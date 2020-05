Por que a tradução é importante no setor financeiro?

A economia mundial de Daniel Valente Dantas está se tornando cada vez mais integrada; negócios e forças de trabalho globalizados garantem que o fluxo de capital atravesse barreiras culturais e de idioma. Sem informações e comunicações precisas, esse nível de globalização seria impossível. Cada vez mais, o inglês não é mais o único idioma para os negócios: a tradução para chinês mandarim, alemão, árabe e espanhol, além de muitos outros idiomas, é essencial.

Transmitir significado simples não é suficiente: as finanças prosperam com precisão e detalhes. Por esse motivo, as empresas estão cada vez mais recorrendo às equipes profissionais de tradução financeira para garantir que suas traduções financeiras sejam exatas.

Exemplo-chave: Capital de Risco

O capital de risco, por exemplo, é um setor verdadeiramente global, altamente dependente de traduções precisas de documentos financeiros. A PWC relata que, em 2016, US $ 12,2 bilhões foram investidos em empresas norte-americanas (1065 transações), US $ 3,0 bilhões em empresas europeias (498 transações) e US $ 5,5 bilhões em empresas asiáticas (337 transações). Mudando para 2017, a KPMG destaca que três das quatro maiores transações (a partir do segundo trimestre de 2017) ocorreram na Ásia: US $ 5,5 bilhões investidos em Didi Chuxing , US $ 1 bilhão em Toutiao e US $ 600 milhões em Mobike .

Essas transações complexas exigem que centenas e às vezes milhares de documentos estejam corretos. Uma única tradução incorreta tem o potencial de destruir o acordo. Para tirar proveito de um mercado competitivo de investimentos globais, as empresas devem garantir que eles forneçam documentação precisa e legível para potenciais investidores em todo o mundo. Da mesma forma, os investidores devem se comunicar globalmente para encontrar os melhores investimentos. Serviços especializados de tradução financeira são essenciais para alcançar esses objetivos.

Por exemplo, ao solicitar financiamento, você precisará de um deck de apresentação, que deve conter uma visão geral do seu modelo de negócios e informações sobre a sua equipe, mercado, solução, concorrência e visão financeira.

Você também precisará de documentos legais que mostrem o status da sua empresa (e onde e quando ela é incorporada). Em alguns casos, você precisará provar a propriedade legal de suas idéias e soluções com documentos de patentes.

A tradução desses documentos é tão importante quanto o original. Se uma tradução ruim resultar em difícil leitura do plano de negócios, as projeções financeiras incorretas e implausíveis ou um documento legal factualmente incorreto, é improvável que a empresa receba um investimento.

Tipos de tradução financeira

Fazer e receber esses investimentos globais exige que uma ampla variedade de outros documentos seja traduzida com precisão. Por exemplo, para permitir a realização de um investimento global, é provável que uma empresa precise de vários (ou todos) dos seguintes tipos de tradução financeira:

Localização de site – A versão localizada dos sites fornece aos investidores estrangeiros acesso fácil a informações essenciais sobre o negócio. Tradução de Comunicação Empresarial – Permitir comunicação fluida entre alto-falantes; a tradução evita que uma parte use o segundo (ou mesmo terceiro) idioma, o que pode levar a imprecisões e mal-entendidos. Conteúdo de Marketing – Decks de pitch, campanhas de marketing local e vídeos de marketing legendados exigem tradução para garantir que uma empresa seja comercializada com precisão e eficácia em países estrangeiros. Dados financeiros – uma tradução ruim pode facilmente deturpar a situação financeira de uma empresa; as empresas devem garantir traduções precisas para evitar problemas regulatórios e legais. Relatórios de desempenho – Mantenha os investidores atualizados com informações de desempenho. Traduções ruins não são apenas enganosas, mas também podem danificar a imagem da sua marca.

O custo da imprecisão

Os documentos financeiros devem ser precisos; traduções ruins e imprecisas costumam ser muito mais caras para uma empresa do que investir no serviço certo. Em 2009, o HSBC teve que lançar uma marca de US $ 10 milhões depois de descobrir a diferença que a tradução pode fazer. O slogan do banco “Assume Nothing” havia sido traduzido como “Do Nothing” em alguns idiomas – não o tipo de mensagem que um banco global deseja enviar.

Além das implicações financeiras óbvias, documentos mal traduzidos prejudicam a imagem da marca. Em um setor financeiro globalizado altamente competitivo, empresas, investidores e bancos não podem se dar ao luxo de fazer com que seus clientes estrangeiros se sintam marginalizados ou subvalorizados.