilinos é ocupar essas unidades e fazer com que os pagamentos do aluguel fluam novamente para o proprietário.

Klefer: os proprietários, pequenos ou grandes, geralmente são deixados de fora das discussões públicas sobre o mercado imobiliário. E se não são deixados de fora, geralmente são atraídos como vilões. Vicki Been, ao pensar no projeto que ela chama de “Não o controle de aluguel da sua avó”, está tentando mudar isso.

BEEN: Eu acho que o que você realmente precisa se concentrar é: como posso garantir que o proprietário esteja obtendo um retorno razoável, certo? Porque, caso contrário, as pessoas pegarão seu dinheiro e o colocarão em outro lugar e você não conseguirá construir. E como podemos, ao mesmo tempo, tentar fechar algumas dessas avenidas que os proprietários poderiam usar para tentar escapar à regulamentação do aluguel sem que isso se torne um sistema tão sobrecarregado com tantos desafios diferentes de execução que meio que cai do seu próprio peso, certo?

Você precisa prestar atenção às diferentes maneiras pelas quais os proprietários estão ganhando dinheiro com a propriedade, portanto, você realmente precisa ter uma aparência holística. Ao mesmo tempo, você precisa ter uma visão muito aberta dos tipos de custos que estamos impondo a eles.

Klefer: Há um custo enorme que impulsiona os preços dos imóveis, quer se trate de aluguel ou vendas, para edifícios comerciais e residenciais.

VISTO: Na cidade de Nova York, por exemplo, uma porcentagem muito alta de aluguel é aplicada ao imposto predial. Portanto, não podemos dizer aos proprietários: “Ei, mantenha os preços baixos – mas, a propósito, seu imposto sobre a propriedade aumentou 10%. Portanto, temos que reconhecer que, ok, nós, como contribuinte, temos a obrigação de entender o efeito que esses aumentos podem ter sobre os aluguéis, e não podemos simplesmente nos virar e dizer ao proprietário: “Você os absorve” ? “Não os passe para o inquilino.” Porque esse é um sistema insustentável .

GLAESER: Certamente é verdade que os locatários implicitamente têm que pagar impostos sobre a propriedade. E não é óbvio que isso está errado, porque a idéia dos impostos sobre a propriedade é que eles estão pagando pelos serviços da cidade e os locatários também usam os serviços da cidade. Obviamente, isso não está errado.

Klefer: Então, aqui está uma grande pergunta que eu realmente espero que você possa responder, porque eu fico pensando nisso há muito tempo. Alguns dos maiores proprietários de imóveis em uma cidade como Nova York – e alguns dos mais ricos em geral – são universidades, instituições religiosas, hospitais e outras instituições sem fins lucrativos, o que os torna parcial ou totalmente isentos de pagar a propriedade. impostos. Então, estou curioso, como essa isenção afeta a) os impostos pagos por todos os outros, e como isso b) acaba afetando os preços da habitação para todos.

GLAESER: Primeiro de tudo: claramente, você está certo. O governo decidiu subsidiar certas instituições, permitindo-lhes não pagar impostos sobre a propriedade. E, do ponto de vista puramente contábil, esses impostos precisam vir de outro lugar.

Por outro lado, também é verdade que pelo menos algumas das instituições de que você está falando se revelaram extraordinariamente importantes para a saúde econômica da região, certo? Estamos subsidiando o estudante universitário, certo? Estamos tornando mais barato para eles alugar do que seria de outra forma. Isto é Justo? Bem, pensamos que, de uma forma ou de outra, era uma boa idéia subsidiar instituições de ensino em um determinado momento. Pensamos que poderia haver algumas repercussões disso, alguns benefícios de incentivar as pessoas a serem educadas. Mas, devemos estar abertos a re-investigar isso e, de qualquer forma, você não deve aceitar minha palavra, porque, afinal, sou funcionário de uma instituição educacional.

Podemos perguntar se a isenção geral de imposto sobre a propriedade que concedemos a instituições religiosas e instituições de ensino é apropriada. Quero dizer, isso parece ser uma pergunta razoável a ser feita. No caso de instituições religiosas, em certo sentido, remonta a questões fundamentais sobre a separação de igreja e estado nos EUA, mas ainda podemos fazer essa pergunta.

Eu ficaria surpreso se pensarmos que alterar essas alíquotas é o passo número um a ser adotado para promover a acessibilidade na cidade de Nova York, em relação à criação de mais espaço no mercado em que você possa construir, alterando os regulamentos. Quero dizer, parece que não é provável que seja o caso, mas é verdade que você move coisas para um uso religioso ou educacional, em muitos casos você está se afastando de um proprietário que realmente construiria isso. E isso também está correto.

