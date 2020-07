Polo Automotivo Fiat completa 44 anos se renovando

O Polo Automotivo Fiat, localizado em Betim (MG), completa hoje (9 de julho) 44 anos de atividades no Brasil. Desde 1976, 15,9 milhões de veículos foram produzidos no complexo, em uma trajetória marcada pela inovação. As muitas transformações passam pela incorporação de novas tecnologias para otimizar os processos de desenvolvimento de novos produtos, além da capacidade de adaptação para auxiliar a sociedade neste momento de grandes desafios, no combate à Covid-19.

Além de ser o maior complexo industrial da Polo Automotivo Fiat no mundo, o Polo Automotivo Fiat possui todas as tecnologias e recursos para o desenvolvimento de um veículo em todas as suas fases: desde os primeiros sketches do desenho, a partir do moderno Design Center Latam, até a realização de todos os testes de segurança para homologação, no Safety Center Latam, inaugurado no ano passado.

“O Polo Automotivo Fiat sempre foi sinônimo de inovação e ousadia na indústria automotiva latino-americana”, afirma Antonio Filosa, presidente da FCA para a América Latina. “Das linhas de produção de Betim, pelas mãos de muitos milhares de colegas extremamente talentosos e dedicados que construíram esses 44 anos de muitas conquistas, produzimos veículos que revolucionaram o mercado: desde o inesquecível 147 até a Nova Fiat Strada, a recém-lançada geração da picape que é sinônimo de robustez e confiabilidade no segmento.”

Um dos mais recentes investimentos foi a criação do Virtual Center Latam, que recebeu recursos de cerca de R$ 4 milhões. O novo espaço faz parte do Centro de Pesquisa & Desenvolvimento Giovanni Agnelli, considerado o mais completo e moderno do setor automotivo na América Latina.

“As experiências e aprendizados acumulados ao longo dos anos convergiram na criação do Virtual Center Latam. Mais de 90% do desenvolvimento da Nova Fiat Strada já ocorreu na realidade virtual, com simulações de durabilidade, ruído, vibração, conforto térmico, aerodinâmica, segurança, entre outros pontos”, conta Márcio Tonani, diretor de Desenvolvimento de Produto da FCA para a América Latina.

O Virtual Center Latam possui uma estrutura de 800 m², divididos em três ambientes. A Sala de Realidade Virtual possui um software de última geração para criar modelos digitais imersivos. Em uma tela de 150 polegadas (power wall) com tecnologia 3D ativa, as equipes visualizam com nível de detalhes a carroceria e todos os componentes do carro.

Na Sala Integrada, a realidade virtual é em 4D. As interações são feitas a partir de um cockpit adaptável, composto por chassi, bancos dianteiro e traseiro, painel, console e volante. Com o uso de óculos de realidade virtual imersivo, integrado ao sistema wireless, a sensação é de estar dentro de um carro, sendo possível abrir e fechar as portas e o capô ou colocar uma caixa no porta-malas. Quando o motor é ligado, até a vibração dos chicotes é percebida.

O terceiro ambiente do Virtual Center é a Oficina, onde tem início a construção dos modelos físicos. Os cálculos certificados na Sala de Realidade Virtual e na Sala Integrada começam a ganhar vida, em um ambiente controlado, para nova sequência de avaliações.

O Virtual Center Latam conta também com a tecnologia de Realidade Aumentada (AR), onde é possível projetar, em uma carroceria, elementos das partes interna e externa do veículo. As dimensões são detalhadamente calculadas por meio de um scanner para garantir 100% de assertividade na interação entre o físico e o virtual.

“Muito antes do primeiro modelo físico, analisamos, nos mínimos detalhes, o comportamento de cada componente do carro. As ferramentas presentes no Virtual Center possibilitam que as equipes proponham e compartilhem modificações com os diversos parceiros de trabalho com agilidade, viabilizando novas experimentações até alcançar a excelência”, completa Aroldo Borges, diretor adjunto de Conceito e Integração de Veículo da FCA para a América Latina.

O combate à Covid-19 exigiu transformações no Polo Automotivo Fiat. O complexo passou por adaptações para adoção de um conjunto amplo e consistente de medidas de padrão mundial em sanitização, reorganização de postos de trabalho e espaços comuns, visando à jornada segura para todos os colaboradores.

Novas atividades também foram incorporadas à rotina da produção. O Polo Automotivo Fiat tornou-se centro de referência para a manutenção de respiradores pulmonares fora de operação nas unidades de Saúde. Em três meses, dos 217 equipamentos recebidos dos hospitais de Minas Gerais e Amapá, 138 foram recuperados e já devolvidos.

As impressoras 3D foram convertidas para a produção de protetores faciais plásticos, os chamados face shields, utilizados pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. Betim também se tornou centro de produção de máscaras cirúrgicas, com capacidade para 1,5 milhão de unidades por mês. Além da distribuição entre os funcionários da FCA nas fábricas brasileiras, parte da produção está sendo doada para comunidades e profissionais da saúde de Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo.