Klefer: Então, o que aprendemos sobre moradias, especialmente moradias populares, especialmente nas cidades mais desejáveis? Para iniciantes, aprendemos que é complicado. Os impostos sobre a propriedade desempenham um papel grande e subestimado na elevação de custos, e a carga tributária não é necessariamente distribuída de maneira tão equitativa. Enquanto isso, os regulamentos de aluguel atraem o público e os políticos, mas também criam incentivos perversos que, a longo prazo, trabalham contra moradias populares. E quanto aos comprovantes de habitação: eles não são uma maneira mais flexível de subsidiar a habitação?

VISTO: A vantagem de um vale é que você pode passar por todos esses requisitos de elegibilidade e realmente direcionar o vale para as famílias que você acha que mais precisam. E nós, em Nova York, e em muitas outras grandes cidades, temos proibições contra um senhorio que recusa um inquilino porque ele está usando um voucher em vez de receber renda.

Mas ainda estamos recebendo uma enorme resistência dos proprietários, porque se você tem um governo federal que é encerrado e não está pagando os pagamentos dos vouchers, e lá, o proprietário está preso a isso, certo? Ou se você tem uma cidade, como a cidade de Nova York, que emitiu comprovantes e depois mudou de idéia e disse: “Opa, esse programa acabou”, o proprietário tem um inquilino no local que não pode mais pagar o aluguel e o senhorio deve levá-los a tribunal e arcar com as despesas.

Klefer: Enquanto isso, o preço de mercado da habitação em um lugar como Manhattan fica entre punitivo e proibitivo. Portanto, se o controle do aluguel não é uma ferramenta viável na luta por moradias populares, o que é?

GLAESER: A ferramenta mais natural para a acessibilidade econômica é o fornecimento e para garantir que estamos facilitando a construção de prédios de apartamentos de aluguel de custo moderado nessas cidades.

Klefer: Ed Glaeser novamente.

GLAESER: Usamos regulamentos para restringir nossa capacidade de fornecer unidades habitacionais acessíveis que agora estamos nessa forma restrita de congelamento em âmbar. No caso de Nova York – nossa, Nova York é Nova York. É difícil imaginar quanta habitação você realmente precisa para satisfazer a demanda por Nova York.

Klefer: E Boston, onde você mora? Boston está enfrentando o que chama de escassez histórica de moradias. A cidade cresce, não há moradias suficientes para igualar. O que você sugere que Boston faça para acomodar esse aumento, além de deixar o mercado trabalhar sua famosa mágica?

GLAESER: Olha, dirija por Boston. Não parece superlotado para mim e acho que não deveria estar superlotado para mais ninguém. Há muito espaço industrial vago que pode abrigar facilmente dezenas de milhares de unidades. Se você facilitou a construção, acho que esse é um problema possível, pelo menos do ponto de vista de engenharia e economia. A política, é claro, é mais difícil.

Klefer: O que, especificamente, precisaria ser feito para mudar isso?

GLAESER: Portanto, a grande resposta é, você precisa, o zoneamento conforme à direita, que permite níveis de densidade bastante alta em uma quantidade razoável de espaço. Portanto, atualmente o plano de zoneamento de Boston é altamente antiquado. Todo projeto é tratado ad-hoc. Geralmente, envolve variações muito altas do plano original, o que significa que elas são altamente sujeitas a contestação judicial. Tudo isso é uma receita para incertezas, atrasos e intermináveis ​​reuniões da comunidade.

A coisa que funciona melhor é quando você tem algo em que decidiu com antecedência: “É quanto vamos permitir a construção ; existem algumas regras simples que você precisa seguir. Venha aqui, traga suas unidades e faça acontecer. ”E é isso que é necessário. Isso é o que realmente funciona. Não é algo que envolve um processo de negociação de 10 anos, mas algo que diz: “Aqui estão as regras antecipadamente. Vá.”

Klefer: Note-se que nem todas as cidades dos EUA impõem o mesmo nível de burocracia que você vê em Boston, Nova York e San Francisco.

GLAESER: Se você deseja procurar preços acessíveis, o American Sunbelt é ótimo. O Atlantas, o Houstons, o Dallases, os lugares que facilitaram a construção nos últimos 40 anos – você quer perguntar por que Atlanta, Dallas, Houston, Phoenix adicionaram um milhão de pessoas entre 2000 e 2010 como áreas metropolitanas , é porque eles tornam incrivelmente fácil de construir. E você pode ir e comprar uma casa bonita por uma fração do que pagaria em Nova York nesses lugares.

Não temos uma crise imobiliária acessível nos EUA a nível nacional. Temos muitas moradias acessíveis em lugares com nomes como Atlanta, mas não apenas na cidade de Nova York.

Klefer: Enquanto isso, muitas cidades européias são mais como Nova York – na verdade, versões exageradas de Nova York.

GLAESER: Grande parte da Europa é bastante restritiva em suas cidades, mas estou muito mais confortável com a idéia de que grande parte do centro de Paris é patrimônio do mundo que precisa ser protegido.

Klefer: embora as políticas variem de cidade para cidade e de país para país, quase todas as principais cidades europeias têm controle de aluguel.

GLAESER: A Suécia, é claro, é o lugar onde Assar Lindbeck , o famoso economista – e, apesar de ser orientado para o mercado, ele certamente se inclinou para a esquerda – Assar disse a famosa frase que, “antes do bombardeio, não sei como destruir uma cidade que era mais eficaz que o controle de aluguel ”, e ele certamente tinha Estocolmo em mente.

Tommy ANDERSSON : Atualmente, existem cerca de 10 milhões de pessoas vivendo na Suécia. Cerca de 550.000 dessas pessoas estavam em uma fila esperando um apartamento em Estocolmo. Isso representa 5% da população sueca.

Klefer: Esse é o economista Tommy Andersson.

ANDERSSON: Sou professor da Universidade de Lund, localizada no sul da Suécia. Eu me concentro em uma área chamada design de mercado.

Klefer: a Suécia tem controle de aluguel em todo o país.

ANDERSSON: O sistema de aluguel na Suécia baseia-se na negociação coletiva. Portanto, de acordo com a lei sueca, existe um sindicato chamado União Sueca de Inquilinos e seu trabalho é essencialmente negociar os aluguéis para os inquilinos. E é baseado em algo chamado valor de utilidade, o que significa essencialmente que, se você tiver dois apartamentos comparáveis, eles deverão ter os mesmos aluguéis. Outro objetivo que eles têm é que eles devem manter os aluguéis baixos. Os aluguéis não podem ser aumentados demais.

Klefer: se você estiver ouvindo atentamente, talvez não seja uma surpresa saber que esse sistema levou a uma falta de habitação.

ANDERSSON: Porque as pessoas não investem em novos prédios, a menos que possam obter bons retornos. Portanto, se você olhar para este relatório escrito pelo Conselho Nacional de Habitação, Construção e Planejamento de 2016, eles estimaram que a Suécia precisa de cerca de 440.000 novas casas antes de 2020.

Klefer: E isso não vai acontecer. Essa falta é o que pode levar a longas filas para conseguir um apartamento, especialmente nos locais mais desejáveis. Quanto tempo você tem que esperar em Estocolmo?

ANDERSSON: Você precisa esperar 10, 20 ou até 30 anos para conseguir um apartamento agora, se quiser se inscrever hoje.

Klefer: E se você não quiser esperar 10, 20 ou 30 anos por um apartamento?

ANDERSSON: Então, não há números oficiais porque é um mercado negro. Mas é claro que existe um mercado negro. Você pode obter um apartamento de várias maneiras diferentes. Então, um deles é essencialmente comprar contrato com dinheiro preto. Você também pode subornar alguém encarregado de alocar apartamentos disponíveis para obter a melhor posição na fila. E outra coisa que é popular são esses swaps falsos. Portanto, você pode, por lei, trocar apartamentos com outras pessoas. Então você está apenas fingindo que está trocando de apartamento, mas essencialmente não está.

Antigamente, o que eu ouvia – e devo enfatizar que não tenho nenhuma evidência científica disso -, mas aparentemente os contratos de negros costumavam custar cerca de 10% do valor de mercado. Mas nos últimos anos, na verdade, cresceu para dizer 20% do valor de mercado do apartamento. Portanto, é caro comprar um contrato preto. Você sabe, é sempre um risco se envolver nesse negócio, porque mesmo que você pague o dinheiro, não está claro se você conseguirá o apartamento simplesmente porque, quero dizer, também há gangues de criminosos envolvidas.

Klefer: Isso não parece o que os projetistas do sistema de aluguel sueco estavam buscando. Mas o mercado imobiliário de Estocolmo é tão ruim que até líderes empresariais de lá se levantaram em protesto.

ANDERSSON: O CEO e o fundador do Spotify, em 2016, ele escreveu uma carta aberta ao povo da Suécia dizendo que, a menos que você resolva essa situação habitacional em Estocolmo, o Spotify pode considerar mudar sua sede fora de Estocolmo simplesmente porque não conseguimos encontrar moradia para nossos futuros funcionários.

Klefer: se os formuladores de políticas não puderem descobrir maneiras mais inteligentes de incentivar moradias mais acessíveis, você pode esperar ver esse tipo de cenário se desenrolando nas cidades de todo o mundo.